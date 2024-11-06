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Dünya liderlerinden Trump'a dikkat çeken tebrikler: 'AB şimdi özellikle birbirine yakın durmalı'
Dünya liderlerinden Trump'a dikkat çeken tebrikler: 'AB şimdi özellikle birbirine yakın durmalı'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanlık Seçimleri'nde Cumhuriyetçi Donald Trump'ın yaptığı konuşmayla zaferini ilan etti. Trump, başkanlık için gereken 270 delege sayısını aşarak, 277... 06.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-06T17:20+0300
2024-11-06T17:20+0300
dünya
donald trump
abd başkanlık seçimleri
tebrik mesajı
tebrik
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Trump'ın zaferini takiben dünya liderleri ve diplomasinin önde gelen isimlerinden tebrik mesajları yağmaya başladı. Tebrik mesajlarının yanı sıra paylaşılan bazı mesajlar ve açıklamalar, dikkat çekti. 'AB şimdi özellikle birbirine yakın durmalı ve birlikte hareket etmeli'Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Donald Trump'ın X sosyal medya hesabını etiketleyerek Trump'ı tebrik etti. Scholz daha sonra Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u etiketlediği başka bir mesajı paylaşarak şunları kaydetti:Trudeau: Kanada ve ABD arasındaki dostluk tüm dünyanın gıpta ettiği bir dostlukKanada Başbakanı Justin Trudeau, sosyal paylaşım platformu X'te yaptığı bir paylaşımda Trump'ı kutladı ve Beyaz Saray'da Trump'la çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Trudeau'nun kutlama mesajında şu ifadeler yer aldı:Bolsonaro: Gerçek bir savaşçının yeniden dirilişine tanık oluyoruzTrump'a desteğini aktif bir şekilde her fırsatta açıklayan eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, uzun tebrik mesajında "Bugün, gerçek bir savaşçının yeniden dirilişine tanık oluyoruz" ifadelerini kullanarak şunları kaydetti:Slovakya Başbakanı Fico: Amerikan halkının tercihine saygı duyuyoruzDonald Trump gibi suikasta uğrayan Slovakya Başbakanı Robert Fico, tebrik mesajında "Amerikan halkının tercihine saygı duyuyoruz" ifadelerini kullanırken Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini ise, “Size ve Amerikan halkına başarılar diliyorum. Slovakya, NATO'nun test edilmiş Doğu Kanadında ortak taahhütlerimizi yerine getiren güçlü ve güvenilir bir Müttefik olmaya devam etmektedir" ifadelerini kullandı. Arjantin Devlet Başbakanı: Arjantin'e güvenebileceğinizi biliyorsunuzArjantin Devlet Başkanı Javier Milei, tebrik mesajında "Donald Trump, müthiş seçim zaferiniz için tebrikler. Şimdi, Amerika'yı yeniden büyük yapın. Görevinizi yerine getirme konusunda Arjantin'e güvenebileceğinizi biliyorsunuz" ifadeleri yer aldı. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Trump'ı tebrik mesajında “Yunanistan, ülkelerimiz arasındaki stratejik ortaklığı daha da derinleştirmeyi ve önemli bölgesel ve küresel meselelerde birlikte çalışmayı dört gözle bekliyor” dedi.
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donald trump, abd başkanlık seçimleri, tebrik mesajı, tebrik
donald trump, abd başkanlık seçimleri, tebrik mesajı, tebrik

Dünya liderlerinden Trump'a dikkat çeken tebrikler: 'AB şimdi özellikle birbirine yakın durmalı'

17:20 06.11.2024
© AP PhotoDonald Trump ve James David Vance
Donald Trump ve James David Vance - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2024
© AP Photo
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ABD Başkanlık Seçimleri'nde Cumhuriyetçi Donald Trump'ın yaptığı konuşmayla zaferini ilan etti. Trump, başkanlık için gereken 270 delege sayısını aşarak, 277 delege elde etti. Demokrat aday Kamala Harris ise 224'te kaldı. Liderlerden ve üst düzey diplomatlardan sosyal medyada Trump'a tebrik mesajları paylaşılırken bazı mesajlar dikkat çekti.
Trump'ın zaferini takiben dünya liderleri ve diplomasinin önde gelen isimlerinden tebrik mesajları yağmaya başladı. Tebrik mesajlarının yanı sıra paylaşılan bazı mesajlar ve açıklamalar, dikkat çekti.

'AB şimdi özellikle birbirine yakın durmalı ve birlikte hareket etmeli'

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Donald Trump'ın X sosyal medya hesabını etiketleyerek Trump'ı tebrik etti. Scholz daha sonra Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u etiketlediği başka bir mesajı paylaşarak şunları kaydetti:
"AB şimdi özellikle birbirine yakın durmalı ve birlikte hareket etmelidir. Şansölye olarak Macron ile birlikte bu hedef doğrultusunda çalışıyorum. Yarın Budapeşte'de ve önümüzdeki haftalarda AB'nin devlet ve hükümet başkanlarıyla yakın koordinasyon halinde olacağız."

Trudeau: Kanada ve ABD arasındaki dostluk tüm dünyanın gıpta ettiği bir dostluk

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, sosyal paylaşım platformu X'te yaptığı bir paylaşımda Trump'ı kutladı ve Beyaz Saray'da Trump'la çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Trudeau'nun kutlama mesajında şu ifadeler yer aldı:
"Kanada ve ABD arasındaki dostluk tüm dünyanın gıpta ettiği bir dostluk. Başkan Trump ve benim, her iki ulus için de daha fazla fırsat, refah ve güvenlik yaratmak üzere birlikte çalışacağımızı biliyorum"

Bolsonaro: Gerçek bir savaşçının yeniden dirilişine tanık oluyoruz

Trump'a desteğini aktif bir şekilde her fırsatta açıklayan eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, uzun tebrik mesajında "Bugün, gerçek bir savaşçının yeniden dirilişine tanık oluyoruz" ifadelerini kullanarak şunları kaydetti:
"Trump'ın zaferi Brezilya'ya aynı yolu izlemesi için ilham versin. Yurttaşlarımız bu örnekte asla eğilmemek, onurla ayağa kalkmak, zorluklara yenilmeyi reddedenlerin ayak izlerini takip etmek için gereken ilhamı görsünler."

Slovakya Başbakanı Fico: Amerikan halkının tercihine saygı duyuyoruz

Donald Trump gibi suikasta uğrayan Slovakya Başbakanı Robert Fico, tebrik mesajında "Amerikan halkının tercihine saygı duyuyoruz" ifadelerini kullanırken Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini ise, “Size ve Amerikan halkına başarılar diliyorum. Slovakya, NATO'nun test edilmiş Doğu Kanadında ortak taahhütlerimizi yerine getiren güçlü ve güvenilir bir Müttefik olmaya devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Arjantin Devlet Başbakanı: Arjantin'e güvenebileceğinizi biliyorsunuz

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, tebrik mesajında "Donald Trump, müthiş seçim zaferiniz için tebrikler. Şimdi, Amerika'yı yeniden büyük yapın. Görevinizi yerine getirme konusunda Arjantin'e güvenebileceğinizi biliyorsunuz" ifadeleri yer aldı.
Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Trump'ı tebrik mesajında “Yunanistan, ülkelerimiz arasındaki stratejik ortaklığı daha da derinleştirmeyi ve önemli bölgesel ve küresel meselelerde birlikte çalışmayı dört gözle bekliyor” dedi.
Donald Trump, ABD Başkanlık Seçimini kazandı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2024
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