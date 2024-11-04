https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/uefadan-besiktas-maccabi-tel-aviv-maci-karari-istanbulda-oynanmayacak-1090016914.html

UEFA'dan Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı kararı: İstanbul'da oynanmayacak

UEFA'dan Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı kararı: İstanbul'da oynanmayacak

Sputnik Türkiye

UEFA'nın kararıyla Beşiktaş'ın İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv oynayacağı maç tarafsız sahada oynanacak. 04.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-04T16:41+0300

2024-11-04T16:41+0300

2024-11-04T16:45+0300

spor

beşiktaş

maccabi tel-aviv

maç

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UEFA, Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçının İstanbul'da oynanmamasına karar verdi. TRT Spor'un haberine göre; maçın oynanacağı ülke ve stadyum hafta sonuna kadar belli olacak.Basketbol maçı için Sırbistan seçilmiştiBeşiktaş Basketbol Takımı da İsrail ekibi Hapoel Shlomo maçını İstanbul'da değil güvenlik gerekçesiyle tarafsız saha olarak Sırbistan'da oynamıştı.

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beşiktaş, maccabi tel-aviv, maç