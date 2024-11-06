https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/ankarali-turgut-hayatini-kaybetti-1090078262.html
Uzun zamandır hastanede tedavi görüyordu: Ankaralı Turgut'un kızından açıklama
Uzun zamandır hastanede tedavi görüyordu: Ankaralı Turgut'un kızından açıklama
Sputnik Türkiye
Ankaralı Turgut olarak bilinen Turgut Karataş'a bir süre önce kanser teşhisi konmuş ve hastaneye yatırılmıştı. Dün entübe edilen Ankaralı Turgut'un hayatını... 06.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-06T09:23+0300
2024-11-06T09:23+0300
2024-11-06T09:52+0300
yaşam
ankaralı turgut
turgut karataş
sanatçı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090079925_0:0:770:433_1920x0_80_0_0_c7b362ce1a17078406d696af5a527e96.jpg
Kanser tedavisi gören ve dün entübe edilen Ankaralı Turgut'un son durumuna ilişkin kızından açıklama geldi. Özellikle sosyal medyada ünlü sanatçının öldüğüne dair yer alan haberlerin ardından kızı Eylem Boran televizyonda bir canlı yayına bağlanarak babasının hayatta olduğunu söyledi.Ankaralı Turgut'un hastalığı ne?Turgut Karataş, akciğer kanseri nedeni ile Ağustos ayında hastaneye kaldırılmıştı. Turgut Karataş'ın, akciğer kanseri olduğu ve kanser hücrelerinin karaciğere kadar sıçradığı öğrenilmişti.Ankaralı Turgut kimdir?1963 yılında Ankara’da dünyaya gelen Ankaralı Turgut, müzik yaşamına henüz 12 yaşındayken köy düğünlerinde darbuka çalarak başladı. Bağlama ve darbuka çalan Ankaralı Turgut, amatör olarak çeşitli albümler çıkardı. 1994 yılında İstanbul'a giden Ankaralı Turgut, Tarkan'ın Oynama Şıkıdım isimli eserini tiye aldığı albümüyle ün kazandı böylece Ankaralı Turgut şarkıları ülke çapında tanınır hale geldi. Ankaralı Turgut'un beş çocuğu bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/ankarali-turgut-entube-edildi-son-sozu-bittim-oldu-1090058457.html
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/sibel-canin-menajeri-cengizhan-sabuncu-hayatini-kaybetti-inanamiyorum-beni-beklerken-sen-1090062873.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090079925_61:0:638:433_1920x0_80_0_0_fa6ab8beaad105ab81d4a4d97016b130.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ankaralı turgut kimdir?, ankaralı turgut, ankaralı turgutun adı ne, ankaralı turgut öldü mü, ankaralı turgut kim, ankaralı turgut neden öldü, ankaralı turgut öldü mü, ankarali turgut son dakika
ankaralı turgut kimdir?, ankaralı turgut, ankaralı turgutun adı ne, ankaralı turgut öldü mü, ankaralı turgut kim, ankaralı turgut neden öldü, ankaralı turgut öldü mü, ankarali turgut son dakika
Uzun zamandır hastanede tedavi görüyordu: Ankaralı Turgut'un kızından açıklama
09:23 06.11.2024 (güncellendi: 09:52 06.11.2024)
Ayrıntılar geliyor
Ankaralı Turgut olarak bilinen Turgut Karataş'a bir süre önce kanser teşhisi konmuş ve hastaneye yatırılmıştı. Dün entübe edilen Ankaralı Turgut'un hayatını kaybettiğine dair iddialar üzerin kızı Eylem Boran canlı yayında açıklama yaptı ve iddiaları yalanladı.
Kanser tedavisi gören ve dün entübe edilen Ankaralı Turgut'un son durumuna ilişkin kızından açıklama geldi. Özellikle sosyal medyada ünlü sanatçının öldüğüne dair yer alan haberlerin ardından kızı Eylem Boran televizyonda bir canlı yayına bağlanarak babasının hayatta olduğunu söyledi.
Ankaralı Turgut'un hastalığı ne?
Turgut Karataş, akciğer kanseri nedeni ile Ağustos ayında hastaneye kaldırılmıştı. Turgut Karataş'ın, akciğer kanseri olduğu ve kanser hücrelerinin karaciğere kadar sıçradığı öğrenilmişti.
1963 yılında Ankara’da dünyaya gelen Ankaralı Turgut, müzik yaşamına henüz 12 yaşındayken köy düğünlerinde darbuka çalarak başladı.
Bağlama ve darbuka çalan Ankaralı Turgut, amatör olarak çeşitli albümler çıkardı. 1994 yılında İstanbul'a giden Ankaralı Turgut, Tarkan'ın Oynama Şıkıdım isimli eserini tiye aldığı albümüyle ün kazandı böylece Ankaralı Turgut şarkıları ülke çapında tanınır hale geldi.
Ankaralı Turgut'un beş çocuğu bulunuyor.