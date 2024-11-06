https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/besiktas-malmoyu-2-1-maglup-etti-1090111025.html
Beşiktaş Malmö'yü 2-1 mağlup etti
Beşiktaş Malmö'yü 2-1 mağlup etti
Sputnik Türkiye
UEFA Avrupa Ligi 4.hafta maçında Beşiktaş evinde Malmö ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlı takım 2-1 kazanırken golleri Muçi ve Semih Kılıçsoy kaydetti. 06.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-06T20:33+0300
2024-11-06T20:33+0300
2024-11-06T20:53+0300
spor
beşiktaş
beşiktaş jimnastik kulübü
malmö
maç
maç yayını
tarihi maç
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Avrupa Ligi'nde Beşiktaş Malmö'yü sahasında 2-1 yenerken golleri Muçi ve Semih Kılıçsoy attı.Avrupa Ligi'nde Malmö ile karşılaşan Beşiktaş kendi evinde 2-1 galip gelmeyi başardı. Siyah beyazlı ekip maçın gollerini 76. dakikada Ernest Muçi ve 85.dakikada Semih Kılıçsoy ile buldu. Malmö ise 90+3'te tek golünü Rieks ile kaydetti. Puanını 6'ya çıkaran kara kartal 28 Kasım tarihinde Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak.UEFA ülke puanı değişti mi?Avrupa'da alınan puanlar ile değişen UEFA ülke puanı sisteminde Türkiye 38 bin 300 puan ile 10.sırada bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/besiktas---malmo-maci-hangi-kanalda-saat-kacta-1090105186.html
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beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, malmö, maç, maç yayını, tarihi maç
beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, malmö, maç, maç yayını, tarihi maç
Beşiktaş Malmö'yü 2-1 mağlup etti
20:33 06.11.2024 (güncellendi: 20:53 06.11.2024)
UEFA Avrupa Ligi 4.hafta maçında Beşiktaş evinde Malmö ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlı takım 2-1 kazanırken golleri Muçi ve Semih Kılıçsoy kaydetti.
Avrupa Ligi'nde Beşiktaş Malmö'yü sahasında 2-1 yenerken golleri Muçi ve Semih Kılıçsoy attı.
Avrupa Ligi'nde Malmö ile karşılaşan Beşiktaş kendi evinde 2-1 galip gelmeyi başardı. Siyah beyazlı ekip maçın gollerini 76. dakikada Ernest Muçi ve 85.dakikada Semih Kılıçsoy ile buldu. Malmö ise 90+3'te tek golünü Rieks ile kaydetti. Puanını 6'ya çıkaran kara kartal 28 Kasım tarihinde Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak.
UEFA ülke puanı değişti mi?
Avrupa'da alınan puanlar ile değişen UEFA ülke puanı sisteminde Türkiye 38 bin 300 puan ile 10.sırada bulunuyor.