https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/sibel-canin-menajeri-cengizhan-sabuncu-hayatini-kaybetti-inanamiyorum-beni-beklerken-sen-1090062873.html
Sibel Can'ın menajeri Cengizhan Sabuncu hayatını kaybetti: 'İnanamıyorum beni beklerken sen'
Sibel Can'ın menajeri Cengizhan Sabuncu hayatını kaybetti: 'İnanamıyorum beni beklerken sen'
Sputnik Türkiye
Şarkıcı Sibel Can'ın uzun yıllardır menajerliğini yapan Cengizhan Sabuncu karaciğer kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi. Kayıp haberini Sibel Can sosyal... 05.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-05T19:52+0300
2024-11-05T19:52+0300
2024-11-05T19:52+0300
yaşam
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cengizhan sabuncu
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Sibel Can'ın 12 yıllık menajeri Cengizhan Sabuncu 55 yaşında yaşama veda etti. Sabuncu'nun karaciğer kanseri ile mücadele ettiği biliniyordu. Sibel Can, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sabuncu'nun çarşamba günü Zincirlikuyu Mezarlığı'ndan son yolculuğuna uğurlanacağını duyurdu. Pankreas kanseri tedavisi gören oryantal Tanyeli ise vefat haberini şu ifadelerle paylaştı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/ankarali-turgut-entube-edildi-son-sozu-bittim-oldu-1090058457.html
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cengizhan sabuncu, cengizhan sabuncu kimdir, cengizhan sabuncu neden öldü
Sibel Can'ın menajeri Cengizhan Sabuncu hayatını kaybetti: 'İnanamıyorum beni beklerken sen'
Şarkıcı Sibel Can'ın uzun yıllardır menajerliğini yapan Cengizhan Sabuncu karaciğer kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi. Kayıp haberini Sibel Can sosyal medyadan duyururken, Tanyeli yaptığı paylaşımda "Ah ciğerimizi yaktın 35 yıllık arkadaşım, kardeşim, sırdaşım çok üzgünüm ve inanamıyorum beni beklerken sen" ifadelerine yer verdi.
Sibel Can'ın 12 yıllık menajeri Cengizhan Sabuncu 55 yaşında yaşama veda etti. Sabuncu'nun karaciğer kanseri ile mücadele ettiği biliniyordu.
Sibel Can, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sabuncu'nun çarşamba günü Zincirlikuyu Mezarlığı'ndan son yolculuğuna uğurlanacağını duyurdu.
Pankreas kanseri tedavisi gören oryantal Tanyeli ise vefat haberini şu ifadelerle paylaştı:
"Ahhh Cengizhan'ım canım yanıyor tarifi yok ‘ki ifade edebileyim. Hastaneye gelip bütün bir gün yanımda kaldın ,tespihler çektin benim şifam için ,nasıl bir fani dünya bu ,nasıl ani ölüm bu. Telefonuma cevap vereydin keşke şu 2 aydır ilk defa Doktorumun hafta sonu ev izni oldu, o da zaten burnumuzdan geldi hastaneye geri döndük. Keşke telefonuma cevap vereydin yarım saat olsa yüzünü göreydim ama ne sen ,ne de ben nereden bilecektik ki böyle ani ,bu kısacık zamana yazılmış bir ayrılık. Allah'ım annene ve biz sevenlerine tüm dostlarına sabır versin. Mekanın cennet olsun Cengizhan. Ah ciğerimizi yaktın 35 yıllık arkadaşım ,kardeşim ,sırdaşım çok üzgünüm ve inanamıyorum beni beklerken sen."