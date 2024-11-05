https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/tuprastaki-patlama-sonrasi-borsa-istanbuldan-aciklama-1090050521.html

TÜPRAŞ'taki patlama sonrası Borsa İstanbul'dan açıklama: Hisseler işleme kapatıldı

TÜPRAŞ'taki patlama sonrası Borsa İstanbul'dan açıklama: Hisseler işleme kapatıldı

Sputnik Türkiye

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde saat 13.00 sıralarında TÜPRAŞ’ta patlama sesi duyuldu. Patlamayla birlikte dumanlar yükseldi. TÜPRAŞ’taki patlamanın tatbikat... 05.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-05T14:15+0300

2024-11-05T14:15+0300

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İzmit’teki TÜPRAŞ Rafinerisi’nde patlama meydana geldiği duyuruldu. Patlama planlı tatbikat sırasında yaşandı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, patlamanın tatbikat sırasında yaşanan bir olumsuzluktan kaynaklandığını belirterek, “Az önce İtfaiye Daire Başkanımızdan aldığım bilgiye göre; daha önce TÜPRAŞ'ta planlı bir tatbikat vardı. Bilgimiz dahilindeydi. Kentteki tüm kurumların bilgisi vardı. O tatbikat sırasında yaşanan bir olumsuzluk şimdi kontrol altında. Herhangi bir problem yok. Yaralı bilgisi ulaşmadı 'endişe edilecek bir durum yok' bilgisi geldi” dedi.Hisseler değer kaybettiPatlama haberlerinin ardından saat 13.42 itibarıyla TURPS hisseleri ilk tepki olarak yüzde 2,5 değer kaybederek 138,50 TL'ye kadar geriledi. Borsa İstanbul'dan TÜPRAŞ açıklamasıBIST tarafında şirketten bir açıklama gelene kadar hisselerin geçici olarak işleme kapatıldığı açıklandı. Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketten istenen özel durum açıklaması KAP'ta yayınlanıncaya kadar TUPRS.E sırası, bağlı varantlar ve TUPRS payına dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri geçici olarak işleme kapatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/izmitte-tuprasta-patlama-patlama-sesi-cevredeki-ilcelerden-duyuldu-1090048011.html

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