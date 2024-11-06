https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/besiktas---malmo-maci-hangi-kanalda-saat-kacta-1090105186.html
Beşiktaş - Malmö maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
Beşiktaş - Malmö maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
Sputnik Türkiye
UEFA Avrupa Ligi 4.hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile Malmö kozlarını paylaşacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak maçın hakemi Alman Sven Jablonski olurken... 06.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-06T17:16+0300
2024-11-06T17:16+0300
2024-11-06T17:23+0300
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Beşiktaş, İsveç ekibi Malmö ile kendi evinde 6 Kasım saat 18.30'da karşı karşıya gelecek.UEFA Avrupa Ligi dördüncü hafta maçında Beşiktaş Malmö ile 6 Kasım Çarşamba günü saat 18.30'da Tüpraş Stadyumu'nda karşılaşacak. Karşılaşmanın hakemi Alman Sven Jablonski olarak belirlendi.Beşiktaş Malmö hangi kanalda?Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile Malmö 6 Kasım Çarşamba günü saat 18.30'da karşılaşacak. Maç TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Beşiktaş Avrupa Ligi puan durumu nedir?Avrupa Ligi'nde Beşiktaş 3 maçta 3 puan alabildi. 3 maça çıkan Malmö'nün Avrupa Ligi puanı da 3 puanda kaldı. Beşiktaş-Malmö ilk 11'ler kim?Beşiktaş(muhtemel): Mert, Svenson, Paulista, Felix, Masuaku, Rashica, Ndour, Gedson, Silva, Muçi, SemihMalmö(muhtemel): Ricardo, Busenello, Makolli, Zatterström, Rosler, Taha Abdi, Loukili, Botheim, Rosengren, Skogmar, Bolin
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/uefadan-besiktas-maccabi-tel-aviv-maci-karari-istanbulda-oynanmayacak-1090016914.html
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Beşiktaş - Malmö maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
17:16 06.11.2024 (güncellendi: 17:23 06.11.2024)
UEFA Avrupa Ligi 4.hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile Malmö kozlarını paylaşacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak maçın hakemi Alman Sven Jablonski olurken karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Beşiktaş, İsveç ekibi Malmö ile kendi evinde 6 Kasım saat 18.30'da karşı karşıya gelecek.
UEFA Avrupa Ligi dördüncü hafta maçında Beşiktaş Malmö ile 6 Kasım Çarşamba günü saat 18.30'da Tüpraş Stadyumu'nda karşılaşacak. Karşılaşmanın hakemi Alman Sven Jablonski olarak belirlendi.
Beşiktaş Malmö hangi kanalda?
Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile Malmö 6 Kasım Çarşamba günü saat 18.30'da karşılaşacak. Maç TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Beşiktaş Avrupa Ligi puan durumu nedir?
Avrupa Ligi'nde Beşiktaş 3 maçta 3 puan alabildi. 3 maça çıkan Malmö'nün Avrupa Ligi puanı da 3 puanda kaldı.
Beşiktaş-Malmö ilk 11'ler kim?
Beşiktaş(muhtemel): Mert, Svenson, Paulista, Felix, Masuaku, Rashica, Ndour, Gedson, Silva, Muçi, Semih
Malmö(muhtemel): Ricardo, Busenello, Makolli, Zatterström, Rosler, Taha Abdi, Loukili, Botheim, Rosengren, Skogmar, Bolin