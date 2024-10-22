https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/altin-fiyatlarinda-son-durum-gram-altin-3-bin-liranin-uzerinde-1089507674.html

Altın fiyatlarında son durum: Gram altın 3 bin liranın üzerinde

Altın fiyatlarında son durum: Gram altın 3 bin liranın üzerinde

Sputnik Türkiye

Altın fiyatları, Ortadoğu'daki gerilime ilişkin belirsizlikler ve başlıca merkez bankalarının faizleir düşürmesiyle başlayan yükselişini zirveye yakın... 22.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-22T08:10+0300

2024-10-22T08:10+0300

2024-10-22T08:13+0300

ekonomi

altın

yarım gram altın

gram altın

cumhuriyet altını

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Altın fiyatları, dün gördüğü zirveye yakın seyrediyor. Merkez bankalarının faiz indirimi sürecine girmesi, Orta Doğu'da yaşanan gerilimler altın fiyatlarını güçlendiren sebepler arasında yer alıyor. Ons altın, şu sıralarda 2 bin 729 dolardan işlem görüyor. Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?Gram altın ise 3 bin liranın üzerinde seyretmeye devam ediyor. Altının gramı, 3 bin 11 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın; 4 bin 923 lira seviyesinde bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/benzin-ve-motorine-indirim-akaryakitta-fiyatlar-degisti-1089506187.html

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