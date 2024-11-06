https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/dunya-liderlerinden-trumpa-dikkat-ceken-tebrikler-ab-simdi-ozellikle-birbirine-yakin-durmali--1090101964.html

Dünya liderlerinden Trump'a dikkat çeken tebrikler: 'AB şimdi özellikle birbirine yakın durmalı'

Dünya liderlerinden Trump'a dikkat çeken tebrikler: 'AB şimdi özellikle birbirine yakın durmalı'

Sputnik Türkiye

ABD Başkanlık Seçimleri'nde Cumhuriyetçi Donald Trump'ın yaptığı konuşmayla zaferini ilan etti. Trump, başkanlık için gereken 270 delege sayısını aşarak, 277... 06.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-06T17:20+0300

2024-11-06T17:20+0300

2024-11-06T17:20+0300

dünya

donald trump

abd başkanlık seçimleri

tebrik mesajı

tebrik

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Trump'ın zaferini takiben dünya liderleri ve diplomasinin önde gelen isimlerinden tebrik mesajları yağmaya başladı. Tebrik mesajlarının yanı sıra paylaşılan bazı mesajlar ve açıklamalar, dikkat çekti. 'AB şimdi özellikle birbirine yakın durmalı ve birlikte hareket etmeli'Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Donald Trump'ın X sosyal medya hesabını etiketleyerek Trump'ı tebrik etti. Scholz daha sonra Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u etiketlediği başka bir mesajı paylaşarak şunları kaydetti:Trudeau: Kanada ve ABD arasındaki dostluk tüm dünyanın gıpta ettiği bir dostlukKanada Başbakanı Justin Trudeau, sosyal paylaşım platformu X'te yaptığı bir paylaşımda Trump'ı kutladı ve Beyaz Saray'da Trump'la çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Trudeau'nun kutlama mesajında şu ifadeler yer aldı:Bolsonaro: Gerçek bir savaşçının yeniden dirilişine tanık oluyoruzTrump'a desteğini aktif bir şekilde her fırsatta açıklayan eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, uzun tebrik mesajında "Bugün, gerçek bir savaşçının yeniden dirilişine tanık oluyoruz" ifadelerini kullanarak şunları kaydetti:Slovakya Başbakanı Fico: Amerikan halkının tercihine saygı duyuyoruzDonald Trump gibi suikasta uğrayan Slovakya Başbakanı Robert Fico, tebrik mesajında "Amerikan halkının tercihine saygı duyuyoruz" ifadelerini kullanırken Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini ise, “Size ve Amerikan halkına başarılar diliyorum. Slovakya, NATO'nun test edilmiş Doğu Kanadında ortak taahhütlerimizi yerine getiren güçlü ve güvenilir bir Müttefik olmaya devam etmektedir" ifadelerini kullandı. Arjantin Devlet Başbakanı: Arjantin'e güvenebileceğinizi biliyorsunuzArjantin Devlet Başkanı Javier Milei, tebrik mesajında "Donald Trump, müthiş seçim zaferiniz için tebrikler. Şimdi, Amerika'yı yeniden büyük yapın. Görevinizi yerine getirme konusunda Arjantin'e güvenebileceğinizi biliyorsunuz" ifadeleri yer aldı. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Trump'ı tebrik mesajında “Yunanistan, ülkelerimiz arasındaki stratejik ortaklığı daha da derinleştirmeyi ve önemli bölgesel ve küresel meselelerde birlikte çalışmayı dört gözle bekliyor” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/pentagon-analisti-trumpin-secim-zaferini-degerlendirdi-nato-dagilacak-mi-1090102287.html

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donald trump, abd başkanlık seçimleri, tebrik mesajı, tebrik