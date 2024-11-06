https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/altin-gune-sert-dususle-basladi-gram-altin-kritik-seviyenin-gerisine-indi-1090080505.html
Altın güne sert düşüşle başladı, gram altın kritik seviyenin altına indi
Altın güne sert düşüşle başladı, gram altın kritik seviyenin altına indi
Sputnik Türkiye
ABD seçimlerine odaklanan piyasada hareketlenmeler yaşanıyor. Bitcoin hızlı bir sıçrama yaşarken; altın, dolar ve euroda düşüş eğilimi gözlemleniyor. Gram... 06.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-06T10:02+0300
2024-11-06T10:02+0300
2024-11-06T10:08+0300
ekonomi
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Piyasa ABD seçimlerine odaklandı. Bitcoin ilk gelen seçim sonuçlarının ardından hızla sıçrayış gerçekleştirdi. Dolar ve euro ise sabit yerini koruyor. Gram altın ise düşüş eğiliminde ve uzun bir sürenin ardından ilk kez 3 bin TL'nin altında.Gram altın 3 bin liranın altına düştüEkim ayı sonunda 3 bin liranın üzerine çıkan ve oradaki seviyesini sürdüren gram altın, bir haftalık düşüş eğiliminin ardından bugün 3 bin liranın altına düştü. Gram altın 2 bin 978 liradan işlem görüyor.6 Kasım dolar fiyatı nedir?Son kapanışını 34.2838 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 34.2759 liradan, satış fiyatı ise 34.2918 liradan işlem görüyor.6 Kasım euro ne kadar?Euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor. Bir önceki kapanışını 36.8389 TL'den yapan euro şu anda 36.8259 TL alış ve 36.852 TL satış fiyatına sahip.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/bitcoin-trumpin-abd-secim-yarisinda-one-cikmasiyla-75-bin-dolari-asarak-rekor-kirdi-1090074300.html
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Altın güne sert düşüşle başladı, gram altın kritik seviyenin altına indi
10:02 06.11.2024 (güncellendi: 10:08 06.11.2024)
Ayrıntılar geliyor
ABD seçimlerine odaklanan piyasada hareketlenmeler yaşanıyor. Bitcoin hızlı bir sıçrama yaşarken; altın, dolar ve euroda düşüş eğilimi gözlemleniyor. Gram altın 3 bin liranın altında seyrediyor.
Piyasa ABD seçimlerine odaklandı. Bitcoin ilk gelen seçim sonuçlarının ardından
hızla sıçrayış gerçekleştirdi. Dolar ve euro ise sabit yerini koruyor. Gram altın ise düşüş eğiliminde ve uzun bir sürenin ardından ilk kez 3 bin TL'nin altında.
Gram altın 3 bin liranın altına düştü
Ekim ayı sonunda 3 bin liranın üzerine çıkan
ve oradaki seviyesini sürdüren gram altın, bir haftalık düşüş eğiliminin ardından bugün 3 bin liranın altına düştü. Gram altın 2 bin 978 liradan işlem görüyor.
6 Kasım dolar fiyatı nedir?
Son kapanışını 34.2838 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 34.2759 liradan, satış fiyatı ise 34.2918 liradan işlem görüyor.
Euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor. Bir önceki kapanışını 36.8389 TL'den yapan euro şu anda 36.8259 TL alış ve 36.852 TL satış fiyatına sahip.