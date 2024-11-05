https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/martindale-trump-ve-harris-ukraynadaki-catismayi-sona-erdirebilir-ama-yapmayacaklar-1090030265.html
Martindale: Trump ve Harris Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirebilir, ama yapmayacaklar
Martindale: Trump ve Harris Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirebilir, ama yapmayacaklar
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri’ne Ukrayna’dan istihbarat sağlayarak yardım eden Daniel Martindale, ABD’de başkan adayları Donald Trump ve Kamala Harris’in... 05.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-05T07:13+0300
2024-11-05T07:13+0300
2024-11-05T07:18+0300
ukrayna krizi
daniel martindale
abd
ukrayna
donald trump
kamala harris
abd başkanlık seçimleri
rusya
rusya silahlı kuvvetleri
ukrayna ordusu
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Ukrayna topraklarında 11 Şubat 2022 tarihinden itibaren bulunduğu süre içinde Ukrayna ordusuna ait askeri tesislerinin koordinatlarını Rusya’ya ileten ve geçen hafta Kiev rejimi kontrolündeki bölgeden tahliye edilen ABD’li Daniel Martindale, Sputnik’e açıklamasında, ABD başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi aday Donald Trump ve Demokrat rakibi Kamala Harris’in Ukrayna’daki çatışma üzerindeki etkisini değerlendirdi.Trump’ın iktidara gelmesi durumunda Ukrayna’daki çatışmayı sona erdirecek güçte olduğunu dile getiren Martindale, “Kamala Harris de bunu yapabilir. Tüm adaylar isteseler bunu yapabilir. Dediğim gibi, mesele sadece ABD’nin, ABD hükümetinin savaşın kendi çıkarlarına uygun olmadığını anlamasını sağlamak” yorumunda bulundu.Martindale, ABD başkan adaylarından kimin Ukrayna’daki çatışmayı sona erdirmek istediği sorusuna, “Hiçbirinin bu konuda şahsen ilgili olduğunu sanmıyorum” ifadesini kullandı.Rus güvenlik güçlerinden Sputnik’e yapılan açıklamada, son iki yıldır Rusya Silahlı Kuvvetleri’ne Ukrayna’dan istihbarat bilgilerini vererek yardım eden ABD’li Daniel Martindale’nin Ukrayna ordusunun kontrolünde bulunan topraklardan tahliye edildiği bildirilmişti. Martindale’den gelen bilgilerin, Ukrayna ordusuna ait askeri teçhizat ve personelinin vurulması için kullanıldığı belirtilmişti.Halihazırda Moskova’da bulunan Martindale, Rusya Bugün Haber Ajansı’nda basın toplantısı düzenlemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/abdli-istihbaratci-ukraynada-abdli-ajanlara-rastlamadim-1090010846.html
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daniel martindale, abd, ukrayna, donald trump, kamala harris, abd başkanlık seçimleri, rusya, rusya silahlı kuvvetleri, ukrayna ordusu, rus ordusu, rusya bugün, sputnik
daniel martindale, abd, ukrayna, donald trump, kamala harris, abd başkanlık seçimleri, rusya, rusya silahlı kuvvetleri, ukrayna ordusu, rus ordusu, rusya bugün, sputnik
Martindale: Trump ve Harris Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirebilir, ama yapmayacaklar
07:13 05.11.2024 (güncellendi: 07:18 05.11.2024)
Rusya Silahlı Kuvvetleri’ne Ukrayna’dan istihbarat sağlayarak yardım eden Daniel Martindale, ABD’de başkan adayları Donald Trump ve Kamala Harris’in Ukrayna’daki çatışmaya son verme gücüne sahip olduğunu, ama bunu yapmak istemediklerini belirtti.
Ukrayna topraklarında 11 Şubat 2022 tarihinden itibaren bulunduğu süre içinde Ukrayna ordusuna ait askeri tesislerinin koordinatlarını Rusya’ya ileten ve geçen hafta Kiev rejimi kontrolündeki bölgeden tahliye edilen ABD’li Daniel Martindale, Sputnik’e açıklamasında, ABD başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi aday Donald Trump ve Demokrat rakibi Kamala Harris’in Ukrayna’daki çatışma üzerindeki etkisini değerlendirdi.
Trump’ın iktidara gelmesi durumunda Ukrayna’daki çatışmayı sona erdirecek güçte olduğunu dile getiren Martindale, “Kamala Harris de bunu yapabilir. Tüm adaylar isteseler bunu yapabilir. Dediğim gibi, mesele sadece ABD’nin, ABD hükümetinin savaşın kendi çıkarlarına uygun olmadığını anlamasını sağlamak” yorumunda bulundu.
Martindale, ABD başkan adaylarından kimin Ukrayna’daki çatışmayı sona erdirmek istediği sorusuna, “Hiçbirinin bu konuda şahsen ilgili olduğunu sanmıyorum” ifadesini kullandı.
Rus güvenlik güçlerinden Sputnik’e yapılan açıklamada, son iki yıldır Rusya Silahlı Kuvvetleri’ne Ukrayna’dan istihbarat bilgilerini vererek yardım eden ABD’li Daniel Martindale’nin Ukrayna ordusunun kontrolünde bulunan topraklardan tahliye edildiği bildirilmişti. Martindale’den gelen bilgilerin, Ukrayna ordusuna ait askeri teçhizat ve personelinin vurulması için kullanıldığı belirtilmişti.
Halihazırda Moskova’da bulunan Martindale, Rusya Bugün Haber Ajansı’nda basın toplantısı düzenlemişti.