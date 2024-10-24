Boeing, yılın üçüncü çeyreğinde 6.17 milyar dolar net zarar etti: Üretimi durduran işçiler 'maaş artışı' grevinde

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Messi Cam' uygulaması başlıyor: 'TikTok kadar önemli bir salgın'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Ercan Karakaş: 'Aday belirlerken, parti içi mekanizmalar çalışmalı'
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Tüketicinin trafik ile imtihanı
12:05
83 dk
HABER MASASI
Noro-virüs aşısı için ilk denemeler başladı
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Gelecek 10 yılda teknolojik risklerin şiddeti artacak
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘G20’nin üçte biri BRICS’ten oluşuyor. G7 ile eşit güç seviyesinde diyebiliriz’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Bebek katillerinin para tuzağı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
SESLİ HABER
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 1.9 milyar dolarlık finansman
19:20
2 dk
SESLİ HABER
Haberi olmadan midesi alındı: 17 kilo verdi, ölümden döndü
19:30
2 dk
SESLİ HABER
İstanbul'da en çok tercih edilen 5 ilçe neresi?
19:43
2 dk
SESLİ HABER
NATO Genel Sekreteri: Türkiye’nin BRICS işbirliği tartışma yaratabilir
19:55
1 dk
SESLİ HABER
Prof. Dr. Canan Karatay 'bütün hastalıkların nedeni' diyerek uyardı
20:05
2 dk
SESLİ HABER
Genel af kimlere çıkabilir?
20:15
2 dk
SESLİ HABER
Musk ve Gates karşı karşıya: Teknoloji devleri kesenin ağzını açtı
20:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
TUSAŞ’a terör saldırısı
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Ankara’da terör saldırısı
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
İlaç fiyatlarına zam
12:06
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/boeing-yilin-ucuncu-ceyreginde-617-milyar-dolar-net-zarar-etti-uretimi-durduran-isciler-maas-artisi-1089603643.html
Boeing, yılın üçüncü çeyreğinde 6.17 milyar dolar net zarar etti: Üretimi durduran işçiler 'maaş artışı' grevinde
Boeing, yılın üçüncü çeyreğinde 6.17 milyar dolar net zarar etti: Üretimi durduran işçiler 'maaş artışı' grevinde
Sputnik Türkiye
Boeing uçak fabrikasındaki çalışanlar grevlerine Eylül ayından beri devam ederken, üretimin durması firmanın zarar etmesine neden oluyor. 3. çeyrekte 6.17... 24.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-24T10:44+0300
2024-10-24T10:44+0300
dünya
abd
boeing
boeing 737
uydu
uçak
grev
zarar
elon musk
space x
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/12/1069847932_0:1:800:451_1920x0_80_0_0_23e78667cd9eedb115fe3fa9c1c8290a.jpg
Dünya çapında başta uçak olmak üzere, helikopter, roket, uydu, telekomünikasyon ekipmanları ve füzeler yapan bir firma olan Boeing, yılın üçüncü çeyreğinde 6.17 milyar dolar net zarar ettiğini bildirdi. Çarşamba günü yayınlanan mali sonuç rakamları, geçen yıl Temmuz- Eylül döneminde yaklaşık 1.64 milyar dolarlık net zararı takip ediyor.Üçüncü çeyrekte firma gelirleri 17.84 milyar doları bulurken bu oranın 2023'ün üç çeyreğindeki 18.1 milyar dolara göre yüzde 1.4'lük bir düşüş yaşadığı anlamına geldiği bildirildi. Ocak-Eylül dönemindeki gelirler, 2023'ün aynı dönemindeki 55.8 milyar dolar kazanca göre yüzde 8'lik bir düşüş göstererek 51.3 milyar dolara indiği açıklandı.Grevdeki çalışanlar yüzde 35 maaş artışı teklifini reddettiUçak yapımı devinin çalışanları düşük maaş artışı tekliflerine istinaden 13 Eylül'den beri grev yapıyor ve firma yetkilileriyle istedikleri rakama ulaşana kadar devam edeceklerini söylüyor. Seattle ve Portland eyaletlerinde üretimin durması, firmayı zarara sokmaya devam ediyor.Boeing firmasının 30 binden fazla çalışanına sunulan ilk teklifin reddedilmesinden sonra firma, çalışanlara dört yıl boyunca yüzde 35'lik maaş artışı teklifinde bulundu. Ancak çalışanların bağlı olduğu Uluslararası Makinistler ve Havacılık İşçileri Birliği (IAM) sendikası, üyelerin yüzde 64'ünün Boeing'in yeni önerisine karşı oy kullandığını belirtti.Uzayda parçalanan uyduBunun yanında bir de kalite problemi var. Geçen günlerde meydana gelen Boeing yapımı uydu olan iS-33e'nin uzayda parçalanması ve Münih -Antalya seferini yapan Boeing 737 uçağının inişte tekerinin patlaması gibi bir çok problem gündeme geliyor. En büyük sorunlardan biri de Starliner uzay aracında meydana gelen arıza nedeniyle iki astronotun görev sırasında uzayda mahsur kalmasıydı. Astronotların, gelecek yıl Elon Musk'ın SpaceX'i tarafından yapılan bir uzay aracıyla dünyaya geri dönmeleri planlanıyor.Geçen gün uzayda parçalanan iletişim uydusunun operatörü, Avrupa, Afrika ve Asya-Pasifik bölgesinde bulunan bazı noktalardaki kullanıcıların bu durumdan olumsuz etkilendiğini bildirdi. Intelsat operatörü ayrıca, konu hakkında 'kapsamlı bir analiz' yapılacağını bildirirken Boeing ve hükümet kurumlarıyla koordineli bir çalışma yürütüldüğünü açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/boeing-davasi-sonuclandi-sabiha-gokcendeki-kaza-icin-magdurlara-tazminat-odenecek-1089068252.html
seattle
portland
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/12/1069847932_99:0:702:452_1920x0_80_0_0_359c6a35ee84d5fad07ed3a6b6401b32.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
boeing, boeing 737, boeing starliner, boeing firması, boeing uçak kazası, boeing uçak fabrikası, elon musk, elon musk spacex, elon musk spacex starlink, elon musk spacex uyduları
boeing, boeing 737, boeing starliner, boeing firması, boeing uçak kazası, boeing uçak fabrikası, elon musk, elon musk spacex, elon musk spacex starlink, elon musk spacex uyduları

