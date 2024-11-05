https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/isci-ve-memur-2025te-ne-kadar-vergi-odeyecek-1090041548.html

İşçi ve memur 2025'te ne kadar vergi ödeyecek?

İşçi ve memur 2025'te ne kadar vergi ödeyecek?

Sputnik Türkiye

Milyonlarca çalışanın maaşını etkileyen vergi dilimleri değişiyor. Yeniden değerleme oranının belli olmasıyla birlikte vergi dilimlerinde de artış yaşanacak... 05.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-05T12:19+0300

2024-11-05T12:19+0300

2024-11-05T12:19+0300

ekonomi

vergi

işçi

işçi

vergi borcu

harç

yeniden değerleme oranı

enflasyon

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İşçi ve memur maaşları, her yıl gelir vergisi tarifesine göre vergilendiriliyor. Gelir vergisinde yüzde 15’lik kısma karşılık gelen birinci dilimin ne kadar olacağı yeniden değerleme oranıyla belirleniyor. Yeniden değerleme oranı 2025 yılı için yüzde 43,93 olarak belirlendi.Vergi ve harçlar ne kadar artacak? Yeniden değerleme oranı belli olduBuna göre gelir vergisinin ilk dilimi gelecek yıl için 110 bin liradan 158 bin liraya yükselecek.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yasalara göre, yeniden değerleme oranını yüzde 50 artırma veya yüzde 50 azaltma yetkisi bulunuyor.Gelir vergisine dilimlerine ilişkin kesin karar yıl sonuna doğru Resmi Gazete'de yayınlanacak.Memur ve emeklinin maaşı ne kadar olacak? İşte muhtemel zam oranıÇalışanların vergi dilimi yükseldikçe net ücretlerinden daha az kesinti yapılacak.Cumhurbaşkanının yetkisini kullanması durumunda ise ilk dilim 237 bin TL’ye kadar çıkabilir.Gelir vergisi oranlarıGelir vergisinin diğer dilimlerine de yüzde 43,93'lük artış yapıldığı takdirde tablo 2025 yılında şu şekilde oluşacak:2024 gelir vergisi oranları

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