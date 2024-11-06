https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/ara-tatil-ne-zaman-kasim-ayi-ara-tatili-kac-gun-surecek-1090108023.html

Ara tatil ne zaman? Kasım ayı ara tatili kaç gün sürecek?

Ara tatil ne zaman? Kasım ayı ara tatili kaç gün sürecek?

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilk ve ortaöğretim kurumlarında bulunan öğrenciler ve öğretmenler 2024-2025 sezonunda ilk ara tatile girmeye hazırlanıyor... 06.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-06T18:32+0300

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Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 eğitim-öğretim döneminde ilk ara tatil 8 Kasım Cuma günü ders sonu başlayacak.Milli Eğitim Bakanlığı ilk ara tatil için 11-15 Kasım tarihlerini belirlemişti. Okullarda son zil sesi ile ara tatil 8 Kasım Cuma günü başlayarak 18 Kasım Pazartesi gününe kadar devam edecek. 20 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmenin 9 gün tatilde olacağı ifade edildi. İkinci yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 ile 31 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/milli-egitim-bakanligi-ara-tatil-planini-acikladi-ilk-ara-tatil-ne-zaman-1088582377.html

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milli eğitim bakanlığı ara tatil, ara tatil kaç gün, okullar ne zaman kapanacak