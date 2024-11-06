https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/canakkalede-orman-yangini-havadan-ve-karadan-mudahale-ediliyor-1090096389.html

Çanakkale'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Çanakkale'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Sputnik Türkiye

Çanakkale’nin Biga ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 06.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-06T14:14+0300

2024-11-06T14:14+0300

2024-11-06T14:14+0300

türkiye

çanakkale

orman yangını

itfaiye

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Çanakkale Biga’da Çiçeklidede mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve Biga Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.Yangına havadan 2 uçak, karada da çok sayıda yer ekibiyle müdahale ediliyor.Ekipler yangının kontrol altına alınması için çalışıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/istanbulda-bir-ozel-okulda-yangin-cikti-cok-sayida-itfaiye-gonderildi-1090093334.html

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çanakkale, orman yangını, itfaiye