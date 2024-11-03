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'Yenidoğan çetesi savcısı el çektirildi' iddiası: Gazeteci Dinçer Gökçe de dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı
'Yenidoğan çetesi savcısı el çektirildi' iddiası: Gazeteci Dinçer Gökçe de dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Yenidoğan Çetesi’ne yönelik soruşturmayı yürüten savcının ‘dosyadan el çektirildiği’ iddiasına ilişkin haberi ilk yayınlayan Halk Tv Haber Müdürü Dinçer Gökçe... 03.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-03T09:46+0300
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türkiye
savcı
yenidoğan
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Yenidoğan Çetesi'ne yönelik soruşturmayı yürüten savcının "dosyadan el çektirildiği" iddia edilmiş, iddia Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından yalanlanmıştı. O iddiayı gündeme getirenler hakkında soruşturma başlatıldı. Haberi ilk yayınlayan Halk Tv Haber Müdürü Dinçer Gökçe başta olmak üzere bazı haber sitelerinin sorumlu yazı işleri müdürleri gözaltına alındı.Savcı görevden aldı iddiası üzerine soruşturma başlatıldıYenidoğan Çetesi’ne yönelik soruşturmayı yürüten savcı ile ilgili “Yenidoğan Çetesi'ni çökerten kahraman savcı dosyadan el çektirildi" iddiası ile paylaşımlar yapılmıştı. Gerçeği yansıtmayan haber ve paylaşımlar ile ilgili ‘yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’, ‘yargı organlarında görev yapan kamu görevlilerine karşı hakaret’ ve ‘iftira’ suçlarından soruşturma başlatıldı.Dinçer Gökçe gözaltına alındıBakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen başlatılan soruşturma kapsamında, haberi ilk yayınlayan Halk Tv Haber Müdürü Dinçer Gökçe başta olmak üzere bazı haber sitelerinin sorumlu yazı işleri müdürlerinin gözaltına alındığı öğrenildi.
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'Yenidoğan çetesi savcısı el çektirildi' iddiası: Gazeteci Dinçer Gökçe de dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı

09:46 03.11.2024 (güncellendi: 09:50 03.11.2024)
© AA / Cemal YurttaşYenidoğan çetesi
Yenidoğan çetesi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2024
© AA / Cemal Yurttaş
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Yenidoğan Çetesi’ne yönelik soruşturmayı yürüten savcının ‘dosyadan el çektirildiği’ iddiasına ilişkin haberi ilk yayınlayan Halk Tv Haber Müdürü Dinçer Gökçe başta olmak üzere bazı haber sitelerinin sorumlu yazı işleri müdürleri gözaltına alındı.
Yenidoğan Çetesi'ne yönelik soruşturmayı yürüten savcının "dosyadan el çektirildiği" iddia edilmiş, iddia Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından yalanlanmıştı. O iddiayı gündeme getirenler hakkında soruşturma başlatıldı. Haberi ilk yayınlayan Halk Tv Haber Müdürü Dinçer Gökçe başta olmak üzere bazı haber sitelerinin sorumlu yazı işleri müdürleri gözaltına alındı.

Savcı görevden aldı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı

Yenidoğan Çetesi’ne yönelik soruşturmayı yürüten savcı ile ilgili “Yenidoğan Çetesi'ni çökerten kahraman savcı dosyadan el çektirildi" iddiası ile paylaşımlar yapılmıştı. Gerçeği yansıtmayan haber ve paylaşımlar ile ilgili ‘yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’, ‘yargı organlarında görev yapan kamu görevlilerine karşı hakaret’ ve ‘iftira’ suçlarından soruşturma başlatıldı.

Dinçer Gökçe gözaltına alındı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen başlatılan soruşturma kapsamında, haberi ilk yayınlayan Halk Tv Haber Müdürü Dinçer Gökçe başta olmak üzere bazı haber sitelerinin sorumlu yazı işleri müdürlerinin gözaltına alındığı öğrenildi.
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