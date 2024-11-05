https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/super-lig-skandallari-sonrasi-yabanci-hakem-hazirligi-basladi-1090059443.html

Süper Lig skandalları sonrası yabancı hakem hazırlığı başladı

Süper Lig skandalları sonrası yabancı hakem hazırlığı başladı

Sputnik Türkiye

Süper Lig'de yaşanan hakem hataları sonrası yapılan açıklamalar Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yabancı hakem kararını... 05.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-05T18:17+0300

2024-11-05T18:17+0300

2024-11-05T18:17+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

tff merkez hakem kurulu

var

video yardımcı hakem (var)

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hakem hataları

maç

futbol

türkiye futbol federasyonu

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TFF Süper Lig maçlarında yaşanan hakem hataları nedeniyle yabancı VAR için hazırlığa başladı.Trabzonspor Fenerbahçe maçında genç hakem Oğuzhan Çakır'ın VAR hakemlerinin etkisinde kaldığı konuşulmuştu. Sözcü'de yer alan habere göre TFF duruma el atarak VAR hakemlerinin yabancı olmasının hazırlığını yaptığı iddia edildi. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun maçlarda Türk hakemlerinde karar kılsa da VAR hakemi konusunda pozitif olduğu iddia edildi. Milli aradan sonra çalışmaların tamamlanarak VAR hakemlerinin yabancı olacağı belirtildi.

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var hakemi, yabancı hakem