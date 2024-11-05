Sibel Can'ın menajeri Cengizhan Sabuncu hayatını kaybetti: 'İnanamıyorum beni beklerken sen'

"Ahhh Cengizhan'ım canım yanıyor tarifi yok ‘ki ifade edebileyim. Hastaneye gelip bütün bir gün yanımda kaldın ,tespihler çektin benim şifam için ,nasıl bir fani dünya bu ,nasıl ani ölüm bu. Telefonuma cevap vereydin keşke şu 2 aydır ilk defa Doktorumun hafta sonu ev izni oldu, o da zaten burnumuzdan geldi hastaneye geri döndük. Keşke telefonuma cevap vereydin yarım saat olsa yüzünü göreydim ama ne sen ,ne de ben nereden bilecektik ki böyle ani ,bu kısacık zamana yazılmış bir ayrılık. Allah'ım annene ve biz sevenlerine tüm dostlarına sabır versin. Mekanın cennet olsun Cengizhan. Ah ciğerimizi yaktın 35 yıllık arkadaşım ,kardeşim ,sırdaşım çok üzgünüm ve inanamıyorum beni beklerken sen."