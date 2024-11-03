https://anlatilaninotesi.com.tr/20241103/yenidogan-cetesi-savcisi-el-cektirildi-iddiasi-cok-sayida-isim-gozaltina-alindi-1089971013.html

'Yenidoğan çetesi savcısı el çektirildi' iddiası: Gazeteci Dinçer Gökçe de dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı

'Yenidoğan çetesi savcısı el çektirildi' iddiası: Gazeteci Dinçer Gökçe de dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Yenidoğan Çetesi’ne yönelik soruşturmayı yürüten savcının ‘dosyadan el çektirildiği’ iddiasına ilişkin haberi ilk yayınlayan Halk Tv Haber Müdürü Dinçer Gökçe... 03.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-03T09:46+0300

2024-11-03T09:46+0300

2024-11-03T09:50+0300

türkiye

savcı

yenidoğan

yenidoğan çetesi

fırat sarı

doktor

yavuz engin

bebek

adalet bakanlığı

halk tv

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Yenidoğan Çetesi'ne yönelik soruşturmayı yürüten savcının "dosyadan el çektirildiği" iddia edilmiş, iddia Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından yalanlanmıştı. O iddiayı gündeme getirenler hakkında soruşturma başlatıldı. Haberi ilk yayınlayan Halk Tv Haber Müdürü Dinçer Gökçe başta olmak üzere bazı haber sitelerinin sorumlu yazı işleri müdürleri gözaltına alındı.Savcı görevden aldı iddiası üzerine soruşturma başlatıldıYenidoğan Çetesi’ne yönelik soruşturmayı yürüten savcı ile ilgili “Yenidoğan Çetesi'ni çökerten kahraman savcı dosyadan el çektirildi" iddiası ile paylaşımlar yapılmıştı. Gerçeği yansıtmayan haber ve paylaşımlar ile ilgili ‘yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’, ‘yargı organlarında görev yapan kamu görevlilerine karşı hakaret’ ve ‘iftira’ suçlarından soruşturma başlatıldı.Dinçer Gökçe gözaltına alındıBakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen başlatılan soruşturma kapsamında, haberi ilk yayınlayan Halk Tv Haber Müdürü Dinçer Gökçe başta olmak üzere bazı haber sitelerinin sorumlu yazı işleri müdürlerinin gözaltına alındığı öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/yenidogan-cetesine-yonelik-sikayet-sayisi-350ye-cikti-savciyi-tehdidin-sebebine-iliskin-kritik-1089795812.html

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