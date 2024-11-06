https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/akhisarspor-iflas-ediyor-tesislerimizde-elektrik-su-dogal-gaz-yok-maclara-cikmamakararialdik-1090079505.html
Akhisarspor iflas ediyor: 'Tesislerimizde elektrik, su, doğal gaz yok, Maçlara çıkmama kararı aldık'
Akhisarspor iflas ediyor: 'Tesislerimizde elektrik, su, doğal gaz yok, Maçlara çıkmama kararı aldık'
Sputnik Türkiye
Bir dönemin Süper Lig ekibi Akhisarspor, maddi kriz nedeniyle iflasın eşiğinde. Dün akşam resmi bir açıklama yapan kulüp, yaşadığı zorlukları vurgulayarak... 06.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-06T09:40+0300
2024-11-06T09:40+0300
2024-11-06T09:40+0300
spor
akhisar
akhisar belediyespor
akhisarspor
süper lig
spor toto süper lig
spor toto süper lig
spor toto süper lig
iflas
iflas
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103461/93/1034619358_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_42ce4a8ee933de5e45e1f345e8be9ac6.jpg
Akhisarspor’dan gelen açıklamada, tesislerdeki temel ihtiyaçların karşılanamadığına dikkat çekildi. "Elektrik yok, su yok, gaz yok," ifadeleriyle başlayan açıklama, tesislerde abonelik alınamadığını ve bu durumun belediye tarafından engellendiğini iddia etti. Kulüp, futbolcuların psikolojik ve fiziksel olarak oldukça zorlandığını vurguladı.'Her şey düzelene kadar maçlara çıkmayacağız'Kulübün devam eden açıklamasında, koşullar iyileşip transfer yasağı kaldırılana kadar maçlara çıkmama kararı aldıklarını belirtti. Akhisarspor yönetimi, bu duruma neden olan kişi ve kurumların sorumlu tutulacağını ifade ederek çözüm çağrısında bulundu.Bir zamanlar Süper Lig’de dikkat çeken performanslarıyla öne çıkan Akhisarspor, ekonomik darboğaz nedeniyle amatör küme yolunda ilerliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/taraftar-isyan-etti-ancelottinin-istifasi-isteniyor-arda-guler-icin-bardagi-tasiran-son-damlaydi-1090074861.html
akhisar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103461/93/1034619358_77:0:1138:796_1920x0_80_0_0_0b1ec093192c9fe0c5ffe77ec00446c4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
akhisar, akhisar belediyespor, akhisarspor, süper lig, spor toto süper lig, spor toto süper lig, spor toto süper lig, iflas, iflas, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff)
akhisar, akhisar belediyespor, akhisarspor, süper lig, spor toto süper lig, spor toto süper lig, spor toto süper lig, iflas, iflas, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff)
Akhisarspor iflas ediyor: 'Tesislerimizde elektrik, su, doğal gaz yok, Maçlara çıkmama kararı aldık'
Bir dönemin Süper Lig ekibi Akhisarspor, maddi kriz nedeniyle iflasın eşiğinde. Dün akşam resmi bir açıklama yapan kulüp, yaşadığı zorlukları vurgulayarak tesiste elektrik, su ve gazın dahi olmadığını belirtti. Bu kritik süreci aşmadan maçlara çıkmama kararı aldığını açıklayan Akhisarspor, dikkatleri üzerine çekti.
Akhisarspor’dan gelen açıklamada, tesislerdeki temel ihtiyaçların karşılanamadığına dikkat çekildi. "Elektrik yok, su yok, gaz yok," ifadeleriyle başlayan açıklama, tesislerde abonelik alınamadığını ve bu durumun belediye tarafından engellendiğini iddia etti. Kulüp, futbolcuların psikolojik ve fiziksel olarak oldukça zorlandığını vurguladı.
'Her şey düzelene kadar maçlara çıkmayacağız'
Kulübün devam eden açıklamasında, koşullar iyileşip transfer yasağı kaldırılana kadar maçlara çıkmama kararı aldıklarını belirtti. Akhisarspor yönetimi, bu duruma neden olan kişi ve kurumların sorumlu tutulacağını ifade ederek çözüm çağrısında bulundu.
Bir zamanlar Süper Lig’de dikkat çeken performanslarıyla öne çıkan Akhisarspor, ekonomik darboğaz nedeniyle amatör küme yolunda ilerliyor.