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Süper Lig skandalları sonrası yabancı hakem hazırlığı başladı
Süper Lig skandalları sonrası yabancı hakem hazırlığı başladı
Sputnik Türkiye
Süper Lig'de yaşanan hakem hataları sonrası yapılan açıklamalar Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yabancı hakem kararını... 05.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-05T18:17+0300
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TFF Süper Lig maçlarında yaşanan hakem hataları nedeniyle yabancı VAR için hazırlığa başladı.Trabzonspor Fenerbahçe maçında genç hakem Oğuzhan Çakır'ın VAR hakemlerinin etkisinde kaldığı konuşulmuştu. Sözcü'de yer alan habere göre TFF duruma el atarak VAR hakemlerinin yabancı olmasının hazırlığını yaptığı iddia edildi. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun maçlarda Türk hakemlerinde karar kılsa da VAR hakemi konusunda pozitif olduğu iddia edildi. Milli aradan sonra çalışmaların tamamlanarak VAR hakemlerinin yabancı olacağı belirtildi.
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var hakemi, yabancı hakem
var hakemi, yabancı hakem

Süper Lig skandalları sonrası yabancı hakem hazırlığı başladı

18:17 05.11.2024
© AAVideo Yardımcı Hakem sistemi (VAR)
Video Yardımcı Hakem sistemi (VAR) - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2024
© AA
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Süper Lig'de yaşanan hakem hataları sonrası yapılan açıklamalar Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yabancı hakem kararını sorgulamasına neden olduğu iddia edildi. Türk hakemleri yerine VAR'da yabancı hakem çalışmalarına başlandığı konuşuluyor.
TFF Süper Lig maçlarında yaşanan hakem hataları nedeniyle yabancı VAR için hazırlığa başladı.
Trabzonspor Fenerbahçe maçında genç hakem Oğuzhan Çakır'ın VAR hakemlerinin etkisinde kaldığı konuşulmuştu. Sözcü'de yer alan habere göre TFF duruma el atarak VAR hakemlerinin yabancı olmasının hazırlığını yaptığı iddia edildi. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun maçlarda Türk hakemlerinde karar kılsa da VAR hakemi konusunda pozitif olduğu iddia edildi. Milli aradan sonra çalışmaların tamamlanarak VAR hakemlerinin yabancı olacağı belirtildi.
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