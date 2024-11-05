https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/hukuki-yorum-pkk-uyeliginden-hukum-giyen-yenidogan-cetesi-lideri-firat-sari-nasil-doktor-oldu-1089991205.html

Hukuki yorum: PKK üyeliğinden hüküm giyen ‘Yenidoğan çetesi’ lideri Fırat Sarı nasıl doktor oldu?

Hukuki yorum: PKK üyeliğinden hüküm giyen ‘Yenidoğan çetesi’ lideri Fırat Sarı nasıl doktor oldu?

Sputnik Türkiye

“Yenidoğan çetesi” hakkında hazırlanan iddianame geçen günlerde kabul edildi. Çeteyi yönettiği belirtilen Fırat Sarı’nın toplamda 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9’ar... 05.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-05T12:18+0300

2024-11-05T12:18+0300

2024-11-05T12:18+0300

türkiye

yenidoğan

yenidoğan çetesi

fırat sarı

tıp fakültesi

doktor

bebek yenidoğan servisi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/04/1089998044_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_943e3cbf367742a09fbdc1270cf982a5.jpg

İstanbul'da 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ve bazı hastanelerdeki çalışanlarla ortak işbirliği yaparak yenidoğan bebekler üzerinden para kazanmaya çalışan çete hakkında hazırlanan iddianamede geçen günlerde kabul edildi. İddianamede, sanık Fırat Sarı’nın 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. Soruşturma kapsamında hazırlanan fezlekede de yer alan eski PKK hükümlüsü ve Reyap Hastanesi yenidoğan yoğun bakım doktoru Fırat Sarı dikkatleri üzerine çekti.Fezlekede, “Yenidoğan çetesinin” liderinin Fırat Sarı olduğu ifade edildi. Fırat Sarı ifadesinde, etkin pişmanlık hükümlerin faydalanmak istemediğini söylemiş ve şu ifadeleri eklemişti: PKK örgüt üyeliğinden hüküm giyen Fırat Sarı’nın hem üniversite eğitimine devam etmesi hem de doktorluk mesleğini icra etmesinin hukuki açıdan mümkün olup olmadığı merak ediliyor. Avukat Uğurcan Koca, konuya ilişkin Sputnik’e değerlendirmelerde bulundu.Anayasa’nın 42’inci maddesini vurguladı1982 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 42’inci maddesine dikkat çeken Koca, “İlk fıkrada bu hakkın herkesi kapsayacağı ve kimsenin bu haktan yoksun bırakılmayacağı belirtildikten sonra aynı maddenin 3’üncü fıkrasında eğitim ve öğrenim hakkının Anayasaya sadakat borcunu ortadan kaldırmayacağı belirtilerek eğitim-öğrenim hakkına yönelik bir sınırlama getirilmiştir. Anayasa’nın 13’üncü maddesi ise temel hak ve hürriyetlerin hangi koşullarda ve hangi sınırlarda sınırlandırılabileceği düzenlenmiştir. Buna göre temel hak ve hürriyetler ancak özlerine dokunulmaksızın ve kanunla sınırlandırılabilecektir” dedi. Avukat Koca ifadelerinin devamında şunları kaydetti:“2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 54’üncü maddesinin (g) fıkrasının, 'Yükseköğretim Kurumu’ndan çıkarma cezası verilen öğrenciler, bir daha herhangi başka bir yükseköğretim kurumuna alınamazlar.' Anayasaya aykırılığı nedeniyle iptali istenmiş ve Anayasa Mahkemesinin E. 2009/59, K. 2011/69, 28.4.2011 tarihli kararı ile bu hükmün hakkın kullanılmasının tümüyle engellenmesine neden olduğu gerekçe gösterilerek Anayasa'ya aykırılığından dolayı iptaline karar verilmiştir.”‘Suçun işlendiği tarih önemli’Aynı kanundaki 54’üncü maddede yer alan bölümle ilgili sözlerini sürdüren Koca, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, böyle bir örgütü yönetmek veya bu amaçla kurulan örgüte üye olmak suçunun mahkeme kararıyla kesinleşmiş olması şartıyla Yükseköğretim Kurumu’ndan çıkartılma cezası ile karşılaşacağı ve çıkartıldığı kuruma bir daha da geri alınmayacağı düzenlemesine yer verilmiştir. Tam da bu nokta da cezayı gerektiren ve kovuşturmaya konu olan suçun işlendiği tarih önem arz etmektedir. Eğer suç öğrencilik döneminden önce işlenmiş ise cezanın öğrencilik zamanına denk gelip gelmemesi fark etmeksizin 54’üncü madde hükmü uygulanamayacaktır. Bu madde yalnızca öğrencilik sırasında işlenmiş suçlardan dolayı kesinleşmiş bir mahkumiyetin bulunması halinde uygulanabilecektir. Peki ama neden diye sorulacak olursak; yaptırımın TCK kapsamında bir güvenlik tedbiri olmadığını, İdare Hukuku kapsamında bir disiplin cezası yani idari bir yaptırım olduğu düşünülmelidir” diye konuştu.‘Islah süreci cezanın infaz edilmesinden sonra da devam eder’Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı’yla ilgili hukuki değerlendirmelerde bulunan Avukat Koca, “PKK örgütüne üyeliğinin Yükseköğretim Kurumu’ndaki öğrencilik zamanlarından öncesine denk geldiğini, bu nedenle de disiplini sarsıcı eylemlerinin öğrencilik öncesi döneme denk gelmesinin idari yaptırım olarak 2547 sayılı kanunun 54/1-d hükmü kapsamında kalamayacağı dolayısıyla da cezasının infazı sonrasında üniversiteye geri dönebileceği hukuki açıdan mümkün görülmektedir. Hukuk düşüncesi açısından ise cezaların amaçları bakımından ikili bir ayrım yapılmaktadır. Bunlardan ilkini suça konu eylemler neticesinde sarsılan kamu düzeninin yeniden tesis edilmesi bir diğerini ise kamu düzenini bozucu eylemlerin süjesini ıslah ederek topluma yeniden kazandırılması oluşturmaktadır. Kamu düzeninin tesis edilmesi adına suça konu eylemleri gerçekleştiren kişi, suçun ağırlığı ile orantılı olarak kapatma cezasına mahkûm edilerek toplum korunmuş olurken, kapatma cezasının başlangıcı ile başlayan ıslah süreci, insanın sosyal bir varlık olması nedeniyle cezanın infaz edilmesinden sonra da devam etmektedir” ifadelerini kullandı.Eski PKK hükümlüsü Fırat Sarı nasıl doktor oldu?“Arşiv araştırması sonucunda kamu görevinin ifasında bir sorun görülmemesi durumunda hekim, Devlet Hizmetleri Yükümlülüğü (DHY) kapsamında zorunlu hizmet süresini geçirdikten sonra hekimlik faaliyetlerini yürütebilecektir” diyen Koca, sözlerini şöyle devam ettirdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241103/yenidogan-cetesi-savcisi-el-cektirildi-iddiasi-cok-sayida-isim-gozaltina-alindi-1089971013.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Gizay Çelik https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1d/1089783195_0:0:1784:1785_100x100_80_0_0_6131c05b6311899a4284e9c9f3e8494c.jpg

Gizay Çelik https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1d/1089783195_0:0:1784:1785_100x100_80_0_0_6131c05b6311899a4284e9c9f3e8494c.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Gizay Çelik https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1d/1089783195_0:0:1784:1785_100x100_80_0_0_6131c05b6311899a4284e9c9f3e8494c.jpg

‘yenidoğan çetesi’ lideri fırat sarı, fırat sarı nasıl doktor oldu, ‘yenidoğan çetesi’ lideri fırat sarı kimdir, fırat sarı ne doktoru, fırat sarı nereli, fırat sarı doktor kimdir, yenidoğan çetesi olayı, fırat sarı reyap hastanesi, yenidoğan çetesi nedir