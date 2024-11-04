Milyonların merakla beklediği yeniden değerleme oranı belli oldu: Vergi ve harçlar ne kadar artacak?

Türkiye
SON DAKİKA | Memur ve emeklileri ilgilendiren 4 aylık enflasyon farkı netleşti: Maaş zammı ne kadar olacak?
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:00
18 dk
SESLİ HABER
Yunanistan tazminat talep etti, Alman Cumhurbaşkanı reddetti
10:17
1 dk
SESLİ HABER
Ocak ayında elektrik ve doğalgaz zammı olacak mı?
10:34
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Uluslararası Acil Durum Sinyali SOS ne anlama geliyor?
11:05
3 dk
SESLİ HABER
ABD’den Tayvan’a NASAMS satışına onay
11:20
1 dk
ÖZEL HABER
Türkiye PKK/YPG hedeflerini vurdu, Amerikan askerleri korumaya geldi
11:35
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Firari FETÖ'cünün kızı 1 milyon aboneli fenomen çıktı
12:10
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:06
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: 7.2'lik deprem üretebilir, tsunami tehlikesi var
18:12
2 dk
ÖZEL HABER
ABD erken oy kullanma verileri: Salıncak eyaletlerde kim önde?
18:21
2 dk
TARİHTE BUGÜN
Uluslararası Acil Durum Sinyali SOS ne anlama geliyor?
18:54
3 dk
SESLİ HABER
AB ve NATO yeni görev gücü kuracak
19:05
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
ABD seçimlerinde ünlülerin safları belli oldu
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Mardin, Batman, Halfeti belediyelerine kayyum atandı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/milyonlarin-merakla-bekledigi-yeniden-degerleme-orani-belli-oldu-vergi-ve-harclar-ne-kadar-artacak--1089994313.html
Milyonların merakla beklediği yeniden değerleme oranı belli oldu: Vergi ve harçlar ne kadar artacak?
Milyonların merakla beklediği yeniden değerleme oranı belli oldu: Vergi ve harçlar ne kadar artacak?
Sputnik Türkiye
Pasaport, ehliyet, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), gelir vergisi gibi birçok kalemdeki artış oranı belli oldu. Yeniden değerleme oranı, yüzde 43.93 olarak... 04.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-04T10:10+0300
2024-11-04T10:17+0300
ekonomi
yeniden değerleme oranı
pasaport
enflasyon
geçim
mtv
vergi
ehliyet
harç
recep tayyip erdoğan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/06/1079370667_0:269:2685:1779_1920x0_80_0_0_043db01d7b69d5140815b76666317b13.jpg
Vergi ve harçların ne kadar artacağını belirleyen yeniden değerleme oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üretici fiyat enflasyonu verilerini açıkladı. 12 aylık ortalama ÜFE, ekim ayında yüzde 43,93 olarak belirlendi.Ehliyet ücreti ne kadar olacak?Ehliyet Harcı (A sınıfı)2024: 1.308 TL2025: 1.882Ehliyet Harcı (B sınıfı) 2024: 3.945 TL2025: 5.678 TLPasaport harcı ne kadar olacak?6 aylık pasaport harcı2024: 1.639 TL2025: 2.359 TL1 yıllık pasaport harcı2024: 2.379 TL2025: 3.424 TL2 yıllık pasaport harcı2024: 3.912 TL2025: 5.630 TL3 yıllık pasaport harcı2024: 5558 TL2025: 7.999 TL3 yıl üzeri pasaport harcı2024: 78332025: 11.274Pasaportta ayrıca 790 TL'lik damga vergisi ücreti bulunuyor. Bu kalemin fiyatında artış olup olmayacağı henüz bilinmiyor.Telefon kayıt karcı ne kadar olacak?Cep telefonu IMEI kaydı2024: 31.692 TL2025: 45.614 TLYurt dışı çıkış harcı ne kadar olacak?Yurt dışı çıkış harcı ücreti2024: 500 TL2025: 720 TLTrafik cezaları Kırmızı ışıkta geçmenin cezası2024: 1.506 TL2025: 2.167 TLHatalı park cezası2024: 691 TL2025: 994 TLHız sınırı aşma (Yüzde 10 ila 30)2024: 1.506 TL2025: 2.167 TLHız sınırı aşma (Yüzde 50 ve üzeri)2024: 6.439 TL2025: 9.267 TLAlkollü araç kullanma (En düşük)2024: 6.439 TL2025: 9.267 TLAraç kullanırken telefonla konuşma2024: 1.510 TL2025: 2.173 TLMotorlu taşıtlar vergisi ne kadar olacak?2024 en düşük MTV - 3.359 TL2025 en düşük MTV - 4.834 TLYeniden değerleme oranı belli olduHer yıl ekim ayı sonunda oluşan bir yıllık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) artış oranı, bir sonraki yıl için yeniden değerleme oranı olarak belirleniyor.12 aylık ortalama ÜFE, ekim ayında yüzde 43,93 olarak belirlendi.Yeni yılda pasaport, ehliyet, kimlik ücretleri, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), gelir vergisi dilimleri, emlak vergisi, otoyol ve köprü geçiş ücretleri gibi birçok kalemin yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yasalara göre, yeniden değerleme oranını yüzde 50 artırma veya yüzde 50 azaltma yetkisi bulunuyor.Yeniden değerleme oranı 2024 yılında yüzde 58,46 olarak açıklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/tuik-ekim-ayi-enflasyon-verilerini-duyurdu-enflasyon-orani-ne-kadar-oldu-1089993496.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/06/1079370667_0:17:2685:2031_1920x0_80_0_0_ad4406f910ebb95d33d823cdc9c60825.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ehliyet, pasaport ve cezalara ne kadar zam gelecek?, ehliyet ücreti, ehliyet ücreti zam, ehliyet zam, ehliyet ne kadar oldu, pasaport ücreti, pasaport ücreti zam, pasaport ücretleri ne kadar, 6 aylık pasaport zam, trafik cezaları zam, trafik cezaları, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme, yeniden değerleme oranı belli oldu mu, ehliyet ücreti ne kadar olacak?, pasaport harcı ne kadar olacak, telefon kayıt karcı ne kadar olacak, yurt dışı çıkış harcı ne kadar olacak, trafik cezaları, motorlu taşıtlar vergisi ne kadar olacak,
ehliyet, pasaport ve cezalara ne kadar zam gelecek?, ehliyet ücreti, ehliyet ücreti zam, ehliyet zam, ehliyet ne kadar oldu, pasaport ücreti, pasaport ücreti zam, pasaport ücretleri ne kadar, 6 aylık pasaport zam, trafik cezaları zam, trafik cezaları, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme, yeniden değerleme oranı belli oldu mu, ehliyet ücreti ne kadar olacak?, pasaport harcı ne kadar olacak, telefon kayıt karcı ne kadar olacak, yurt dışı çıkış harcı ne kadar olacak, trafik cezaları, motorlu taşıtlar vergisi ne kadar olacak,

