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Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığını yaptığı Türkiye Belediyeler Birliği olağanüstü toplandı: 'Derin bir darbe vuruluyor'
Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığını yaptığı Türkiye Belediyeler Birliği olağanüstü toplandı: 'Derin bir darbe vuruluyor'
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Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), kayyım atamaları ve belediyelerin demokratik yönetiminin askıya alınması konusunu olağanüstü gündemiyle Ankara’da... 05.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-05T11:23+0300
2024-11-05T11:23+0300
politika
türkiye belediyeler birliği
ekrem imamoğlu
31 mart yerel seçimleri
istanbul yeniden seçime gidiyor
türkiye büyük millet meclisi (tbmm)
kayyum
kayyum
ahmet türk
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Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Encümeni, TBB ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında Ankara’da olağanüstü toplandı.TBB Encümeni, başkan Ekrem İmamoğlu’nun liderliğinde gerçekleşen toplantıda, Hakkari ve Esenyurt belediyelerinin ardından 4 Kasım 2024 itibarıyla Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyım atanmasına tepki gösterdi. Açıklamada, belediyelerin halkın seçilmiş iradesiyle yönetilmesi gerektiğine dikkat çekilerek, bu uygulamanın demokrasiye ciddi zarar verdiği vurgulandı.'Demokrasiye derin bir darbe vuruluyor'TBB’nin açıklamasında, Türkiye’nin imzaladığı uluslararası anlaşmaların yerel temsilcilerin özgürce görev yapmasını şart koştuğu hatırlatılarak, mahalli idarelerin halkın iradesiyle oluşturulduğu ifade edildi. Kayyım atamalarının, anayasanın denetim ilkesine aykırı olduğu belirtilirken, bu adımların halk iradesini ortadan kaldırdığına işaret edildi. "Kayyım uygulamaları, demokratik düzeni tehdit eden bir araç haline gelmiştir" denilen açıklamada, atamaların yalnızca başkanlıkla sınırlı kalmayıp, belediye encümen ve komisyonlarının görev yapmasını engellediğine dikkat çekildi.'Yerel demokrasiye ağır darbe'TBB’ye göre, bu uygulama, 1930’lardan beri süregelen yerel yönetim geleneğini zayıflatırken merkezi yönetimin yerel demokrasiyi baskıladığını ortaya koyuyor. TBB, “Türkiye’nin muasır medeniyet çizgisinden uzaklaştığını ve bu uygulamanın totaliter rejimlerin bir göstergesi olduğunu” belirtti. Kayyım atanan belediyelerde, halkın vergileriyle oluşan bütçelerin, atanmış yetkililere devredildiğine dikkat çeken birlik yetkilileri, merkezi idarenin belediyeleri hiyerarşik baskı altına aldığını ifade etti.'Sandıkla gelmeyen yönetimler demokratik değildir'TBB yönetimi, merkezi yönetimin idari yollarla seçilmiş belediyelerin yönetimine el koymasını eleştirerek, “Halkın oylarıyla belirlenmiş belediye başkanlarına yönelik baskıcı uygulamaları asla kabul etmeyeceğiz" dedi. TBB, demokrasiyi yok sayan bu tür müdahalelerin Türkiye’yi uluslararası arenada da zor durumda bıraktığını ve demokrasiden uzaklaşmanın ekonomik kırılganlıkları arttırdığına işaret etti.TBB'den çarpıcı 6 maddelik öneriToplantıda, TBB yönetimi kayyım atamalarına ilişkin 6 maddelik çözüm önerisi de sundu:TBB'nin bu açıklaması, yerel demokrasinin korunması için kapsamlı bir mücadele planı olarak değerlendirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/uc-belediyeye-daha-kayyum-atandi-ekrem-imamoglu-da-olasi-bir-kayyum-atamasi-ile-karsi-karsiya-kalir-1090011037.html
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türkiye belediyeler birliği, ekrem imamoğlu, 31 mart yerel seçimleri, istanbul yeniden seçime gidiyor, türkiye büyük millet meclisi (tbmm), kayyum, kayyum, ahmet türk, belediye, belediye başkanı, esenyurt belediye başkanlığı, belediye meclisi, belediye başkanlığı, belediye başkanları, belediye başkan adaylığı
türkiye belediyeler birliği, ekrem imamoğlu, 31 mart yerel seçimleri, istanbul yeniden seçime gidiyor, türkiye büyük millet meclisi (tbmm), kayyum, kayyum, ahmet türk, belediye, belediye başkanı, esenyurt belediye başkanlığı, belediye meclisi, belediye başkanlığı, belediye başkanları, belediye başkan adaylığı

Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığını yaptığı Türkiye Belediyeler Birliği olağanüstü toplandı: 'Derin bir darbe vuruluyor'

11:23 05.11.2024
© AA / Abdulhamid Hoşbaşİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2024
© AA / Abdulhamid Hoşbaş
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Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), kayyım atamaları ve belediyelerin demokratik yönetiminin askıya alınması konusunu olağanüstü gündemiyle Ankara’da değerlendirdi.
Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Encümeni, TBB ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında Ankara’da olağanüstü toplandı.
TBB Encümeni, başkan Ekrem İmamoğlu’nun liderliğinde gerçekleşen toplantıda, Hakkari ve Esenyurt belediyelerinin ardından 4 Kasım 2024 itibarıyla Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyım atanmasına tepki gösterdi. Açıklamada, belediyelerin halkın seçilmiş iradesiyle yönetilmesi gerektiğine dikkat çekilerek, bu uygulamanın demokrasiye ciddi zarar verdiği vurgulandı.

'Demokrasiye derin bir darbe vuruluyor'

TBB’nin açıklamasında, Türkiye’nin imzaladığı uluslararası anlaşmaların yerel temsilcilerin özgürce görev yapmasını şart koştuğu hatırlatılarak, mahalli idarelerin halkın iradesiyle oluşturulduğu ifade edildi. Kayyım atamalarının, anayasanın denetim ilkesine aykırı olduğu belirtilirken, bu adımların halk iradesini ortadan kaldırdığına işaret edildi. "Kayyım uygulamaları, demokratik düzeni tehdit eden bir araç haline gelmiştir" denilen açıklamada, atamaların yalnızca başkanlıkla sınırlı kalmayıp, belediye encümen ve komisyonlarının görev yapmasını engellediğine dikkat çekildi.

'Yerel demokrasiye ağır darbe'

TBB’ye göre, bu uygulama, 1930’lardan beri süregelen yerel yönetim geleneğini zayıflatırken merkezi yönetimin yerel demokrasiyi baskıladığını ortaya koyuyor. TBB, “Türkiye’nin muasır medeniyet çizgisinden uzaklaştığını ve bu uygulamanın totaliter rejimlerin bir göstergesi olduğunu” belirtti. Kayyım atanan belediyelerde, halkın vergileriyle oluşan bütçelerin, atanmış yetkililere devredildiğine dikkat çeken birlik yetkilileri, merkezi idarenin belediyeleri hiyerarşik baskı altına aldığını ifade etti.

'Sandıkla gelmeyen yönetimler demokratik değildir'

TBB yönetimi, merkezi yönetimin idari yollarla seçilmiş belediyelerin yönetimine el koymasını eleştirerek,Halkın oylarıyla belirlenmiş belediye başkanlarına yönelik baskıcı uygulamaları asla kabul etmeyeceğiz" dedi. TBB, demokrasiyi yok sayan bu tür müdahalelerin Türkiye’yi uluslararası arenada da zor durumda bıraktığını ve demokrasiden uzaklaşmanın ekonomik kırılganlıkları arttırdığına işaret etti.

TBB'den çarpıcı 6 maddelik öneri

Toplantıda, TBB yönetimi kayyım atamalarına ilişkin 6 maddelik çözüm önerisi de sundu:
1.
Seçimle gelen belediye başkanlarının görevden alınma koşullarının Anayasa ve Belediye Kanunu’na göre belirlenmesi gerektiği, ek düzenlemelere gerek olmadığı vurgulandı.
2.
Masumiyet karinesinin korunması gerektiği ve suç işleyen bir kişi nedeniyle tüm belediyeye kayyım atanmasının doğru olmadığı ifade edildi.
3.
Kayyım düzenlemelerinin sadece olağanüstü durumlarda uygulanması gerektiği belirtildi.
4.
Belediye başkanının görevden alınması halinde, meclisin kendi içinden yeni bir başkan seçmesi gerektiği vurgulandı.
5.
TBB, siyasi partilerle iş birliği yaparak bu antidemokratik uygulamaları sona erdirmeyi amaçladığını duyurdu.
6.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) bu konuda harekete geçmesi gerektiği belirtildi.
TBB'nin bu açıklaması, yerel demokrasinin korunması için kapsamlı bir mücadele planı olarak değerlendirildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2024
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Üç belediyeye daha kayyum atandı: Ekrem İmamoğlu da olası bir kayyum ataması ile karşı karşıya kalır mı?
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