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Beşiktaş - Malmö maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
Beşiktaş - Malmö maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
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UEFA Avrupa Ligi 4.hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile Malmö kozlarını paylaşacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak maçın hakemi Alman Sven Jablonski olurken... 06.11.2024, Sputnik Türkiye
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Beşiktaş, İsveç ekibi Malmö ile kendi evinde 6 Kasım saat 18.30'da karşı karşıya gelecek.UEFA Avrupa Ligi dördüncü hafta maçında Beşiktaş Malmö ile 6 Kasım Çarşamba günü saat 18.30'da Tüpraş Stadyumu'nda karşılaşacak. Karşılaşmanın hakemi Alman Sven Jablonski olarak belirlendi.Beşiktaş Malmö hangi kanalda?Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile Malmö 6 Kasım Çarşamba günü saat 18.30'da karşılaşacak. Maç TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Beşiktaş Avrupa Ligi puan durumu nedir?Avrupa Ligi'nde Beşiktaş 3 maçta 3 puan alabildi. 3 maça çıkan Malmö'nün Avrupa Ligi puanı da 3 puanda kaldı. Beşiktaş-Malmö ilk 11'ler kim?Beşiktaş(muhtemel): Mert, Svenson, Paulista, Felix, Masuaku, Rashica, Ndour, Gedson, Silva, Muçi, SemihMalmö(muhtemel): Ricardo, Busenello, Makolli, Zatterström, Rosler, Taha Abdi, Loukili, Botheim, Rosengren, Skogmar, Bolin
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Beşiktaş - Malmö maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

17:16 06.11.2024 (güncellendi: 17:23 06.11.2024)
© İHA / SAMET YALÇIN-AW281076UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş'ın kadrosu açıklandı.
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş'ın kadrosu açıklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2024
© İHA / SAMET YALÇIN-AW281076
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UEFA Avrupa Ligi 4.hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile Malmö kozlarını paylaşacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak maçın hakemi Alman Sven Jablonski olurken karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Beşiktaş, İsveç ekibi Malmö ile kendi evinde 6 Kasım saat 18.30'da karşı karşıya gelecek.
UEFA Avrupa Ligi dördüncü hafta maçında Beşiktaş Malmö ile 6 Kasım Çarşamba günü saat 18.30'da Tüpraş Stadyumu'nda karşılaşacak. Karşılaşmanın hakemi Alman Sven Jablonski olarak belirlendi.

Beşiktaş Malmö hangi kanalda?

Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile Malmö 6 Kasım Çarşamba günü saat 18.30'da karşılaşacak. Maç TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Beşiktaş Avrupa Ligi puan durumu nedir?

Avrupa Ligi'nde Beşiktaş 3 maçta 3 puan alabildi. 3 maça çıkan Malmö'nün Avrupa Ligi puanı da 3 puanda kaldı.

Beşiktaş-Malmö ilk 11'ler kim?

Beşiktaş(muhtemel): Mert, Svenson, Paulista, Felix, Masuaku, Rashica, Ndour, Gedson, Silva, Muçi, Semih
Malmö(muhtemel): Ricardo, Busenello, Makolli, Zatterström, Rosler, Taha Abdi, Loukili, Botheim, Rosengren, Skogmar, Bolin
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2024
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