Milyonların merakla beklediği yeniden değerleme oranı belli oldu: Vergi ve harçlar ne kadar artacak?

10:10 04.11.2024 (güncellendi: 10:17 04.11.2024)
© İHATL dönüşümlü yeni Kur Korumalı Mevduat - Türk Lirası - 200 TL'lık banknot
TL dönüşümlü yeni Kur Korumalı Mevduat - Türk Lirası - 200 TL'lık banknot - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2024
© İHA
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Pasaport, ehliyet, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), gelir vergisi gibi birçok kalemdeki artış oranı belli oldu. Yeniden değerleme oranı, yüzde 43.93 olarak açıklandı. Bu oran 2025 yılında vergi ve harçlara zam olarak uygulanacak.
Vergi ve harçların ne kadar artacağını belirleyen yeniden değerleme oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üretici fiyat enflasyonu verilerini açıkladı. 12 aylık ortalama ÜFE, ekim ayında yüzde 43,93 olarak belirlendi.

Ehliyet ücreti ne kadar olacak?

Ehliyet Harcı (A sınıfı)

2024: 1.308 TL
2025: 1.882

Ehliyet Harcı (B sınıfı)

2024: 3.945 TL
2025: 5.678 TL

Pasaport harcı ne kadar olacak?

6 aylık pasaport harcı

2024: 1.639 TL
2025: 2.359 TL

1 yıllık pasaport harcı

2024: 2.379 TL
2025: 3.424 TL

2 yıllık pasaport harcı

2024: 3.912 TL
2025: 5.630 TL

3 yıllık pasaport harcı

2024: 5558 TL
2025: 7.999 TL

3 yıl üzeri pasaport harcı

2024: 7833
2025: 11.274

Pasaportta ayrıca 790 TL'lik damga vergisi ücreti bulunuyor. Bu kalemin fiyatında artış olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

Telefon kayıt karcı ne kadar olacak?

Cep telefonu IMEI kaydı

2024: 31.692 TL
2025: 45.614 TL

Yurt dışı çıkış harcı ne kadar olacak?

Yurt dışı çıkış harcı ücreti
2024: 500 TL
2025: 720 TL

Trafik cezaları

Kırmızı ışıkta geçmenin cezası

2024: 1.506 TL
2025: 2.167 TL

Hatalı park cezası

2024: 691 TL
2025: 994 TL

Hız sınırı aşma (Yüzde 10 ila 30)

2024: 1.506 TL
2025: 2.167 TL

Hız sınırı aşma (Yüzde 50 ve üzeri)

2024: 6.439 TL
2025: 9.267 TL

Alkollü araç kullanma (En düşük)

2024: 6.439 TL
2025: 9.267 TL

Araç kullanırken telefonla konuşma

2024: 1.510 TL
2025: 2.173 TL

Motorlu taşıtlar vergisi ne kadar olacak?

2024 en düşük MTV - 3.359 TL
2025 en düşük MTV - 4.834 TL

Yeniden değerleme oranı belli oldu

Her yıl ekim ayı sonunda oluşan bir yıllık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) artış oranı, bir sonraki yıl için yeniden değerleme oranı olarak belirleniyor.
12 aylık ortalama ÜFE, ekim ayında yüzde 43,93 olarak belirlendi.

Yeni yılda pasaport, ehliyet, kimlik ücretleri, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), gelir vergisi dilimleri, emlak vergisi, otoyol ve köprü geçiş ücretleri gibi birçok kalemin yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yasalara göre, yeniden değerleme oranını yüzde 50 artırma veya yüzde 50 azaltma yetkisi bulunuyor.
Yeniden değerleme oranı 2024 yılında yüzde 58,46 olarak açıklanmıştı.
Pazar - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2024
EKONOMİ
TÜİK ekim ayı enflasyon verilerini duyurdu: Enflasyon oranı ne kadar oldu?
10:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала