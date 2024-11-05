https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/ankarali-turgut-entube-edildi-son-sozu-bittim-oldu-1090058457.html

Ankaralı Turgut entübe edildi: Son sözü 'bittim' oldu

Ankaralı Turgut entübe edildi: Son sözü 'bittim' oldu

Sputnik Türkiye

Ankaralı Turgut mahlası ile tanınan Turgut Karataş mide ağrısı ile gittiği hastanede kanser olduğunu öğrenmişti. Tedavisi devam eden ünlü türkücü dün gece... 05.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-05T17:22+0300

2024-11-05T17:22+0300

2024-11-05T17:23+0300

türkiye

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Kanser tedavisi gören Ankaralı Turgut dün gece fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.Mide ağrısı nedeniyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrenen Ankaralı Turgut entübe edildi. Durumunun kritik olduğu açıklanan Ankaralı Turgut mahlaslı Turgut Karataş'ın kızı Eylem Boran Söylemezsem Olmaz programında konuştu. Kızı Eylem Boran ''Acildeyim babamın yanındayım. Doktorlar bitti, son dediler durumu çok kötü. Solunum sıkıntısı çekiyordu. Entübe edildi. Babam bu olaylardan sonra suskunlaştı. Psikolojik olarak tamamen bitmişti. Para olaylarından sonra konserlerde beni rezil ediyorlar diyordu. Babamın en son sözleri ''Bittim'' oldu. Babam yatakta vuruldu. Etini yediler kemiğini dişlediler. Sadece erkek kardeşim özür diledi. Diğer kardeşlerim gelmedi. 1 hafta önce elden ayaktan tamamen düştü. Babamı yaşatın diye doktorlara yalvardım. Doktorlar hiç umut yok dedi. Babamın artık dili dönmüyor'' açıklamasında bulundu.Ankaralı Turgut hastalığı nedir?Ankaralı Turgut son yaptığı açıklamada akciğerlerinde sarkma olduğunu açıklamıştı. Ünlü türkücünün kansere yakalandığı kızı tarafından doğrulanmıştı.Ankaralı Turgut kimdir?1963 yılında Ankara’da dünyaya gelen Ankaralı Turgut, müzik yaşamına henüz 12 yaşındayken köy düğünlerinde darbuka çalarak başladı. Bağlama ve darbuka çalan Ankaralı Turgut, amatör olarak çeşitli albümler çıkardı. 1994 yılında İstanbul'a giden Ankaralı Turgut, Tarkan'ın Oynama Şıkıdım isimli eserini tiye aldığı albümüyle ün kazandı böylece Ankaralı Turgut şarkıları ülke çapında bilinir hale geldi. Ankaralı Turgut'un beş çocuğu bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/ankarali-turgut-isyan-etti-evlatliktan-reddettim-1089219208.html

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