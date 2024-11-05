TÜPRAŞ'taki patlama sonrası Borsa İstanbul'dan açıklama: Hisseler işleme kapatıldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Aile hekimleri 3 gün iş bırakıyor
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Çocuklarımızı şiddet sarmalından çıkaramıyoruz’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ekonomi gazetecisi Erdal Sağlam: 'Asgari ücrette yüzde 25-30 zam beklenebilir'
12:05
84 dk
HABER MASASI
Sinemanın geçmişten geleceğe uzanan yolculuğıu..
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Kansere karşı yeni yaklaşımlar
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘ABD ve bazı Batılı ülkeler, Saddam oyununun aynısını İran’a da oynayabilir’
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Bülent Arınç, bak hafıza
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
4 dk
BÖLGENİN KALBİ
ABD seçimleri, Türkiye ve ABD arasındaki güvenlik ilişkilerini nasıl etkileyecek?
19:05
85 dk
ÖZEL HABER
Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı: İmamoğlu da olası bir kayyum ataması ile karşı karşıya kalır mı?
20:33
3 dk
HÜZNÜN ŞAİRİ
Oğlunun intiharı ile bağı neydi?
20:40
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Bir günde üç belediyeye kayyum: ‘Kürt meselesinin Bahçeli’nin aklıyla çözülemeyeceğini gördük’
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
ABD’de başkanlık seçimleri
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Beşiktaş-Maccabi Tel-Aviv maçı nerede oynanacak?
12:06
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
DEM Partili belediyelere kayyum atanması sonrası gelişmeler
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
22:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/tuprastaki-patlama-sonrasi-borsa-istanbuldan-aciklama-1090050521.html
TÜPRAŞ'taki patlama sonrası Borsa İstanbul'dan açıklama: Hisseler işleme kapatıldı
TÜPRAŞ'taki patlama sonrası Borsa İstanbul'dan açıklama: Hisseler işleme kapatıldı
Sputnik Türkiye
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde saat 13.00 sıralarında TÜPRAŞ’ta patlama sesi duyuldu. Patlamayla birlikte dumanlar yükseldi. TÜPRAŞ’taki patlamanın tatbikat... 05.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-05T14:15+0300
2024-11-05T14:34+0300
ekonomi
tüpraş
tüpraş
patlama
borsa istanbul
hisse
hisseler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/05/1090051214_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_3a1d6c4dc6706a869d63dfe67c8f1f1e.jpg
İzmit’teki TÜPRAŞ Rafinerisi’nde patlama meydana geldiği duyuruldu. Patlama planlı tatbikat sırasında yaşandı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, patlamanın tatbikat sırasında yaşanan bir olumsuzluktan kaynaklandığını belirterek, “Az önce İtfaiye Daire Başkanımızdan aldığım bilgiye göre; daha önce TÜPRAŞ'ta planlı bir tatbikat vardı. Bilgimiz dahilindeydi. Kentteki tüm kurumların bilgisi vardı. O tatbikat sırasında yaşanan bir olumsuzluk şimdi kontrol altında. Herhangi bir problem yok. Yaralı bilgisi ulaşmadı 'endişe edilecek bir durum yok' bilgisi geldi” dedi.Hisseler değer kaybettiPatlama haberlerinin ardından saat 13.42 itibarıyla TURPS hisseleri ilk tepki olarak yüzde 2,5 değer kaybederek 138,50 TL'ye kadar geriledi. Borsa İstanbul'dan TÜPRAŞ açıklamasıBIST tarafında şirketten bir açıklama gelene kadar hisselerin geçici olarak işleme kapatıldığı açıklandı. Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketten istenen özel durum açıklaması KAP'ta yayınlanıncaya kadar TUPRS.E sırası, bağlı varantlar ve TUPRS payına dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri geçici olarak işleme kapatılmıştır" ifadeleri yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/izmitte-tuprasta-patlama-patlama-sesi-cevredeki-ilcelerden-duyuldu-1090048011.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/05/1090051214_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_950536e5057a6fb6fd98b17d130f89eb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
tüpraş, tüpraş patlama, tüpraş patlaması, tüpraş son dakika hisse, tüpraşta son dakika patlama, tupras patlama, tupras izmit, tüpraş, tupras hisse, tüpraş son dakika, tüpraş nedir, tüpraş patlama son dakika, tuprasta patlama, tupraş, tupras hisse, izmit tüpraş patlaması, tüpraş'ta patlama, tüpraş izmit, son dakika tüpraş, tüpraşta patlama, tupraş patlama, kocaeli son dakika, izmit kocaeli, tüpraş haber, izmit patlama, özgür kocaeli, kocaeli haber, tüpraş da patlama, kocaeli tüpraş, tuprs hisse, tuprs son dakika hisse, borsa istanbul tuprs hisse
tüpraş, tüpraş patlama, tüpraş patlaması, tüpraş son dakika hisse, tüpraşta son dakika patlama, tupras patlama, tupras izmit, tüpraş, tupras hisse, tüpraş son dakika, tüpraş nedir, tüpraş patlama son dakika, tuprasta patlama, tupraş, tupras hisse, izmit tüpraş patlaması, tüpraş'ta patlama, tüpraş izmit, son dakika tüpraş, tüpraşta patlama, tupraş patlama, kocaeli son dakika, izmit kocaeli, tüpraş haber, izmit patlama, özgür kocaeli, kocaeli haber, tüpraş da patlama, kocaeli tüpraş, tuprs hisse, tuprs son dakika hisse, borsa istanbul tuprs hisse

