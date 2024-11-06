https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/canakkalede-orman-yangini-havadan-ve-karadan-mudahale-ediliyor-1090096389.html
Çanakkale'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Çanakkale'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Sputnik Türkiye
Çanakkale’nin Biga ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 06.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-06T14:14+0300
2024-11-06T14:14+0300
2024-11-06T14:14+0300
türkiye
çanakkale
orman yangını
itfaiye
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Çanakkale Biga’da Çiçeklidede mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve Biga Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.Yangına havadan 2 uçak, karada da çok sayıda yer ekibiyle müdahale ediliyor.Ekipler yangının kontrol altına alınması için çalışıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/istanbulda-bir-ozel-okulda-yangin-cikti-cok-sayida-itfaiye-gonderildi-1090093334.html
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çanakkale, orman yangını, itfaiye
çanakkale, orman yangını, itfaiye
Çanakkale'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Çanakkale’nin Biga ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Çanakkale Biga’da Çiçeklidede mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve Biga Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.
Yangına havadan 2 uçak, karada da çok sayıda yer ekibiyle müdahale ediliyor.
Ekipler yangının kontrol altına alınması için çalışıyor.