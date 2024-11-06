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Seçimi kazandığını açıklayan Trump canlı yayında konuşuyor: 'Tarih yazdık'
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SEYİR HALİ
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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
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Altın güne sert düşüşle başladı, gram altın kritik seviyenin altına indi
Altın güne sert düşüşle başladı, gram altın kritik seviyenin altına indi
Sputnik Türkiye
ABD seçimlerine odaklanan piyasada hareketlenmeler yaşanıyor. Bitcoin hızlı bir sıçrama yaşarken; altın, dolar ve euroda düşüş eğilimi gözlemleniyor. Gram... 06.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-06T10:02+0300
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Piyasa ABD seçimlerine odaklandı. Bitcoin ilk gelen seçim sonuçlarının ardından hızla sıçrayış gerçekleştirdi. Dolar ve euro ise sabit yerini koruyor. Gram altın ise düşüş eğiliminde ve uzun bir sürenin ardından ilk kez 3 bin TL'nin altında.Gram altın 3 bin liranın altına düştüEkim ayı sonunda 3 bin liranın üzerine çıkan ve oradaki seviyesini sürdüren gram altın, bir haftalık düşüş eğiliminin ardından bugün 3 bin liranın altına düştü. Gram altın 2 bin 978 liradan işlem görüyor.6 Kasım dolar fiyatı nedir?Son kapanışını 34.2838 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 34.2759 liradan, satış fiyatı ise 34.2918 liradan işlem görüyor.6 Kasım euro ne kadar?Euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor. Bir önceki kapanışını 36.8389 TL'den yapan euro şu anda 36.8259 TL alış ve 36.852 TL satış fiyatına sahip.
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Altın güne sert düşüşle başladı, gram altın kritik seviyenin altına indi

10:02 06.11.2024 (güncellendi: 10:08 06.11.2024)
© AAAltın fiyatları
Altın fiyatları - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2024
© AA
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Ayrıntılar geliyor
ABD seçimlerine odaklanan piyasada hareketlenmeler yaşanıyor. Bitcoin hızlı bir sıçrama yaşarken; altın, dolar ve euroda düşüş eğilimi gözlemleniyor. Gram altın 3 bin liranın altında seyrediyor.
Piyasa ABD seçimlerine odaklandı. Bitcoin ilk gelen seçim sonuçlarının ardından hızla sıçrayış gerçekleştirdi. Dolar ve euro ise sabit yerini koruyor. Gram altın ise düşüş eğiliminde ve uzun bir sürenin ardından ilk kez 3 bin TL'nin altında.

Gram altın 3 bin liranın altına düştü

Ekim ayı sonunda 3 bin liranın üzerine çıkan ve oradaki seviyesini sürdüren gram altın, bir haftalık düşüş eğiliminin ardından bugün 3 bin liranın altına düştü. Gram altın 2 bin 978 liradan işlem görüyor.

6 Kasım dolar fiyatı nedir?

Son kapanışını 34.2838 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 34.2759 liradan, satış fiyatı ise 34.2918 liradan işlem görüyor.

6 Kasım euro ne kadar?

Euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor. Bir önceki kapanışını 36.8389 TL'den yapan euro şu anda 36.8259 TL alış ve 36.852 TL satış fiyatına sahip.
bitcoin - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2024
EKONOMİ
Bitcoin, Trump’ın ABD seçim yarışında öne çıkmasıyla 75 Bin doları aşarak rekor kırdı
08:04
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