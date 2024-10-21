Milli Eğitim Bakanı Tekin'den yardımcı kitap uyarısı: Onların hiçbirisini biz onaylamadık

“Bakın altını çizerek söylüyorum. Bu kaynakların yardımcı kaynaklarının hiçbirisi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış değildir. Yani Talim Terbiye Kurulu Başkanlığımız bunların hiçbirisini görmemiştir. Dolayısıyla şu şöyle zannediyorsunuz o kitaplar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından incelenmiş, dolayısıyla sınava hazırlık sürecinde size katkı sağlayacak zannediyorsunuz. Onların hiçbirisini biz onaylamadık. Şimdi sizi süreç içerisinde yanlış yönlendirebilir o kitaplar.

İkincisi, sizin derslerinize giren öğretmenler dışarıda gidip merdiven altında kurs aldığınız diğer öğretmenlerle asla kıyaslanacak değillerdir. Size bu konuda en doğru bilgiyi verecek bizim okullarımızdaki öğretmenlerimiz. Liselere Geçiş Sınavını doğrudan MEB yapıyor. Üniversiteye yerleşme sınavlarında da biz ÖSYM ile çalışıyoruz. Dolayısıyla size sorulacak soruların bizim müfredatımızdaki karşılığını ÖSYM'den sürekli istiyoruz. ÖSYM'nin size sorduğu bütün sorular tamamen bizim müfredatımızda."