Boeing, yılın üçüncü çeyreğinde 6.17 milyar dolar net zarar etti: Üretimi durduran işçiler 'maaş artışı' grevinde

10:44 24.10.2024
© AP PhotoÜç mühendisin tasarladığı 'kağıt uçak' mesafe rekoru kırdı
Üç mühendisin tasarladığı 'kağıt uçak' mesafe rekoru kırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2024
© AP Photo
Abone ol
Boeing uçak fabrikasındaki çalışanlar grevlerine Eylül ayından beri devam ederken, üretimin durması firmanın zarar etmesine neden oluyor. 3. çeyrekte 6.17 milyar dolar net zarar ettiğini açıklayan firma, gündeme gelen bir çok farklı problemle boğuşuyor. Bazı durumlarda hayati önem arz eden bu sorunlar, firmayı finansal açıdan olumsuz etkiliyor.
Dünya çapında başta uçak olmak üzere, helikopter, roket, uydu, telekomünikasyon ekipmanları ve füzeler yapan bir firma olan Boeing, yılın üçüncü çeyreğinde 6.17 milyar dolar net zarar ettiğini bildirdi. Çarşamba günü yayınlanan mali sonuç rakamları, geçen yıl Temmuz- Eylül döneminde yaklaşık 1.64 milyar dolarlık net zararı takip ediyor.
Üçüncü çeyrekte firma gelirleri 17.84 milyar doları bulurken bu oranın 2023'ün üç çeyreğindeki 18.1 milyar dolara göre yüzde 1.4'lük bir düşüş yaşadığı anlamına geldiği bildirildi. Ocak-Eylül dönemindeki gelirler, 2023'ün aynı dönemindeki 55.8 milyar dolar kazanca göre yüzde 8'lik bir düşüş göstererek 51.3 milyar dolara indiği açıklandı.

Grevdeki çalışanlar yüzde 35 maaş artışı teklifini reddetti

Uçak yapımı devinin çalışanları düşük maaş artışı tekliflerine istinaden 13 Eylül'den beri grev yapıyor ve firma yetkilileriyle istedikleri rakama ulaşana kadar devam edeceklerini söylüyor. Seattle ve Portland eyaletlerinde üretimin durması, firmayı zarara sokmaya devam ediyor.
Boeing firmasının 30 binden fazla çalışanına sunulan ilk teklifin reddedilmesinden sonra firma, çalışanlara dört yıl boyunca yüzde 35'lik maaş artışı teklifinde bulundu. Ancak çalışanların bağlı olduğu Uluslararası Makinistler ve Havacılık İşçileri Birliği (IAM) sendikası, üyelerin yüzde 64'ünün Boeing'in yeni önerisine karşı oy kullandığını belirtti.

Uzayda parçalanan uydu

Bunun yanında bir de kalite problemi var. Geçen günlerde meydana gelen Boeing yapımı uydu olan iS-33e'nin uzayda parçalanması ve Münih -Antalya seferini yapan Boeing 737 uçağının inişte tekerinin patlaması gibi bir çok problem gündeme geliyor.
En büyük sorunlardan biri de Starliner uzay aracında meydana gelen arıza nedeniyle iki astronotun görev sırasında uzayda mahsur kalmasıydı. Astronotların, gelecek yıl Elon Musk'ın SpaceX'i tarafından yapılan bir uzay aracıyla dünyaya geri dönmeleri planlanıyor.
Geçen gün uzayda parçalanan iletişim uydusunun operatörü, Avrupa, Afrika ve Asya-Pasifik bölgesinde bulunan bazı noktalardaki kullanıcıların bu durumdan olumsuz etkilendiğini bildirdi. Intelsat operatörü ayrıca, konu hakkında 'kapsamlı bir analiz' yapılacağını bildirirken Boeing ve hükümet kurumlarıyla koordineli bir çalışma yürütüldüğünü açıkladı.
Pegasus Havayolları - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2024
TÜRKİYE
Boeing davası sonuçlandı: Sabiha Gökçen'deki kaza için mağdurlara tazminat ödenecek
10 Ekim, 18:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала