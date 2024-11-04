https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/milyonlarin-merakla-bekledigi-yeniden-degerleme-orani-belli-oldu-vergi-ve-harclar-ne-kadar-artacak--1089994313.html

Milyonların merakla beklediği yeniden değerleme oranı belli oldu: Vergi ve harçlar ne kadar artacak?

Milyonların merakla beklediği yeniden değerleme oranı belli oldu: Vergi ve harçlar ne kadar artacak?

Sputnik Türkiye

Pasaport, ehliyet, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), gelir vergisi gibi birçok kalemdeki artış oranı belli oldu. Yeniden değerleme oranı, yüzde 43.93 olarak... 04.11.2024, Sputnik Türkiye

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ekonomi

yeniden değerleme oranı

pasaport

enflasyon

geçim

mtv

vergi

ehliyet

harç

recep tayyip erdoğan

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Vergi ve harçların ne kadar artacağını belirleyen yeniden değerleme oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üretici fiyat enflasyonu verilerini açıkladı. 12 aylık ortalama ÜFE, ekim ayında yüzde 43,93 olarak belirlendi.Ehliyet ücreti ne kadar olacak?Ehliyet Harcı (A sınıfı)2024: 1.308 TL2025: 1.882Ehliyet Harcı (B sınıfı) 2024: 3.945 TL2025: 5.678 TLPasaport harcı ne kadar olacak?6 aylık pasaport harcı2024: 1.639 TL2025: 2.359 TL1 yıllık pasaport harcı2024: 2.379 TL2025: 3.424 TL2 yıllık pasaport harcı2024: 3.912 TL2025: 5.630 TL3 yıllık pasaport harcı2024: 5558 TL2025: 7.999 TL3 yıl üzeri pasaport harcı2024: 78332025: 11.274Pasaportta ayrıca 790 TL'lik damga vergisi ücreti bulunuyor. Bu kalemin fiyatında artış olup olmayacağı henüz bilinmiyor.Telefon kayıt karcı ne kadar olacak?Cep telefonu IMEI kaydı2024: 31.692 TL2025: 45.614 TLYurt dışı çıkış harcı ne kadar olacak?Yurt dışı çıkış harcı ücreti2024: 500 TL2025: 720 TLTrafik cezaları Kırmızı ışıkta geçmenin cezası2024: 1.506 TL2025: 2.167 TLHatalı park cezası2024: 691 TL2025: 994 TLHız sınırı aşma (Yüzde 10 ila 30)2024: 1.506 TL2025: 2.167 TLHız sınırı aşma (Yüzde 50 ve üzeri)2024: 6.439 TL2025: 9.267 TLAlkollü araç kullanma (En düşük)2024: 6.439 TL2025: 9.267 TLAraç kullanırken telefonla konuşma2024: 1.510 TL2025: 2.173 TLMotorlu taşıtlar vergisi ne kadar olacak?2024 en düşük MTV - 3.359 TL2025 en düşük MTV - 4.834 TLYeniden değerleme oranı belli olduHer yıl ekim ayı sonunda oluşan bir yıllık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) artış oranı, bir sonraki yıl için yeniden değerleme oranı olarak belirleniyor.12 aylık ortalama ÜFE, ekim ayında yüzde 43,93 olarak belirlendi.Yeni yılda pasaport, ehliyet, kimlik ücretleri, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), gelir vergisi dilimleri, emlak vergisi, otoyol ve köprü geçiş ücretleri gibi birçok kalemin yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yasalara göre, yeniden değerleme oranını yüzde 50 artırma veya yüzde 50 azaltma yetkisi bulunuyor.Yeniden değerleme oranı 2024 yılında yüzde 58,46 olarak açıklanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/tuik-ekim-ayi-enflasyon-verilerini-duyurdu-enflasyon-orani-ne-kadar-oldu-1089993496.html

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