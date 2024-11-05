https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/abd-medyasi-2024-yilinda-ukraynaya-rekor-sayida-yer-verdi-1090044307.html

ABD medyası 2024 yılında Ukrayna’ya rekor sayıda yer verdi

ABD medyası 2024 yılında Ukrayna’ya rekor sayıda yer verdi

Sputnik Türkiye

ABD medyasının 2024 yılında, önceki 25 yıla kıyasla Ukrayna’ya daha sık yer verdiği ortaya çıktı. 05.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-05T12:27+0300

2024-11-05T12:27+0300

2024-11-05T12:27+0300

dünya

abd

abd medyası

ukrayna silahlı kuvvetleri

araştırma

analiz

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/05/1090043735_0:54:1191:723_1920x0_80_0_0_6d0596cc12dbceb50112ef73645a9ed4.png

Sputnik’in analizine göre, başkanlık seçiminin yapıldığı bu yıl ABD medyası Ukrayna’ya son seçim dönemine göre beş kat, 2000 yılına göre ise 40 kat daha fazla yer verdi.

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, abd medyası, ukrayna silahlı kuvvetleri, araştırma, analiz