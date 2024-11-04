https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/tuik-ekim-ayi-enflasyon-verilerini-duyurdu-enflasyon-orani-ne-kadar-oldu-1089993496.html

TÜİK ekim ayı enflasyon verilerini duyurdu: Enflasyon oranı ne kadar oldu?

TÜİK ekim ayı enflasyon verilerini duyurdu: Enflasyon oranı ne kadar oldu?

Sputnik Türkiye

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), son dakika ekim ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Yıllık enflasyon yüzde 48,58 oldu. Enflasyon aylık bazda yüzde 2.28 arttı... 04.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-04T10:02+0300

2024-11-04T10:02+0300

2024-11-04T10:14+0300

ekonomi

tüik

türkiye istatistik kurumu (tüik)

enagrup

memur

memur zammı

memur maaşı

kira

kira bedeli

pasaport

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Türkiye İstatistik Kurumu, merakla beklenen son dakika enflasyon rakamlarını açıkladı. Ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi’ni açıkladı. Buna göre, TÜFE'deki değişim 2024 yılı ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2.88, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 39.77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48.58 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 62.02 olarak gerçekleşti.Kasım ayı kira artış oranı ne kadar?Ekim ayı enflasyon verileri, ev sahibi ve kiracıları da yakından ilgilendiriyor. Kasım ayı kira artış oranı, 12 aylık TÜFE verisinin yüzde 62.02 olmasının ardından yüzde 62.02 olarak uygulanacak.Yeniden değerleme oranı ne kadar oldu?1 yıllık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) artış oranı, bir sonraki yıl için yeniden değerleme oranı olarak belirleniyor. 12 aylık ortalama ÜFE, ekim ayında yüzde 43.93 olarak belirlendi. Yeni yılda pasaport, ehliyet, kimlik ücretleri, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), gelir vergisi dilimleri, emlak vergisi, otoyol ve köprü geçiş ücretleri gibi birçok kalemin yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor.Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde yüzde 2.97 artış kaydetmişti. Bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 35.86, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49.38 ve12 aylık ortalamalara göre yüzde 63.47 olarak gerçekleşmişti.Ekonomistlerin enflasyon beklentisiAA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,46 oldu. Ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2 ile yüzde 2.75 aralığında yer aldı.Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2.46), bir önceki ay yüzde 49,38 olan yıllık enflasyonun yüzde 47.98'e ineceği öngörülüyor.Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi ekimde yüzde 44.23 oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/enag-ekim-ayi-enflasyon-rakamlarini-acikladi-1089991815.html

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