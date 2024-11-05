https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/meb-acikladi-lgs-tarihi-belli-oldu-1090034387.html
MEB LGS tarihini açıkladı: 2025 LGS sınavı ne zaman yapılacak?
MEB LGS tarihini açıkladı: 2025 LGS sınavı ne zaman yapılacak?
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanlığı, son dakika 2025 LGS sınav tarihini açıkladı. Milyonlarca öğrencinin gündemindeki "LGS 2025 tarihi ne zaman" sorusu yanıt buldu. Peki, LGS sınavı ne zaman 2025? LGS sınav tarihi belli oldu mu?
2024-11-05T09:19+0300
2024-11-05T09:19+0300
2024-11-05T10:05+0300
türkiye
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meb
milli eğitim bakanlığı (meb)
liseye geçiş sistemi (lgs)
liselere geçiş sistemi (lgs)
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Milyonlarca öğrenci tarafından sorgulanan "2025 LGS sınav tarihi ne zaman, LGS hangi tarihte" sorularının yanıtı MEB'den gelen son dakika LGS tarihi açıklamasıyla yanıt buldu. LGS 2025 ne zaman yapılacak? LGS hangi gün?Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav 15 Haziran 2025'te yapılacak. LGS sınavı bu sene pazar gününe denk geliyor.8'inci sınıf öğrencilerine yönelik LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm sorular 8. sınıf ders kitapları öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacak ve geçen yıl yapılan sınavdan farklı bir uygulama olmayacak.Okullar ne zaman kapanacak?2024-2025 eğitim öğretim yılı dönemi, 20 Haziran 2025'de sona erecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/milli-egitim-bakani-tekinden-yardimci-kitap-uyarisi-onlarin-hicbirisini-biz-onaylamadik-1089488884.html
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2025 lgs sınavı ne zaman, 2025 lgs sınav tarihi belli oldu mu, meb lgs tarihi, meb son dakika, son dakika lgs sınav tarihi, lgs hangi gün, 2025 lgs hangi güne denk geliyor, okullar ne zaman kapanacak, lgs sınavı ne zaman 2025, lgs sınav tarihi 2025, lgs 2025 ne zaman meb, son dakika lgs tarihi
MEB LGS tarihini açıkladı: 2025 LGS sınavı ne zaman yapılacak?
09:19 05.11.2024 (güncellendi: 10:05 05.11.2024)
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan LGS sınav tarihine ilişkin son dakika açıklaması geldi. "2025 LGS ne zaman" sorusu MEB'in açıklamasıyla yanıt buldu. 2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav tarihi belli oldu. Buna göre, LGS kapsamındaki sınav, 15 Haziran 2025'te yapılacak.
Milyonlarca öğrenci tarafından sorgulanan "2025 LGS sınav tarihi ne zaman, LGS hangi tarihte" sorularının yanıtı MEB'den gelen son dakika LGS tarihi açıklamasıyla yanıt buldu.
LGS 2025 ne zaman yapılacak? LGS hangi gün?
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav 15 Haziran 2025'te yapılacak. LGS sınavı bu sene pazar gününe denk geliyor.
8'inci sınıf öğrencilerine yönelik LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm sorular 8. sınıf ders kitapları öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacak ve geçen yıl yapılan sınavdan farklı bir uygulama olmayacak.
Okullar ne zaman kapanacak?
2024-2025 eğitim öğretim yılı dönemi, 20 Haziran 2025'de sona erecek.