https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/ankarali-turgut-hayatini-kaybetti-1090078262.html

Uzun zamandır hastanede tedavi görüyordu: Ankaralı Turgut'un kızından açıklama

Uzun zamandır hastanede tedavi görüyordu: Ankaralı Turgut'un kızından açıklama

Sputnik Türkiye

Ankaralı Turgut olarak bilinen Turgut Karataş'a bir süre önce kanser teşhisi konmuş ve hastaneye yatırılmıştı. Dün entübe edilen Ankaralı Turgut'un hayatını... 06.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-06T09:23+0300

2024-11-06T09:23+0300

2024-11-06T09:52+0300

yaşam

ankaralı turgut

turgut karataş

sanatçı

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Kanser tedavisi gören ve dün entübe edilen Ankaralı Turgut'un son durumuna ilişkin kızından açıklama geldi. Özellikle sosyal medyada ünlü sanatçının öldüğüne dair yer alan haberlerin ardından kızı Eylem Boran televizyonda bir canlı yayına bağlanarak babasının hayatta olduğunu söyledi.Ankaralı Turgut'un hastalığı ne?Turgut Karataş, akciğer kanseri nedeni ile Ağustos ayında hastaneye kaldırılmıştı. Turgut Karataş'ın, akciğer kanseri olduğu ve kanser hücrelerinin karaciğere kadar sıçradığı öğrenilmişti.Ankaralı Turgut kimdir?1963 yılında Ankara’da dünyaya gelen Ankaralı Turgut, müzik yaşamına henüz 12 yaşındayken köy düğünlerinde darbuka çalarak başladı. Bağlama ve darbuka çalan Ankaralı Turgut, amatör olarak çeşitli albümler çıkardı. 1994 yılında İstanbul'a giden Ankaralı Turgut, Tarkan'ın Oynama Şıkıdım isimli eserini tiye aldığı albümüyle ün kazandı böylece Ankaralı Turgut şarkıları ülke çapında tanınır hale geldi. Ankaralı Turgut'un beş çocuğu bulunuyor.

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