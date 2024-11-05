https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/tuprastaki-patlama-sonrasi-borsa-istanbuldan-aciklama-1090050521.html
TÜPRAŞ'taki patlama sonrası Borsa İstanbul'dan açıklama: Hisseler işleme kapatıldı
TÜPRAŞ'taki patlama sonrası Borsa İstanbul'dan açıklama: Hisseler işleme kapatıldı
Sputnik Türkiye
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde saat 13.00 sıralarında TÜPRAŞ’ta patlama sesi duyuldu. Patlamayla birlikte dumanlar yükseldi. TÜPRAŞ’taki patlamanın tatbikat... 05.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-05T14:15+0300
2024-11-05T14:15+0300
2024-11-05T14:34+0300
ekonomi
tüpraş
tüpraş
patlama
borsa istanbul
hisse
hisseler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/05/1090051214_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_3a1d6c4dc6706a869d63dfe67c8f1f1e.jpg
İzmit’teki TÜPRAŞ Rafinerisi’nde patlama meydana geldiği duyuruldu. Patlama planlı tatbikat sırasında yaşandı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, patlamanın tatbikat sırasında yaşanan bir olumsuzluktan kaynaklandığını belirterek, “Az önce İtfaiye Daire Başkanımızdan aldığım bilgiye göre; daha önce TÜPRAŞ'ta planlı bir tatbikat vardı. Bilgimiz dahilindeydi. Kentteki tüm kurumların bilgisi vardı. O tatbikat sırasında yaşanan bir olumsuzluk şimdi kontrol altında. Herhangi bir problem yok. Yaralı bilgisi ulaşmadı 'endişe edilecek bir durum yok' bilgisi geldi” dedi.Hisseler değer kaybettiPatlama haberlerinin ardından saat 13.42 itibarıyla TURPS hisseleri ilk tepki olarak yüzde 2,5 değer kaybederek 138,50 TL'ye kadar geriledi. Borsa İstanbul'dan TÜPRAŞ açıklamasıBIST tarafında şirketten bir açıklama gelene kadar hisselerin geçici olarak işleme kapatıldığı açıklandı. Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketten istenen özel durum açıklaması KAP'ta yayınlanıncaya kadar TUPRS.E sırası, bağlı varantlar ve TUPRS payına dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri geçici olarak işleme kapatılmıştır" ifadeleri yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/izmitte-tuprasta-patlama-patlama-sesi-cevredeki-ilcelerden-duyuldu-1090048011.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/05/1090051214_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_950536e5057a6fb6fd98b17d130f89eb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tüpraş, tüpraş patlama, tüpraş patlaması, tüpraş son dakika hisse, tüpraşta son dakika patlama, tupras patlama, tupras izmit, tüpraş, tupras hisse, tüpraş son dakika, tüpraş nedir, tüpraş patlama son dakika, tuprasta patlama, tupraş, tupras hisse, izmit tüpraş patlaması, tüpraş'ta patlama, tüpraş izmit, son dakika tüpraş, tüpraşta patlama, tupraş patlama, kocaeli son dakika, izmit kocaeli, tüpraş haber, izmit patlama, özgür kocaeli, kocaeli haber, tüpraş da patlama, kocaeli tüpraş, tuprs hisse, tuprs son dakika hisse, borsa istanbul tuprs hisse
tüpraş, tüpraş patlama, tüpraş patlaması, tüpraş son dakika hisse, tüpraşta son dakika patlama, tupras patlama, tupras izmit, tüpraş, tupras hisse, tüpraş son dakika, tüpraş nedir, tüpraş patlama son dakika, tuprasta patlama, tupraş, tupras hisse, izmit tüpraş patlaması, tüpraş'ta patlama, tüpraş izmit, son dakika tüpraş, tüpraşta patlama, tupraş patlama, kocaeli son dakika, izmit kocaeli, tüpraş haber, izmit patlama, özgür kocaeli, kocaeli haber, tüpraş da patlama, kocaeli tüpraş, tuprs hisse, tuprs son dakika hisse, borsa istanbul tuprs hisse
TÜPRAŞ'taki patlama sonrası Borsa İstanbul'dan açıklama: Hisseler işleme kapatıldı
14:15 05.11.2024 (güncellendi: 14:34 05.11.2024)
Ayrıntılar geliyor
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde saat 13.00 sıralarında TÜPRAŞ’ta patlama sesi duyuldu. Patlamayla birlikte dumanlar yükseldi. TÜPRAŞ’taki patlamanın tatbikat sırasında meydana geldiği açıklanırken Borsa İstanbul, şirketten bir açıklama gelene kadar hisselerin geçici olarak işleme kapatıldığı belirtti.
İzmit’teki TÜPRAŞ Rafinerisi’nde patlama meydana geldiği duyuruldu. Patlama planlı tatbikat sırasında yaşandı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, patlamanın tatbikat sırasında yaşanan bir olumsuzluktan kaynaklandığını belirterek, “Az önce İtfaiye Daire Başkanımızdan aldığım bilgiye göre; daha önce TÜPRAŞ'ta planlı bir tatbikat vardı. Bilgimiz dahilindeydi. Kentteki tüm kurumların bilgisi vardı. O tatbikat sırasında yaşanan bir olumsuzluk şimdi kontrol altında. Herhangi bir problem yok. Yaralı bilgisi ulaşmadı 'endişe edilecek bir durum yok' bilgisi geldi” dedi.
Patlama haberlerinin ardından saat 13.42 itibarıyla TURPS hisseleri ilk tepki olarak yüzde 2,5 değer kaybederek 138,50 TL'ye kadar geriledi.
Borsa İstanbul'dan TÜPRAŞ açıklaması
BIST tarafında şirketten bir açıklama gelene kadar hisselerin geçici olarak işleme kapatıldığı açıklandı. Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketten istenen özel durum açıklaması KAP'ta yayınlanıncaya kadar TUPRS.E sırası, bağlı varantlar ve TUPRS payına dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri geçici olarak işleme kapatılmıştır" ifadeleri yer aldı.