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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/boeing-iscileri-yuzde-38lik-maas-artisini-kabul-ederek-2-aylik-grevlerini-sonlandirdi-1090042828.html
Boeing işçileri, yüzde 38'lik maaş artışını kabul ederek 2 aylık grevlerini sonlandırdı
Boeing işçileri, yüzde 38'lik maaş artışını kabul ederek 2 aylık grevlerini sonlandırdı
Sputnik Türkiye
Maaş tekliflerinin yetersiz bulunması nedeniyle Eylül ayından beri grevde Boeing işçileri, yeni imzaladıkları sözleşmeye grevi sonlandırma kararı aldı... 05.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-05T12:12+0300
2024-11-05T12:12+0300
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Boeing işçilerinin 13 Eylül'den beri tuttuğu grev sona erdi. Maaş tekliflerinin düşüklüğünden dolayı yaklaşık iki aydır iş bırakma eylemi yapan Boeing işçileri, firmanın dört yılda yüzde 38'lik maaş artışını içeren yeni sözleşmeyi onayladı.Daha önceki iki maaş teklifi, uçak üretiminin çoğunu durduran ve firmanın mali krizini değiştiren grevdeki işçiler tarafından reddedilmişti. ABD'nin Batı Yakası'nda bulunan Seattle ve Portland fabrika işçilerinin bağlı oldukları sendikanın açıklamasına göre Pazartesi günü yeni sözleşme teklifini imzalamayı yüzde 59 oy oranıyla kabul etti.Yedi hafta önce, Boeing firmasının en çok satan 737 Max jeti ile 767 ve 777 geniş gövdeli uçaklarda çalışan yaklaşık 33 bin makinist, 13 Eylül'den beri grevde ve yüzde 40'lık ücret artışı için greve başlamıştı. Firmanın yüzde 38'lik zam önerisiyle isteklerine ulaşan makinistler işe geri dönmeye hazır olduklarını belirtiyor.Raporlar, grevin Boeing'e günlük yaklaşık 100 milyon dolarlık gelir kaybına mal olduğunu belirtiyor. Yeni imzalanan sözleşmeyle işçilerin yıllık ücreti 75 bin 608 dolardan 119 bin 309 dolara çıkacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/boeing-yilin-ucuncu-ceyreginde-617-milyar-dolar-net-zarar-etti-uretimi-durduran-isciler-maas-artisi-1089603643.html
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Boeing işçileri, yüzde 38'lik maaş artışını kabul ederek 2 aylık grevlerini sonlandırdı

12:12 05.11.2024
© AP Photo / Stephen BrashearBoeing Labor Contract
Boeing Labor Contract - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2024
© AP Photo / Stephen Brashear
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Maaş tekliflerinin yetersiz bulunması nedeniyle Eylül ayından beri grevde Boeing işçileri, yeni imzaladıkları sözleşmeye grevi sonlandırma kararı aldı. Yaklaşık 33 bin işçiyi kapsayan anlaşma, işçilerin yıllık gelirini önemli oranda artırıyor.
Boeing işçilerinin 13 Eylül'den beri tuttuğu grev sona erdi. Maaş tekliflerinin düşüklüğünden dolayı yaklaşık iki aydır iş bırakma eylemi yapan Boeing işçileri, firmanın dört yılda yüzde 38'lik maaş artışını içeren yeni sözleşmeyi onayladı.
Daha önceki iki maaş teklifi, uçak üretiminin çoğunu durduran ve firmanın mali krizini değiştiren grevdeki işçiler tarafından reddedilmişti. ABD'nin Batı Yakası'nda bulunan Seattle ve Portland fabrika işçilerinin bağlı oldukları sendikanın açıklamasına göre Pazartesi günü yeni sözleşme teklifini imzalamayı yüzde 59 oy oranıyla kabul etti.
Yedi hafta önce, Boeing firmasının en çok satan 737 Max jeti ile 767 ve 777 geniş gövdeli uçaklarda çalışan yaklaşık 33 bin makinist, 13 Eylül'den beri grevde ve yüzde 40'lık ücret artışı için greve başlamıştı. Firmanın yüzde 38'lik zam önerisiyle isteklerine ulaşan makinistler işe geri dönmeye hazır olduklarını belirtiyor.
Raporlar, grevin Boeing'e günlük yaklaşık 100 milyon dolarlık gelir kaybına mal olduğunu belirtiyor. Yeni imzalanan sözleşmeyle işçilerin yıllık ücreti 75 bin 608 dolardan 119 bin 309 dolara çıkacak.
Üç mühendisin tasarladığı 'kağıt uçak' mesafe rekoru kırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2024
DÜNYA
Boeing, yılın üçüncü çeyreğinde 6.17 milyar dolar net zarar etti: Üretimi durduran işçiler 'maaş artışı' grevinde
24 Ekim, 10:44
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