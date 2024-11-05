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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da resmi törenle karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da resmi törenle karşılandı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi’ne katılmak üzere gittiği Kırgızistan’da görkemli bir... 05.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-05T08:39+0300
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recep tayyip erdoğan
kırgızistan
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resmi ziyaret
bişkek
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kırgızistan temasları kapsamında Kırgız mevkidaşı Caparov ile gerçekleştireceği zirve görüşmeleri dikkat çekiyor. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı'nda iki ülke arasındaki stratejik iş birlikleri derinleştirilecek, Erdoğan'a ülkedeki en yüksek devlet nişanı olan Manas Nişanı takdim edilecek.Zirve kapsamında stratejik görüşmelerCumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede ayrıca Kırgızistan ve Türkiye arasında kültürel ve ekonomik alanlardaki iş birliklerinin önemine vurgu yapacak. Erdoğan ve Caparov, iki ülke ilişkilerinde stratejik iş birliğini daha da ileri taşıyacak adımları masaya yatıracak.Kırgız-Türk dostluk hastanesi açılıyorZirvenin dikkat çeken programlarından biri de Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ziyareti ve ardından Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi açılışı olacak. Bu açılış, iki ülke arasındaki sağlık alanında iş birliğinin yeni bir aşamaya taşınacağı bir adım olarak öne çıkıyor. Zirve boyunca Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri, ticaret, yatırım, kültürel ve sağlık alanlarında iş birliğini artırmaya yönelik kararlar alacak.
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recep tayyip erdoğan, kırgızistan, ziyaret, resmi ziyaret, bişkek, politika, sadır caparov
recep tayyip erdoğan, kırgızistan, ziyaret, resmi ziyaret, bişkek, politika, sadır caparov

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da resmi törenle karşılandı

08:39 05.11.2024 (güncellendi: 08:57 05.11.2024)
© AASadır Caparov ve Recep Tayyip Erdoğan
Sadır Caparov ve Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2024
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi’ne katılmak üzere gittiği Kırgızistan’da görkemli bir törenle karşılandı. Erdoğan'ı Bişkek'te, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov resmi törenle ağırladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kırgızistan temasları kapsamında Kırgız mevkidaşı Caparov ile gerçekleştireceği zirve görüşmeleri dikkat çekiyor. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı'nda iki ülke arasındaki stratejik iş birlikleri derinleştirilecek, Erdoğan'a ülkedeki en yüksek devlet nişanı olan Manas Nişanı takdim edilecek.

Zirve kapsamında stratejik görüşmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede ayrıca Kırgızistan ve Türkiye arasında kültürel ve ekonomik alanlardaki iş birliklerinin önemine vurgu yapacak. Erdoğan ve Caparov, iki ülke ilişkilerinde stratejik iş birliğini daha da ileri taşıyacak adımları masaya yatıracak.

Kırgız-Türk dostluk hastanesi açılıyor

Zirvenin dikkat çeken programlarından biri de Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ziyareti ve ardından Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi açılışı olacak. Bu açılış, iki ülke arasındaki sağlık alanında iş birliğinin yeni bir aşamaya taşınacağı bir adım olarak öne çıkıyor. Zirve boyunca Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri, ticaret, yatırım, kültürel ve sağlık alanlarında iş birliğini artırmaya yönelik kararlar alacak.
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