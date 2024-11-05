Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri belli oldu
18:46 05.11.2024 (güncellendi: 18:52 05.11.2024)
© AAZiraat Türkiye Kupası
© AA
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Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi Riva Tesisleri'nde düzenlendi. Kupanın 4. eleme turunda 3.eleme turunu geçen 35 takım yer alırken, Süper Lig'den 5 takım ve Trendyol 1.Lig ve 2.Lig'den 18 takım bulundu. 58 takımın mücadele edeceği maçlar 3,4,5 Aralık tarihlerinde oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde Türkiye Kupası 4.tur eşleşmeleri belli oldu.
Tek maç eleme usulüne göre 3,4,5 Aralık tarihlerinde oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 4.tur eşlemeleri açıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası eşleşmeleri aşağıdaki listede:
Teksüt Bandırma Spor vs Karacabey Belediye Spor A.Ş.
Çaykur Rizespor A.Ş. vs Silivrispor
Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. vs Batman Petrol Spor A.Ş.
Ankara Demirspor vs GMG Kastamonuspor
Turkish Oil Yeni Mersin İY Futbol A.Ş. vs Kırklarelispor Futbol A.Ş.
Ankara Keçiörengücü vs Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyet A.Ş.
Sincan Belediyesi Ankaraspor vs Etimesgut Belediyespor
Karşıyaka vs MKE Ankaragücü
Samsunspor A.Ş. vs 52 Orduspor FK
Amed Sportif Faaliyetler vs Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK SK
Corendon Alanyaspor vs Fethiyespor
Çorlu Spor 1947 vs Manisa Futbol Kulübü
Uğur Okulları İstanbulspor vs Alanya 1221 Futbol Spor Kulübü
Atakaş Hatayspor vs Osmaniyespor Futbol Kulübü
Onvo Antalyaspor vs Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü
Tümosan Konyaspor vs Kepez Spor Futbol A.Ş.
Adana Demirspor A.Ş. vs Sebat Gençlik Spor
Alagöz Holding Iğdır FK vs Muş Spor Kulübü
Menemen Futbol Kulübü vs Çimentaş Elazığspor
Fatih Karagümrük A.Ş. vs Sarıyer
İskenderunspor A.Ş. vs Tire 2021 Futbol Kulübü
Erzurumspor FK vs Ayvalıkgücü Belediyespor
Karaman Futbol Kulübü vs Esenler Erokspor
Central Hospital Ümraniyespor vs E Koleji Isparta 32 Spor
1461 Trabzon FK vs Kırıkkale FK Spor Kulübü
Gençlerbirliği vs Belediye Kütahyaspor
Anadolu Üniversitesi vs Bucaspor 1928
Anagold 24Erzincanspor vs Karaköprü Belediye Spor
Bursaspor vs Arti Değer Van Spor Futbol Kulübü