https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/izmitte-tuprasta-patlama-patlama-sesi-cevredeki-ilcelerden-duyuldu-1090048011.html
İzmit'te TÜPRAŞ'ta patlama: Patlama sesi çevredeki ilçelerden duyuldu, dumanlar gökyüzünü kapladı
İzmit'te TÜPRAŞ'ta patlama: Patlama sesi çevredeki ilçelerden duyuldu, dumanlar gökyüzünü kapladı
Sputnik Türkiye
Bugün öğle saatlerinde Körfez'de bulunan TÜPRAŞ rafinesinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bölgede siren sesleri çalmaya başladı. 05.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-05T13:40+0300
2024-11-05T13:40+0300
2024-11-05T13:57+0300
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İzmit’teki Türkiye Petrol Rafinerileri (TÜPRAŞ) tesislerinde bir patlama meydana geldiği bildirildi.TÜPRAŞ'ta patlamaBölgeden gelen ilk görüntülerde TÜPRAŞ tesislerinden dumanlar yükseldiği görülüyor.TÜPRAŞ'taki patlamanın sebebi ne?NTV yayınına katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Tatbikat sırasında patlama oldu.” açıklamasında bulundu. Büyükakın, patlama nedeniyle yaralı bilgisi olmadığını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/corumdaki-patlamada-hasar-alan-evin-ici-goruntulendi-1089987279.html
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İzmit'te TÜPRAŞ'ta patlama: Patlama sesi çevredeki ilçelerden duyuldu, dumanlar gökyüzünü kapladı
13:40 05.11.2024 (güncellendi: 13:57 05.11.2024)
Ayrıntılar geliyor
Bugün öğle saatlerinde Körfez'de bulunan TÜPRAŞ rafinesinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bölgede siren sesleri çalmaya başladı.
İzmit’teki Türkiye Petrol Rafinerileri (TÜPRAŞ) tesislerinde bir patlama meydana geldiği bildirildi.
Bölgeden gelen ilk görüntülerde TÜPRAŞ tesislerinden dumanlar yükseldiği görülüyor.
TÜPRAŞ'taki patlamanın sebebi ne?
NTV yayınına katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Tatbikat sırasında patlama oldu.” açıklamasında bulundu. Büyükakın, patlama nedeniyle yaralı bilgisi olmadığını söyledi.