https://anlatilaninotesi.com.tr/20241103/corumda-5-katli-binada-patlama-buyuk-hasar-olustu-1089978823.html

Çorum'da 5 katlı binada patlama: 1 kişi hayatını kaybetti, 16 yaralı

Çorum'da 5 katlı binada patlama: 1 kişi hayatını kaybetti, 16 yaralı

Sputnik Türkiye

Çorum'da bir binada doğalgaz kaynaklı olduğu öne sürülen patlama meydana geldi Çevredeki binalarda da etkili olan patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 16... 03.11.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

çorum

son dakika

patlama

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Çorum'da bir binada, doğalgazdan meydana gelebileceği belirtilen bir patlama meydana geldi. Çevredeki binaların da etkilendiği patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.Çorum'da patlamaÇorum'da 5 katlı bir binanın 3. katında meydana gelen patlamanın ardından bölgede güvenlik önlemleri alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/kocaelide-dogalgaz-patlamasi-1-olu-7-yarali-1089543703.html

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