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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/isci-ve-memur-2025te-ne-kadar-vergi-odeyecek-1090041548.html
İşçi ve memur 2025'te ne kadar vergi ödeyecek?
İşçi ve memur 2025'te ne kadar vergi ödeyecek?
Sputnik Türkiye
Milyonlarca çalışanın maaşını etkileyen vergi dilimleri değişiyor. Yeniden değerleme oranının belli olmasıyla birlikte vergi dilimlerinde de artış yaşanacak... 05.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-05T12:19+0300
2024-11-05T12:19+0300
ekonomi
vergi
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işçi
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yeniden değerleme oranı
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İşçi ve memur maaşları, her yıl gelir vergisi tarifesine göre vergilendiriliyor. Gelir vergisinde yüzde 15’lik kısma karşılık gelen birinci dilimin ne kadar olacağı yeniden değerleme oranıyla belirleniyor. Yeniden değerleme oranı 2025 yılı için yüzde 43,93 olarak belirlendi.Vergi ve harçlar ne kadar artacak? Yeniden değerleme oranı belli olduBuna göre gelir vergisinin ilk dilimi gelecek yıl için 110 bin liradan 158 bin liraya yükselecek.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yasalara göre, yeniden değerleme oranını yüzde 50 artırma veya yüzde 50 azaltma yetkisi bulunuyor.Gelir vergisine dilimlerine ilişkin kesin karar yıl sonuna doğru Resmi Gazete'de yayınlanacak.Memur ve emeklinin maaşı ne kadar olacak? İşte muhtemel zam oranıÇalışanların vergi dilimi yükseldikçe net ücretlerinden daha az kesinti yapılacak.Cumhurbaşkanının yetkisini kullanması durumunda ise ilk dilim 237 bin TL’ye kadar çıkabilir.Gelir vergisi oranlarıGelir vergisinin diğer dilimlerine de yüzde 43,93'lük artış yapıldığı takdirde tablo 2025 yılında şu şekilde oluşacak:2024 gelir vergisi oranları
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İşçi ve memur 2025'te ne kadar vergi ödeyecek?

12:19 05.11.2024
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Milyonlarca çalışanın maaşını etkileyen vergi dilimleri değişiyor. Yeniden değerleme oranının belli olmasıyla birlikte vergi dilimlerinde de artış yaşanacak. Böylece işçi ve memurun net ücretlerin daha az kesintiye gidilecek. Son karar yıl sonuna doğru Resmi Gazete'de yayınlanacak. 2025 yılındaki muhtemel gelir vergisi tarifesi nasıl?
İşçi ve memur maaşları, her yıl gelir vergisi tarifesine göre vergilendiriliyor. Gelir vergisinde yüzde 15’lik kısma karşılık gelen birinci dilimin ne kadar olacağı yeniden değerleme oranıyla belirleniyor. Yeniden değerleme oranı 2025 yılı için yüzde 43,93 olarak belirlendi.

Vergi ve harçlar ne kadar artacak? Yeniden değerleme oranı belli oldu

Buna göre gelir vergisinin ilk dilimi gelecek yıl için 110 bin liradan 158 bin liraya yükselecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yasalara göre, yeniden değerleme oranını yüzde 50 artırma veya yüzde 50 azaltma yetkisi bulunuyor.

Gelir vergisine dilimlerine ilişkin kesin karar yıl sonuna doğru Resmi Gazete'de yayınlanacak.

Memur ve emeklinin maaşı ne kadar olacak? İşte muhtemel zam oranı

Çalışanların vergi dilimi yükseldikçe net ücretlerinden daha az kesinti yapılacak.

Cumhurbaşkanının yetkisini kullanması durumunda ise ilk dilim 237 bin TL’ye kadar çıkabilir.

Gelir vergisi oranları

Gelir vergisinin diğer dilimlerine de yüzde 43,93'lük artış yapıldığı takdirde tablo 2025 yılında şu şekilde oluşacak:
158 bin liraya kadar yüzde 15,
330 bin liranın 158 bin lirası için 23 bin 700 lira, fazlası yüzde 20
1 milyon 250 bin liranın 330 bin lirası için 66 bin lira, fazlası yüzde 27
4 milyon 300 bin liranın 1 milyon 250 bin lirası için 337 bin 500 lira, fazlası yüzde 35
4 milyon 300 bin lira üzerindeki kazançlarda bu kısım için 1 milyon 500 bin lira, fazlası yüzde 40
Pazar - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2024
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TÜİK ekim ayı enflasyon verilerini duyurdu: Enflasyon oranı ne kadar oldu?
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2024 gelir vergisi oranları

110 bin liraya kadar yüzde 15,
230 bin liranın 110 bin lirası için 16 bin 500 lira, fazlası yüzde 20
870 bin liranın 230 bin lirası için 40 bin 500 lira, fazlası yüzde 27
3 milyon liranın 870 bin lirası için 213 bin 300 lira, fazlası yüzde 35
3 milyon liradan fazlasının 3 milyon lirası için 958 bin 800 lira, fazlası yüzde 40
TL dönüşümlü yeni Kur Korumalı Mevduat - Türk Lirası - 200 TL'lık banknot - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2024
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Milyonların merakla beklediği yeniden değerleme oranı belli oldu: Vergi ve harçlar ne kadar artacak?
Dün, 10:10
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