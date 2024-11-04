https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/uefadan-besiktas-maccabi-tel-aviv-maci-karari-istanbulda-oynanmayacak-1090016914.html
UEFA'dan Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı kararı: İstanbul'da oynanmayacak
UEFA'dan Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı kararı: İstanbul'da oynanmayacak
Sputnik Türkiye
UEFA'nın kararıyla Beşiktaş'ın İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv oynayacağı maç tarafsız sahada oynanacak. 04.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-04T16:41+0300
2024-11-04T16:41+0300
2024-11-04T16:45+0300
spor
beşiktaş
maccabi tel-aviv
maç
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088791056_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_12cb02dd4d1c414d4065c8acc8cd3d79.jpg
UEFA, Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçının İstanbul'da oynanmamasına karar verdi. TRT Spor'un haberine göre; maçın oynanacağı ülke ve stadyum hafta sonuna kadar belli olacak.Basketbol maçı için Sırbistan seçilmiştiBeşiktaş Basketbol Takımı da İsrail ekibi Hapoel Shlomo maçını İstanbul'da değil güvenlik gerekçesiyle tarafsız saha olarak Sırbistan'da oynamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/tribun-karisti-olaylar-durdurulamadi-fenerbahce-opet-besiktas-maci-yarida-yarida-kesildi-1088747989.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088791056_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_6aee93738b5ef89082ec8ef8d19e67ed.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
beşiktaş, maccabi tel-aviv, maç
beşiktaş, maccabi tel-aviv, maç
UEFA'dan Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı kararı: İstanbul'da oynanmayacak
16:41 04.11.2024 (güncellendi: 16:45 04.11.2024)
Ayrıntılar geliyor
UEFA'nın kararıyla Beşiktaş'ın İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv oynayacağı maç tarafsız sahada oynanacak.
UEFA, Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçının İstanbul'da oynanmamasına karar verdi. TRT Spor'un haberine göre; maçın oynanacağı ülke ve stadyum hafta sonuna kadar belli olacak.
Basketbol maçı için Sırbistan seçilmişti
Beşiktaş Basketbol Takımı da İsrail ekibi Hapoel Shlomo maçını İstanbul'da değil güvenlik gerekçesiyle tarafsız saha olarak Sırbistan'da oynamıştı.