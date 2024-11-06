https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/abd-basini-trumpin-elinde-secim-zaferinden-sonra-intikam-alabilecegi-kisilerin-listesi-var-1090109045.html
ABD basını: Trump'ın elinde, seçim zaferinden sonra intikam alabileceği kişilerin listesi var
ABD basını: Trump'ın elinde, seçim zaferinden sonra intikam alabileceği kişilerin listesi var
Sputnik Türkiye
Politico gazetesi, Donald Trump’ın seçim zaferinden sonra intikam almaya söz verdiği kişilerin yer aldığı uzun bir liste hazırladığını yazdı. 06.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-06T19:06+0300
2024-11-06T19:06+0300
2024-11-06T19:18+0300
dünya
abd
abd başkanlık seçimleri
donald trump
politico
intikam
liste
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090084087_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_23ab79ec209fcfd5f17e60d0e0df9320.jpg
ABD merkezli Politico gazetesinin haberine göre, başkanlık seçimini kazanmakta olan Donald Trump’ın elinde cezalandırmayı planladığı kişilerin uzun bir listesi bulunuyor.Gazetede yayınlanan yazıda, “Trump uzun yıllardır konuşmalarında ve sosyal ağlardaki paylaşımlarında siyasi muhaliflerinin, eleştirmenlerin ve medya temsilcilerinin takibe alınması, hapsedilmesi, sınır dışı edilmesi ve hatta infaz edilmesi çağrısını yapıyordu” ifadelerine yer verildi.Habere göre, söz konusu intikam listesinde Joe Biden, ABD Başkan Yardımcısı ve Trump’ın seçimdeki rakibi Kamala Harris, eski ABD Başkanı Barack Obama, eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, Hunter Biden’ın dizüstü bilgisayarıyla ilgili mektubu imzalayan 51 istihbarat görevlisi ve birçok nüfuzlu ABD’li politikacı yer alıyor.Yazıda, “O şimdi kazanmışken ceza platformunu uygulamaya başlamak için hem halkın verdiği yetkiye, hem de gerekli güce sahip” vurgusu yapıldı.ABD’de başkanlık seçiminde oy verme işlemi sona erdi. Oyların sayımı sürerken başkanlık koltuğu için Cumhuriyetçi aday Donald Trump ve mevcut Başkan Yardımcısı, Demokrat aday Kamala Harris yarışıyor. Zafer için 270 delege oyuna ulaşılması gerekirken Fox News şimdiden Trump’ın 277 oyla zafere ulaştığını duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/dunya-liderlerinden-trumpa-dikkat-ceken-tebrikler-ab-simdi-ozellikle-birbirine-yakin-durmali--1090101964.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090084087_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_a655e6c9256553acb3448711bdb7176b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, abd başkanlık seçimleri, donald trump, politico, intikam, liste
abd, abd başkanlık seçimleri, donald trump, politico, intikam, liste
ABD basını: Trump'ın elinde, seçim zaferinden sonra intikam alabileceği kişilerin listesi var
19:06 06.11.2024 (güncellendi: 19:18 06.11.2024)
Politico gazetesi, Donald Trump’ın seçim zaferinden sonra intikam almaya söz verdiği kişilerin yer aldığı uzun bir liste hazırladığını yazdı.
ABD merkezli Politico gazetesinin haberine göre, başkanlık seçimini kazanmakta olan Donald Trump’ın elinde cezalandırmayı planladığı kişilerin uzun bir listesi bulunuyor.
Gazetede yayınlanan yazıda, “Trump uzun yıllardır konuşmalarında ve sosyal ağlardaki paylaşımlarında siyasi muhaliflerinin, eleştirmenlerin ve medya temsilcilerinin takibe alınması, hapsedilmesi, sınır dışı edilmesi ve hatta infaz edilmesi çağrısını yapıyordu” ifadelerine yer verildi.
Habere göre, söz konusu intikam listesinde Joe Biden, ABD Başkan Yardımcısı ve Trump’ın seçimdeki rakibi Kamala Harris, eski ABD Başkanı Barack Obama, eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, Hunter Biden’ın dizüstü bilgisayarıyla ilgili mektubu imzalayan 51 istihbarat görevlisi ve birçok nüfuzlu ABD’li politikacı yer alıyor.
Yazıda, “O şimdi kazanmışken ceza platformunu uygulamaya başlamak için hem halkın verdiği yetkiye, hem de gerekli güce sahip” vurgusu yapıldı.
ABD’de başkanlık seçiminde oy verme işlemi sona erdi. Oyların sayımı sürerken başkanlık koltuğu için Cumhuriyetçi aday Donald Trump ve mevcut Başkan Yardımcısı, Demokrat aday Kamala Harris yarışıyor. Zafer için 270 delege oyuna ulaşılması gerekirken Fox News şimdiden Trump’ın 277 oyla zafere ulaştığını duyurdu.