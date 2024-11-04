Çorum'daki patlamada hasar alan evin içi görüntülendi
02:38 04.11.2024 (güncellendi: 02:46 04.11.2024)
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Çorum’da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin yaralandığı doğalgaz patlamasında hasar gören evlerden birinin için görüntülendi.
Çorum'daki patlamada hasar alan binadaki evlerden birinin içi görüntülendi.
© İHA Çorum'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin yaralandığı doğalgaz patlamasında hasar gören evlerden biri cep telefonu ile görüntülendi.
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© İHA
Çorum'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin yaralandığı doğalgaz patlamasında hasar gören evlerden biri cep telefonu ile görüntülendi.
© AA / HALİL CAN ÖZEKER - İSMAİL KABAKDERE - MUHAMMED MUTTALİP YALÇIN-AW321750Çorum'daki patlamada hasar alan evin görüntüsü, olayın olayın ciddiyetini gözler önüne serdi.
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© AA / HALİL CAN ÖZEKER - İSMAİL KABAKDERE - MUHAMMED MUTTALİP YALÇIN-AW321750
Çorum'daki patlamada hasar alan evin görüntüsü, olayın olayın ciddiyetini gözler önüne serdi.
© HALİL CAN ÖZEKER - İSMAİL KABAKDERE - MUHAMMED MUTTALİP YALÇIN-AW321750
Eşyaların da dağıldığı kameraya yansıdı.
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© HALİL CAN ÖZEKER - İSMAİL KABAKDERE - MUHAMMED MUTTALİP YALÇIN-AW321750
Eşyaların da dağıldığı kameraya yansıdı.
© İHA / HALİL CAN ÖZEKER - İSMAİL KABAKDERE - MUHAMMED MUTTALİP YALÇIN-AW321750Görüntülerde ayrıca dairenin tavanının çökmek üzere olduğu dikkatlerden kaçmadı.
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© İHA / HALİL CAN ÖZEKER - İSMAİL KABAKDERE - MUHAMMED MUTTALİP YALÇIN-AW321750
Görüntülerde ayrıca dairenin tavanının çökmek üzere olduğu dikkatlerden kaçmadı.
© İHA / HALİL CAN ÖZEKER - İSMAİL KABAKDERE - MUHAMMED MUTTALİP YALÇIN-AW321750Görüntülerde, apartman dairesinin duvarlarının yıkıldığı görüldü.
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© İHA / HALİL CAN ÖZEKER - İSMAİL KABAKDERE - MUHAMMED MUTTALİP YALÇIN-AW321750
Görüntülerde, apartman dairesinin duvarlarının yıkıldığı görüldü.