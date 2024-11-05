https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/uzmani-dogalgaz-patlamasi-riskine-karsi-uyardi-menfezleri-asla-kapatmayin-1090036305.html

Uzmanı doğalgaz patlaması riskine karşı uyardı: 'Menfezleri asla kapatmayın'

Uzmanı doğalgaz patlaması riskine karşı uyardı: 'Menfezleri asla kapatmayın'

Sputnik Türkiye

İSG Uzmanı Şebnem Akman Balta, havalandırma menfezlerinin asla kapatılmamasını ve düzenli olarak doğalgaz tesisatı bakımının yapılması gerektiğini belirterek... 05.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-05T10:21+0300

2024-11-05T10:21+0300

2024-11-05T10:21+0300

türkiye

kombi

doğalgaz

iş güvenliği

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Doğalgaz patlamalarının ardından uyarılarda bulunan uzman Şebnem Akman Balta, "Menfezlerin asla kapanmaması lazım" dedi ve aksi halde doğalgaz patlaması yaşanacağına dikkat çekti.'Düzenli bakım şart'Geçen yıl birçok farklı şehirde doğalgaz sebebiyle patlamalar yaşanmıştı. Son olarak da Çorum'da doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi. İş Güvenliği Uzmanı Şebnem Akman Balta doğalgaz patlamalarında en kritik hataları anlattı:'Menfezi kapatmayın'Sabah gazetesine konuşan Balta, "Günümüzde hepimizin evinde doğalgaz var ve hepimiz bir tehlikedeyiz aslında. Vatandaşlar özellikle kış aylarında eve soğuk girmesin diye hava sirkülasyonunu sağlayan bu menfezleri kapatıyor. Bu da doğal gaz patlamalarına davetiye çıkarıyor. Menfezlerin asla kapanmaması lazım. Bakım ve onarımdan kaçınmamak gerekir." dedi.'Sarımsak ve çürük yumurta kokusuna dikkat'

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doğalgaz patlaması, doğalgaz patlaması neden olur, kombi bakımı, kombi kaçağı nasıl anlaşılır, gaz kaçağı nasıl anlaşılır