https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/taraftar-isyan-etti-ancelottinin-istifasi-isteniyor-arda-guler-icin-bardagi-tasiran-son-damlaydi-1090074861.html

Taraftar isyan etti, Ancelotti'nin istifası isteniyor: 'Arda Güler için bardağı taşıran son damlaydı'

Taraftar isyan etti, Ancelotti'nin istifası isteniyor: 'Arda Güler için bardağı taşıran son damlaydı'

Sputnik Türkiye

Real Madrid taraftarının Arda Güler’in yine süre alamamasına verdiği tepki gündem oldu. İspanyol basınına göre, Arda’nın bu durumdan rahatsız olduğu ve devre... 06.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-06T08:31+0300

2024-11-06T08:31+0300

2024-11-06T08:31+0300

arda güler

spor

carlo ancelotti

futbol

transfer

maç

taraftar

tepki

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UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Real Madrid, sahasında İtalyan devi Milan’a 3-1 yenildi. Santiago Bernabeu’da oynanan karşılaşmada Sloven hakem Slavko Vincic düdük çalarken, Milan sahadan galip ayrılarak puanını 6’ya yükseltti. Bu mağlubiyetle ikinci yenilgisini alan Real Madrid ise 6 puanda kaldı.Real Madrid taraftarından Arda Güler tepkisiAncak maçın sonucu kadar, Real Madrid taraftarının Arda Güler’in yine süre alamamasına verdiği tepki gündem oldu. İspanyol taraftarlar, genç oyuncuyu yedek bırakan teknik direktör Ancelotti’ye karşı sosyal medyada tepkilerini dile getirirken, bazı taraftarlar Ancelotti’nin görevine son verilmesini istedi.Arda Güler’in devre arasında ayrılığı gündemdeGenç oyuncu Arda Güler’in Real Madrid’de bir kez daha süre alamaması, oyuncunun kulüple olan bağını sorgulamasına yol açtı. İspanyol basınına göre, Arda’nın bu durumdan rahatsız olduğu ve devre arasında Real Madrid’den ayrılma ihtimalini değerlendirdiği öğrenildi.Arda’nın oynama fırsatı bulamadığı bu süreç, İspanyol taraftarın gözünde Ancelotti üzerindeki baskıyı artırırken, genç oyuncunun takımdan ayrılma olasılığı Real Madrid’de sıcak bir gündem maddesi haline geldi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/real-madridde-arda-guler-krizi-taraftar-tepki-gosterdi-oglu-bile-ancelottiye-kizgin-1089272997.html

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Sputnik Türkiye

arda güler, carlo ancelotti, futbol, transfer, maç, taraftar, tepki