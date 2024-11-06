https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/akhisarspor-iflas-ediyor-tesislerimizde-elektrik-su-dogal-gaz-yok-maclara-cikmamakararialdik-1090079505.html

Akhisarspor iflas ediyor: 'Tesislerimizde elektrik, su, doğal gaz yok, Maçlara çıkmama kararı aldık'

Akhisarspor iflas ediyor: 'Tesislerimizde elektrik, su, doğal gaz yok, Maçlara çıkmama kararı aldık'

Sputnik Türkiye

Bir dönemin Süper Lig ekibi Akhisarspor, maddi kriz nedeniyle iflasın eşiğinde. Dün akşam resmi bir açıklama yapan kulüp, yaşadığı zorlukları vurgulayarak... 06.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-06T09:40+0300

2024-11-06T09:40+0300

2024-11-06T09:40+0300

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Akhisarspor’dan gelen açıklamada, tesislerdeki temel ihtiyaçların karşılanamadığına dikkat çekildi. "Elektrik yok, su yok, gaz yok," ifadeleriyle başlayan açıklama, tesislerde abonelik alınamadığını ve bu durumun belediye tarafından engellendiğini iddia etti. Kulüp, futbolcuların psikolojik ve fiziksel olarak oldukça zorlandığını vurguladı.'Her şey düzelene kadar maçlara çıkmayacağız'Kulübün devam eden açıklamasında, koşullar iyileşip transfer yasağı kaldırılana kadar maçlara çıkmama kararı aldıklarını belirtti. Akhisarspor yönetimi, bu duruma neden olan kişi ve kurumların sorumlu tutulacağını ifade ederek çözüm çağrısında bulundu.Bir zamanlar Süper Lig’de dikkat çeken performanslarıyla öne çıkan Akhisarspor, ekonomik darboğaz nedeniyle amatör küme yolunda ilerliyor.

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