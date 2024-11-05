https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/ukrayna-ordusunun-kaybi-artiyor-son-bir-gunde-bin-792-asker-etkisiz-hale-getirildi-1090047396.html

Ukrayna ordusunun kaybı artıyor: Son bir günde bin 792 asker etkisiz hale getirildi

Ukrayna ordusunun kaybı artıyor: Son bir günde bin 792 asker etkisiz hale getirildi

Sputnik Türkiye

Rusya ordusunun, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında son bir gün içerisinde bin 792 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdiği ve... 05.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-05T13:14+0300

2024-11-05T13:14+0300

2024-11-05T13:19+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametinde aktif eylemlerine devam ederek Ukrayna ordusunun 70 askerini etkisiz hale getirdi.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birlikleri taktik konumunu iyileştirerek beş karşı saldırıyı püskürttü. Düşman güçler 510 kadar asker ve ABD yapımı M113 ve MaxxPro dahil 5 zırhlı savaş aracı kaybetti.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye ve düşman güçleri bozguna uğratmaya devam etti. Üç karşı saldırısı akamete uğratılan Ukraynalı birliklerin kaybı 580 asker ve bir zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birimleri daha avantajlı hatlara ulaştı ve 9 karşı saldırıyı engelledi. Düşmanın 560 askeri etkisiz hale getirilirken ikisi ABD yapımı M113 beş zırhlı savaş aracı imha edildi.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirerek iki karşı saldırıyı püskürttü. Ukrayna ordusu bu istikamette 120 asker, bir tank ve iki zırhlı savaş aracı kaybetti.‘Dnepr’ Askeri Grubu, düşman grupları bozguna uğratmaya devam ederken 60 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.Ukrayna’nın 143 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu hava üslerinin altyapısı, füze üretim atölyeleri, Ukrayna ordusunu besleyen enerji tesisleri ve Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri Fransa yapımı Hammer uçak bombası ve 17 insansız hava aracını engelledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/abdli-istihbaratci-ukrayna-ordusunun-en-buyuk-zafiyetini-acikladi-1090039622.html

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