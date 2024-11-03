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Çorum'da 5 katlı binada patlama: 1 kişi hayatını kaybetti, 16 yaralı
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Çorum'da 5 katlı binada patlama: 1 kişi hayatını kaybetti, 16 yaralı
Çorum'da 5 katlı binada patlama: 1 kişi hayatını kaybetti, 16 yaralı
Sputnik Türkiye
Çorum'da bir binada doğalgaz kaynaklı olduğu öne sürülen patlama meydana geldi Çevredeki binalarda da etkili olan patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 16... 03.11.2024, Sputnik Türkiye
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Çorum'da bir binada, doğalgazdan meydana gelebileceği belirtilen bir patlama meydana geldi. Çevredeki binaların da etkilendiği patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.Çorum'da patlamaÇorum'da 5 katlı bir binanın 3. katında meydana gelen patlamanın ardından bölgede güvenlik önlemleri alındı.
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Çorum'da 5 katlı binada patlama: 1 kişi hayatını kaybetti, 16 yaralı

15:01 03.11.2024 (güncellendi: 15:18 03.11.2024)
© İHA / IHAÇorum'da 5 katlı binada patlama: Büyük hasar oluştu
Çorum'da 5 katlı binada patlama: Büyük hasar oluştu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2024
© İHA / IHA
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Ayrıntılar geliyor
Çorum'da bir binada doğalgaz kaynaklı olduğu öne sürülen patlama meydana geldi Çevredeki binalarda da etkili olan patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.
Çorum'da bir binada, doğalgazdan meydana gelebileceği belirtilen bir patlama meydana geldi. Çevredeki binaların da etkilendiği patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Çorum'da patlama

Çorum'da 5 katlı bir binanın 3. katında meydana gelen patlamanın ardından bölgede güvenlik önlemleri alındı.
Doğalgaz patlaması - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2024
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Kocaeli'de doğalgaz patlaması: 1 ölü, 7 yaralı
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