TÜPRAŞ'taki patlama sonrası Borsa İstanbul'dan açıklama: Hisseler işleme kapatıldı

14:15 05.11.2024 (güncellendi: 14:34 05.11.2024)
© AA / Tahir Turan EroğluTÜPRAŞ
TÜPRAŞ - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2024
© AA / Tahir Turan Eroğlu
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde saat 13.00 sıralarında TÜPRAŞ’ta patlama sesi duyuldu. Patlamayla birlikte dumanlar yükseldi. TÜPRAŞ’taki patlamanın tatbikat sırasında meydana geldiği açıklanırken Borsa İstanbul, şirketten bir açıklama gelene kadar hisselerin geçici olarak işleme kapatıldığı belirtti.
İzmit’teki TÜPRAŞ Rafinerisi’nde patlama meydana geldiği duyuruldu. Patlama planlı tatbikat sırasında yaşandı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, patlamanın tatbikat sırasında yaşanan bir olumsuzluktan kaynaklandığını belirterek, “Az önce İtfaiye Daire Başkanımızdan aldığım bilgiye göre; daha önce TÜPRAŞ'ta planlı bir tatbikat vardı. Bilgimiz dahilindeydi. Kentteki tüm kurumların bilgisi vardı. O tatbikat sırasında yaşanan bir olumsuzluk şimdi kontrol altında. Herhangi bir problem yok. Yaralı bilgisi ulaşmadı 'endişe edilecek bir durum yok' bilgisi geldi” dedi.

Hisseler değer kaybetti

Patlama haberlerinin ardından saat 13.42 itibarıyla TURPS hisseleri ilk tepki olarak yüzde 2,5 değer kaybederek 138,50 TL'ye kadar geriledi.

Borsa İstanbul'dan TÜPRAŞ açıklaması

BIST tarafında şirketten bir açıklama gelene kadar hisselerin geçici olarak işleme kapatıldığı açıklandı. Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketten istenen özel durum açıklaması KAP'ta yayınlanıncaya kadar TUPRS.E sırası, bağlı varantlar ve TUPRS payına dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri geçici olarak işleme kapatılmıştır" ifadeleri yer aldı.
TÜPRAŞ patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2024
TÜRKİYE
TÜPRAŞ'ta patlama: Tatbikat sırasında meydana gelen patlamada 8 kişi yaralandı
13:40
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала