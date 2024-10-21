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Milli Eğitim Bakanı Tekin'den yardımcı kitap uyarısı: Onların hiçbirisini biz onaylamadık
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den yardımcı kitap uyarısı: Onların hiçbirisini biz onaylamadık
Sputnik Türkiye
Ankara'da temaslarını sürdüren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, BM raporlarına göre Türkiye'nin dünyada bütün sınıflarında akıllı tahta olan tek ülke olduğuna... 21.10.2024, Sputnik Türkiye
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Yapay zeka destekli MEBİ platformunun tanıtım toplantısına katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin bakanlığın kitap ve materyallerin dışında başka yardımcı kaynaklara müracaat ettiğine dikkat çekti. Sizi süreç içerisinde o kitaplar yanlış yönlendirebilirYardımcı kaynakların kendileri açısından sıkıntılı olduğunu ifade eden Tekin şunları söyledi: Tek ülkeyiz vurgusuTürkiye'nin dünyada tüm sınıflarında akıllı tahta olan tek ülke olduğunu dile getiren Bakan Tekin, eğitim ve öğretimi hem fiziki hem de içerik olarak dünyanın en gelişmiş ülkeleriyle rekabet edebilecek içeriğe ve fiziki altyapıya kavuşturmak için çalıştıklarını belirtti. Bakan Tekin sözlerini şöyle tamamladı: "
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milli eğitim bakanlığı, yusuf tekin, akıllı tahta, eğitim, yüz yüze eğitim, liseye geçiş sistemi (lgs)
milli eğitim bakanlığı, yusuf tekin, akıllı tahta, eğitim, yüz yüze eğitim, liseye geçiş sistemi (lgs)

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den yardımcı kitap uyarısı: Onların hiçbirisini biz onaylamadık

14:38 21.10.2024
Milli Eğitim Bakanı
Milli Eğitim Bakanı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2024
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Ankara'da temaslarını sürdüren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, BM raporlarına göre Türkiye'nin dünyada bütün sınıflarında akıllı tahta olan tek ülke olduğuna dikkat çekerken öğrencilerin sınavlara hazırlanma sürecinde kullanacakları yardımcı kitaplara dikkat çekti
Yapay zeka destekli MEBİ platformunun tanıtım toplantısına katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin bakanlığın kitap ve materyallerin dışında başka yardımcı kaynaklara müracaat ettiğine dikkat çekti.

Sizi süreç içerisinde o kitaplar yanlış yönlendirebilir

Yardımcı kaynakların kendileri açısından sıkıntılı olduğunu ifade eden Tekin şunları söyledi:

“Bakın altını çizerek söylüyorum. Bu kaynakların yardımcı kaynaklarının hiçbirisi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış değildir. Yani Talim Terbiye Kurulu Başkanlığımız bunların hiçbirisini görmemiştir. Dolayısıyla şu şöyle zannediyorsunuz o kitaplar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından incelenmiş, dolayısıyla sınava hazırlık sürecinde size katkı sağlayacak zannediyorsunuz. Onların hiçbirisini biz onaylamadık. Şimdi sizi süreç içerisinde yanlış yönlendirebilir o kitaplar.

İkincisi, sizin derslerinize giren öğretmenler dışarıda gidip merdiven altında kurs aldığınız diğer öğretmenlerle asla kıyaslanacak değillerdir. Size bu konuda en doğru bilgiyi verecek bizim okullarımızdaki öğretmenlerimiz. Liselere Geçiş Sınavını doğrudan MEB yapıyor. Üniversiteye yerleşme sınavlarında da biz ÖSYM ile çalışıyoruz. Dolayısıyla size sorulacak soruların bizim müfredatımızdaki karşılığını ÖSYM'den sürekli istiyoruz. ÖSYM'nin size sorduğu bütün sorular tamamen bizim müfredatımızda."

Tek ülkeyiz vurgusu

Türkiye'nin dünyada tüm sınıflarında akıllı tahta olan tek ülke olduğunu dile getiren Bakan Tekin, eğitim ve öğretimi hem fiziki hem de içerik olarak dünyanın en gelişmiş ülkeleriyle rekabet edebilecek içeriğe ve fiziki altyapıya kavuşturmak için çalıştıklarını belirtti. Bakan Tekin sözlerini şöyle tamamladı: "
"Bu anlamda bu yıl 9. sınıf öğrencisi arkadaşlarımızın muhatap oldukları Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli tam böyle bir çabanın ürünü. Dünyada ekranlarda, televizyonlarda örnek ülkeler, uygulamalar eğitimde iyi denilen ülkeler neyi yapıyorlarsa biz de onu yaptık. Bu olayın bir boyutu. İçinde bulunduğunuz okullar bundan 20 yıl önce böyle bir tane de okulumuz yoktu. Şu anda bütün okullarımız bu anlamda fiziki yapı itibarıyla dört dörtlük hale dönüştü. Bunları da yeterli bulmadık. Teknolojiyle altyapımızı geliştiriyoruz, şu anda neredeyse okullarımızın tamamı, en ücra köşedeki okullarımız dahil olmak üzere internet altyapısına kavuşmuş durumda. Sınıfların tamamına etkileşimli transfer dediğimiz, sizlerin daha çok ‘akıllı tahta’ dediği tahtaları koyduk. Birleşmiş Milletler'in (BM) raporlarına göre dünyada bütün sınıflarında ‘akıllı tahta’ olan dünyada tek ülke biziz şu anda."
okul - öğrenci - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2024
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