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İzmit'te TÜPRAŞ'ta patlama: Patlama sesi çevredeki ilçelerden duyuldu, dumanlar gökyüzünü kapladı
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İzmit'te TÜPRAŞ'ta patlama: Patlama sesi çevredeki ilçelerden duyuldu, dumanlar gökyüzünü kapladı
İzmit'te TÜPRAŞ'ta patlama: Patlama sesi çevredeki ilçelerden duyuldu, dumanlar gökyüzünü kapladı
Sputnik Türkiye
Bugün öğle saatlerinde Körfez'de bulunan TÜPRAŞ rafinesinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bölgede siren sesleri çalmaya başladı. 05.11.2024, Sputnik Türkiye
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İzmit’teki Türkiye Petrol Rafinerileri (TÜPRAŞ) tesislerinde bir patlama meydana geldiği bildirildi.TÜPRAŞ'ta patlamaBölgeden gelen ilk görüntülerde TÜPRAŞ tesislerinden dumanlar yükseldiği görülüyor.TÜPRAŞ'taki patlamanın sebebi ne?NTV yayınına katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Tatbikat sırasında patlama oldu.” açıklamasında bulundu. Büyükakın, patlama nedeniyle yaralı bilgisi olmadığını söyledi.
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İzmit'te TÜPRAŞ'ta patlama: Patlama sesi çevredeki ilçelerden duyuldu, dumanlar gökyüzünü kapladı

13:40 05.11.2024 (güncellendi: 13:57 05.11.2024)
© İHATÜPRAŞ patlama
TÜPRAŞ patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2024
© İHA
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Ayrıntılar geliyor
Bugün öğle saatlerinde Körfez'de bulunan TÜPRAŞ rafinesinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bölgede siren sesleri çalmaya başladı.
İzmit’teki Türkiye Petrol Rafinerileri (TÜPRAŞ) tesislerinde bir patlama meydana geldiği bildirildi.

TÜPRAŞ'ta patlama

Bölgeden gelen ilk görüntülerde TÜPRAŞ tesislerinden dumanlar yükseldiği görülüyor.

TÜPRAŞ'taki patlamanın sebebi ne?

NTV yayınına katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Tatbikat sırasında patlama oldu.” açıklamasında bulundu. Büyükakın, patlama nedeniyle yaralı bilgisi olmadığını söyledi.
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