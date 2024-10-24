https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/boeing-yilin-ucuncu-ceyreginde-617-milyar-dolar-net-zarar-etti-uretimi-durduran-isciler-maas-artisi-1089603643.html

Boeing, yılın üçüncü çeyreğinde 6.17 milyar dolar net zarar etti: Üretimi durduran işçiler 'maaş artışı' grevinde

Boeing, yılın üçüncü çeyreğinde 6.17 milyar dolar net zarar etti: Üretimi durduran işçiler 'maaş artışı' grevinde

Sputnik Türkiye

Boeing uçak fabrikasındaki çalışanlar grevlerine Eylül ayından beri devam ederken, üretimin durması firmanın zarar etmesine neden oluyor. 3. çeyrekte 6.17... 24.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-24T10:44+0300

2024-10-24T10:44+0300

2024-10-24T10:44+0300

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Dünya çapında başta uçak olmak üzere, helikopter, roket, uydu, telekomünikasyon ekipmanları ve füzeler yapan bir firma olan Boeing, yılın üçüncü çeyreğinde 6.17 milyar dolar net zarar ettiğini bildirdi. Çarşamba günü yayınlanan mali sonuç rakamları, geçen yıl Temmuz- Eylül döneminde yaklaşık 1.64 milyar dolarlık net zararı takip ediyor.Üçüncü çeyrekte firma gelirleri 17.84 milyar doları bulurken bu oranın 2023'ün üç çeyreğindeki 18.1 milyar dolara göre yüzde 1.4'lük bir düşüş yaşadığı anlamına geldiği bildirildi. Ocak-Eylül dönemindeki gelirler, 2023'ün aynı dönemindeki 55.8 milyar dolar kazanca göre yüzde 8'lik bir düşüş göstererek 51.3 milyar dolara indiği açıklandı.Grevdeki çalışanlar yüzde 35 maaş artışı teklifini reddettiUçak yapımı devinin çalışanları düşük maaş artışı tekliflerine istinaden 13 Eylül'den beri grev yapıyor ve firma yetkilileriyle istedikleri rakama ulaşana kadar devam edeceklerini söylüyor. Seattle ve Portland eyaletlerinde üretimin durması, firmayı zarara sokmaya devam ediyor.Boeing firmasının 30 binden fazla çalışanına sunulan ilk teklifin reddedilmesinden sonra firma, çalışanlara dört yıl boyunca yüzde 35'lik maaş artışı teklifinde bulundu. Ancak çalışanların bağlı olduğu Uluslararası Makinistler ve Havacılık İşçileri Birliği (IAM) sendikası, üyelerin yüzde 64'ünün Boeing'in yeni önerisine karşı oy kullandığını belirtti.Uzayda parçalanan uyduBunun yanında bir de kalite problemi var. Geçen günlerde meydana gelen Boeing yapımı uydu olan iS-33e'nin uzayda parçalanması ve Münih -Antalya seferini yapan Boeing 737 uçağının inişte tekerinin patlaması gibi bir çok problem gündeme geliyor. En büyük sorunlardan biri de Starliner uzay aracında meydana gelen arıza nedeniyle iki astronotun görev sırasında uzayda mahsur kalmasıydı. Astronotların, gelecek yıl Elon Musk'ın SpaceX'i tarafından yapılan bir uzay aracıyla dünyaya geri dönmeleri planlanıyor.Geçen gün uzayda parçalanan iletişim uydusunun operatörü, Avrupa, Afrika ve Asya-Pasifik bölgesinde bulunan bazı noktalardaki kullanıcıların bu durumdan olumsuz etkilendiğini bildirdi. Intelsat operatörü ayrıca, konu hakkında 'kapsamlı bir analiz' yapılacağını bildirirken Boeing ve hükümet kurumlarıyla koordineli bir çalışma yürütüldüğünü açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/boeing-davasi-sonuclandi-sabiha-gokcendeki-kaza-icin-magdurlara-tazminat-odenecek-1089068252.html

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