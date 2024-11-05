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ABD seçimlerinde Trump ve Harris yarışı kızışıyor: Yeni Başkan ne zaman belli olacak?
ABD seçimlerinde Trump ve Harris yarışı kızışıyor: Yeni Başkan ne zaman belli olacak?
Sputnik Türkiye
ABD'de başkanlık seçim heyecanı dorukta. Amerikalı seçmenler bugün, Cumhuriyetçi Donald Trump ile Demokrat Kamala Harris arasında karar vermek için sandığa... 05.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-05T08:22+0300
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ABD seçim sonuçları genellikle sandıklar kapandıktan saatler sonra açıklanıyor. Ancak bu yıl yarışın birçok eyalette başa baş gitmesi, sonuçların kesinleşmesini geciktirebilir.Seçimlerde merkezi bir sistem olmadığından her eyalet oyları kendi saat dilimine göre kapatacak. İlk sandık kapanışı saat 18.00'de (TSİ 02.00), son sandık ise gece saat 01.00'de (TSİ 08.00) yapılacak. Sonuçlar bazı eyaletlerde geç saatlerde açıklanacak. Eğer eyaletler arasındaki oy farkı çok az olursa yeniden sayım ve itirazlar süreci uzatabilir.Sonuçlar hangi eyaletlere göre belirlenecek?ABD seçimlerinde genellikle çekişmeli olan salıncak eyaletler sonucu belirliyor. Bu yılki seçimde dikkat çeken salıncak eyaletler arasında Georgia, North Carolina, Pennsylvania, Michigan, Arizona, Nevada ve Wisconsin yer alıyor. Her eyaletin sandık kapanış saati farklılık gösteriyor:Erken oy kullanımı rekor kırdıAmerikalılar bu yıl erken oylamaya yoğun ilgi gösterdi. Seçim günü gelmeden 77 milyondan fazla seçmen erken oy kullandı. Bu oran, toplam seçmen sayısının neredeyse yarısına yakın.Başkanlık yemin töreni ne zaman?Seçim galibi belli olduktan sonra 20 Ocak 2025'te ABD Kongresi önünde yemin ederek göreve başlayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/fransa-abd-secimlerinde-manipulasyon-yapilabilecegini-kabul-etti-1090029613.html
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ABD seçimlerinde Trump ve Harris yarışı kızışıyor: Yeni Başkan ne zaman belli olacak?

08:22 05.11.2024
© AP Photo / Morry GashHarris ile Trump
Harris ile Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2024
© AP Photo / Morry Gash
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ABD'de başkanlık seçim heyecanı dorukta. Amerikalı seçmenler bugün, Cumhuriyetçi Donald Trump ile Demokrat Kamala Harris arasında karar vermek için sandığa gidiyor. Son verilere göre 75 milyondan fazla seçmen erken oy kullanırken, kalan seçmenler bugün oylarını verecek.
ABD seçim sonuçları genellikle sandıklar kapandıktan saatler sonra açıklanıyor. Ancak bu yıl yarışın birçok eyalette başa baş gitmesi, sonuçların kesinleşmesini geciktirebilir.
Seçimlerde merkezi bir sistem olmadığından her eyalet oyları kendi saat dilimine göre kapatacak. İlk sandık kapanışı saat 18.00'de (TSİ 02.00), son sandık ise gece saat 01.00'de (TSİ 08.00) yapılacak. Sonuçlar bazı eyaletlerde geç saatlerde açıklanacak. Eğer eyaletler arasındaki oy farkı çok az olursa yeniden sayım ve itirazlar süreci uzatabilir.

Sonuçlar hangi eyaletlere göre belirlenecek?

ABD seçimlerinde genellikle çekişmeli olan salıncak eyaletler sonucu belirliyor. Bu yılki seçimde dikkat çeken salıncak eyaletler arasında Georgia, North Carolina, Pennsylvania, Michigan, Arizona, Nevada ve Wisconsin yer alıyor. Her eyaletin sandık kapanış saati farklılık gösteriyor:
Georgia: TSİ 03.00
North Carolina: TSİ 03.30
Pennsylvania: TSİ 04.00
Michigan, Arizona, Wisconsin: TSİ 05.00
Nevada: TSİ 06.00

Erken oy kullanımı rekor kırdı

Amerikalılar bu yıl erken oylamaya yoğun ilgi gösterdi. Seçim günü gelmeden 77 milyondan fazla seçmen erken oy kullandı. Bu oran, toplam seçmen sayısının neredeyse yarısına yakın.

Başkanlık yemin töreni ne zaman?

Seçim galibi belli olduktan sonra 20 Ocak 2025'te ABD Kongresi önünde yemin ederek göreve başlayacak.
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