https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/altin-fiyatlarinda-son-durum-gram-altin-3-bin-liranin-uzerinde-1089507674.html
Altın fiyatlarında son durum: Gram altın 3 bin liranın üzerinde
Altın fiyatlarında son durum: Gram altın 3 bin liranın üzerinde
Sputnik Türkiye
Altın fiyatları, Ortadoğu'daki gerilime ilişkin belirsizlikler ve başlıca merkez bankalarının faizleir düşürmesiyle başlayan yükselişini zirveye yakın... 22.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-22T08:10+0300
2024-10-22T08:10+0300
2024-10-22T08:13+0300
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Altın fiyatları, dün gördüğü zirveye yakın seyrediyor. Merkez bankalarının faiz indirimi sürecine girmesi, Orta Doğu'da yaşanan gerilimler altın fiyatlarını güçlendiren sebepler arasında yer alıyor. Ons altın, şu sıralarda 2 bin 729 dolardan işlem görüyor. Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?Gram altın ise 3 bin liranın üzerinde seyretmeye devam ediyor. Altının gramı, 3 bin 11 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın; 4 bin 923 lira seviyesinde bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/benzin-ve-motorine-indirim-akaryakitta-fiyatlar-degisti-1089506187.html
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22 ekim altın fiyatları, canlı altın kuru, canlı altın fiyatları, gram altın kaç tl, çeyrek altın ne kadar, altın fiyatları ne kadar oldu
22 ekim altın fiyatları, canlı altın kuru, canlı altın fiyatları, gram altın kaç tl, çeyrek altın ne kadar, altın fiyatları ne kadar oldu
Altın fiyatlarında son durum: Gram altın 3 bin liranın üzerinde
08:10 22.10.2024 (güncellendi: 08:13 22.10.2024)
Altın fiyatları, Ortadoğu'daki gerilime ilişkin belirsizlikler ve başlıca merkez bankalarının faizleir düşürmesiyle başlayan yükselişini zirveye yakın sürdürüyor. Gram altın 3 bin liranın üzerinde seyrediyor. Ons altın ise 2 bin 729 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları, dün gördüğü zirveye yakın seyrediyor. Merkez bankalarının faiz indirimi sürecine girmesi, Orta Doğu'da yaşanan gerilimler altın fiyatlarını güçlendiren sebepler arasında yer alıyor. Ons altın, şu sıralarda 2 bin 729 dolardan işlem görüyor.
Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
Gram altın ise 3 bin liranın üzerinde seyretmeye devam ediyor. Altının gramı, 3 bin 11 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın; 4 bin 923 lira seviyesinde bulunuyor.