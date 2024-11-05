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Uzmanı doğalgaz patlaması riskine karşı uyardı: 'Menfezleri asla kapatmayın'
Uzmanı doğalgaz patlaması riskine karşı uyardı: 'Menfezleri asla kapatmayın'
Sputnik Türkiye
İSG Uzmanı Şebnem Akman Balta, havalandırma menfezlerinin asla kapatılmamasını ve düzenli olarak doğalgaz tesisatı bakımının yapılması gerektiğini belirterek... 05.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-05T10:21+0300
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Doğalgaz patlamalarının ardından uyarılarda bulunan uzman Şebnem Akman Balta, "Menfezlerin asla kapanmaması lazım" dedi ve aksi halde doğalgaz patlaması yaşanacağına dikkat çekti.'Düzenli bakım şart'Geçen yıl birçok farklı şehirde doğalgaz sebebiyle patlamalar yaşanmıştı. Son olarak da Çorum'da doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi. İş Güvenliği Uzmanı Şebnem Akman Balta doğalgaz patlamalarında en kritik hataları anlattı:'Menfezi kapatmayın'Sabah gazetesine konuşan Balta, "Günümüzde hepimizin evinde doğalgaz var ve hepimiz bir tehlikedeyiz aslında. Vatandaşlar özellikle kış aylarında eve soğuk girmesin diye hava sirkülasyonunu sağlayan bu menfezleri kapatıyor. Bu da doğal gaz patlamalarına davetiye çıkarıyor. Menfezlerin asla kapanmaması lazım. Bakım ve onarımdan kaçınmamak gerekir." dedi.'Sarımsak ve çürük yumurta kokusuna dikkat'
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241103/corumda-5-katli-binada-patlama-buyuk-hasar-olustu-1089978823.html
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doğalgaz patlaması, doğalgaz patlaması neden olur, kombi bakımı, kombi kaçağı nasıl anlaşılır, gaz kaçağı nasıl anlaşılır
doğalgaz patlaması, doğalgaz patlaması neden olur, kombi bakımı, kombi kaçağı nasıl anlaşılır, gaz kaçağı nasıl anlaşılır

Uzmanı doğalgaz patlaması riskine karşı uyardı: 'Menfezleri asla kapatmayın'

10:21 05.11.2024
© İHAÇorum'da doğalgaz patlaması
Çorum'da doğalgaz patlaması - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2024
© İHA
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İSG Uzmanı Şebnem Akman Balta, havalandırma menfezlerinin asla kapatılmamasını ve düzenli olarak doğalgaz tesisatı bakımının yapılması gerektiğini belirterek "Farkındalık çok önemli çünkü doğalgaz sinsi bir tehlike" dedi.
Doğalgaz patlamalarının ardından uyarılarda bulunan uzman Şebnem Akman Balta, "Menfezlerin asla kapanmaması lazım" dedi ve aksi halde doğalgaz patlaması yaşanacağına dikkat çekti.

'Düzenli bakım şart'

Geçen yıl birçok farklı şehirde doğalgaz sebebiyle patlamalar yaşanmıştı. Son olarak da Çorum'da doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi. İş Güvenliği Uzmanı Şebnem Akman Balta doğalgaz patlamalarında en kritik hataları anlattı:
"Evleri havalandırmak gerekli. Doğalgaz patlamaları kapalı ve hava almayan alanlarda olur. Farkındalık da çok önemli çünkü doğalgaz sinsi bir tehlike. Kış da geldi artık ve evlerde bu tehlikeye dikkat edilmeli. Geçen sene de Ankara'da meydana gelen doğalgaz patlamasında 4 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Daha dikkatli olunması gerekir. Tesisatların kontrolünü düzenli olarak yaptırmalıyız. Gaz kaçağının kontrolü için çok basit yöntemler de var. Sabunlu suyla ellerimizi ovuşturup set üstü ocakların borusuna doğru tuttuğumuzda kabarcıklanma varsa evde hiç durmamamız gerekir. Alınacak önlemleri bilmemiz lazım. Kışa girerken düzenli olarak bakım yaptırmalılar. Düzenli kontroller yapılmadığı zaman tehlikeli durumlarla karşı karşıya kalabiliriz. Özellikle iş yerlerinde de kontrol ettirmek gerekir."
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3 Kasım, 15:01

'Menfezi kapatmayın'

Sabah gazetesine konuşan Balta, "Günümüzde hepimizin evinde doğalgaz var ve hepimiz bir tehlikedeyiz aslında. Vatandaşlar özellikle kış aylarında eve soğuk girmesin diye hava sirkülasyonunu sağlayan bu menfezleri kapatıyor. Bu da doğal gaz patlamalarına davetiye çıkarıyor. Menfezlerin asla kapanmaması lazım. Bakım ve onarımdan kaçınmamak gerekir." dedi.

'Sarımsak ve çürük yumurta kokusuna dikkat'

"Vatandaşlarımız evde çürük sarımsak kokusu veya çürük yumurta kokusu hissettiklerinde elektrik düğmelerine dokunmadan hemen evden çıkmaları gerekir. Asla elektrik düğmelerine dokunmamalılar, açık olan hiçbir şeyi kapatmayacaklar, kapalı olan hiçbir şeyi açmayacaklar, çakmak ve kibrit kullanmayacaklar ve fişe takılı bir cihazı çıkarmayacaklar aynı şekilde takılı olmayan cihazı da fişe takmayacaklar. Hemen 187'yi arayarak ve ana vananın kapatılarak evden çıkılması lazım. Evleri havalandırmak gerekli. Doğalgaz patlamaları kapalı ve hava almayan alanlarda olur. Farkındalık çok önemli çünkü doğalgaz sinsi bir şekilde tehlike getiriyor"
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