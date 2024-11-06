https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/besiktas---malmo-maci-hangi-kanalda-saat-kacta-1090105186.html

Beşiktaş - Malmö maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Beşiktaş - Malmö maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Sputnik Türkiye

UEFA Avrupa Ligi 4.hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile Malmö kozlarını paylaşacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak maçın hakemi Alman Sven Jablonski olurken... 06.11.2024, Sputnik Türkiye

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Beşiktaş, İsveç ekibi Malmö ile kendi evinde 6 Kasım saat 18.30'da karşı karşıya gelecek.UEFA Avrupa Ligi dördüncü hafta maçında Beşiktaş Malmö ile 6 Kasım Çarşamba günü saat 18.30'da Tüpraş Stadyumu'nda karşılaşacak. Karşılaşmanın hakemi Alman Sven Jablonski olarak belirlendi.Beşiktaş Malmö hangi kanalda?Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile Malmö 6 Kasım Çarşamba günü saat 18.30'da karşılaşacak. Maç TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Beşiktaş Avrupa Ligi puan durumu nedir?Avrupa Ligi'nde Beşiktaş 3 maçta 3 puan alabildi. 3 maça çıkan Malmö'nün Avrupa Ligi puanı da 3 puanda kaldı. Beşiktaş-Malmö ilk 11'ler kim?Beşiktaş(muhtemel): Mert, Svenson, Paulista, Felix, Masuaku, Rashica, Ndour, Gedson, Silva, Muçi, SemihMalmö(muhtemel): Ricardo, Busenello, Makolli, Zatterström, Rosler, Taha Abdi, Loukili, Botheim, Rosengren, Skogmar, Bolin

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/uefadan-besiktas-maccabi-tel-aviv-maci-karari-istanbulda-oynanmayacak-1090016914.html

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