https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/abd-secimlerinde-trump-ve-harris-yarisi-kizisiyor-yeni-baskan-ne-zaman-belli-olacak-1090032263.html

ABD seçimlerinde Trump ve Harris yarışı kızışıyor: Yeni Başkan ne zaman belli olacak?

ABD seçimlerinde Trump ve Harris yarışı kızışıyor: Yeni Başkan ne zaman belli olacak?

Sputnik Türkiye

ABD'de başkanlık seçim heyecanı dorukta. Amerikalı seçmenler bugün, Cumhuriyetçi Donald Trump ile Demokrat Kamala Harris arasında karar vermek için sandığa... 05.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-05T08:22+0300

2024-11-05T08:22+0300

2024-11-05T08:22+0300

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başkan

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ABD seçim sonuçları genellikle sandıklar kapandıktan saatler sonra açıklanıyor. Ancak bu yıl yarışın birçok eyalette başa baş gitmesi, sonuçların kesinleşmesini geciktirebilir.Seçimlerde merkezi bir sistem olmadığından her eyalet oyları kendi saat dilimine göre kapatacak. İlk sandık kapanışı saat 18.00'de (TSİ 02.00), son sandık ise gece saat 01.00'de (TSİ 08.00) yapılacak. Sonuçlar bazı eyaletlerde geç saatlerde açıklanacak. Eğer eyaletler arasındaki oy farkı çok az olursa yeniden sayım ve itirazlar süreci uzatabilir.Sonuçlar hangi eyaletlere göre belirlenecek?ABD seçimlerinde genellikle çekişmeli olan salıncak eyaletler sonucu belirliyor. Bu yılki seçimde dikkat çeken salıncak eyaletler arasında Georgia, North Carolina, Pennsylvania, Michigan, Arizona, Nevada ve Wisconsin yer alıyor. Her eyaletin sandık kapanış saati farklılık gösteriyor:Erken oy kullanımı rekor kırdıAmerikalılar bu yıl erken oylamaya yoğun ilgi gösterdi. Seçim günü gelmeden 77 milyondan fazla seçmen erken oy kullandı. Bu oran, toplam seçmen sayısının neredeyse yarısına yakın.Başkanlık yemin töreni ne zaman?Seçim galibi belli olduktan sonra 20 Ocak 2025'te ABD Kongresi önünde yemin ederek göreve başlayacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/fransa-abd-secimlerinde-manipulasyon-yapilabilecegini-kabul-etti-1090029613.html

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