https://anlatilaninotesi.com.tr/20241103/corumda-5-katli-binada-patlama-buyuk-hasar-olustu-1089978823.html
Çorum'da 5 katlı binada patlama: 1 kişi hayatını kaybetti, 16 yaralı
Çorum'da 5 katlı binada patlama: 1 kişi hayatını kaybetti, 16 yaralı
Sputnik Türkiye
Çorum'da bir binada doğalgaz kaynaklı olduğu öne sürülen patlama meydana geldi Çevredeki binalarda da etkili olan patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 16... 03.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-03T15:01+0300
2024-11-03T15:01+0300
2024-11-03T15:18+0300
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çorum
son dakika
patlama
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Çorum'da bir binada, doğalgazdan meydana gelebileceği belirtilen bir patlama meydana geldi. Çevredeki binaların da etkilendiği patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.Çorum'da patlamaÇorum'da 5 katlı bir binanın 3. katında meydana gelen patlamanın ardından bölgede güvenlik önlemleri alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/kocaelide-dogalgaz-patlamasi-1-olu-7-yarali-1089543703.html
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çorum, çorum son dakika, çorum patlama, çorum doğalgaz, çorumda patlama
Çorum'da 5 katlı binada patlama: 1 kişi hayatını kaybetti, 16 yaralı
15:01 03.11.2024 (güncellendi: 15:18 03.11.2024)
Ayrıntılar geliyor
Çorum'da bir binada doğalgaz kaynaklı olduğu öne sürülen patlama meydana geldi Çevredeki binalarda da etkili olan patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.
Çorum'da bir binada, doğalgazdan meydana gelebileceği belirtilen bir patlama meydana geldi. Çevredeki binaların da etkilendiği patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.
Çorum'da 5 katlı bir binanın 3. katında meydana gelen patlamanın ardından bölgede güvenlik önlemleri alındı.