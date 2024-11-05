https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/meb-acikladi-lgs-tarihi-belli-oldu-1090034387.html

MEB LGS tarihini açıkladı: 2025 LGS sınavı ne zaman yapılacak?

MEB LGS tarihini açıkladı: 2025 LGS sınavı ne zaman yapılacak?

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanlığı, son dakika 2025 LGS sınav tarihini açıkladı. Milyonlarca öğrencinin gündemindeki "LGS 2025 tarihi ne zaman" sorusu yanıt buldu. Peki, LGS sınavı ne zaman 2025? LGS sınav tarihi belli oldu mu?

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2024-11-05T09:19+0300

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türkiye

lgs

meb

milli eğitim bakanlığı (meb)

liseye geçiş sistemi (lgs)

liselere geçiş sistemi (lgs)

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Milyonlarca öğrenci tarafından sorgulanan "2025 LGS sınav tarihi ne zaman, LGS hangi tarihte" sorularının yanıtı MEB'den gelen son dakika LGS tarihi açıklamasıyla yanıt buldu. LGS 2025 ne zaman yapılacak? LGS hangi gün?Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav 15 Haziran 2025'te yapılacak. LGS sınavı bu sene pazar gününe denk geliyor.8'inci sınıf öğrencilerine yönelik LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm sorular 8. sınıf ders kitapları öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacak ve geçen yıl yapılan sınavdan farklı bir uygulama olmayacak.Okullar ne zaman kapanacak?2024-2025 eğitim öğretim yılı dönemi, 20 Haziran 2025'de sona erecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/milli-egitim-bakani-tekinden-yardimci-kitap-uyarisi-onlarin-hicbirisini-biz-onaylamadik-1089488884.html

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