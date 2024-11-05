https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/abd-medyasi-2024-yilinda-ukraynaya-rekor-sayida-yer-verdi-1090044307.html
ABD medyası 2024 yılında Ukrayna’ya rekor sayıda yer verdi
ABD medyası 2024 yılında Ukrayna’ya rekor sayıda yer verdi
Sputnik Türkiye
ABD medyasının 2024 yılında, önceki 25 yıla kıyasla Ukrayna’ya daha sık yer verdiği ortaya çıktı. 05.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-05T12:27+0300
2024-11-05T12:27+0300
2024-11-05T12:27+0300
dünya
abd
abd medyası
ukrayna silahlı kuvvetleri
araştırma
analiz
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Sputnik’in analizine göre, başkanlık seçiminin yapıldığı bu yıl ABD medyası Ukrayna’ya son seçim dönemine göre beş kat, 2000 yılına göre ise 40 kat daha fazla yer verdi.
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abd, abd medyası, ukrayna silahlı kuvvetleri, araştırma, analiz
abd, abd medyası, ukrayna silahlı kuvvetleri, araştırma, analiz
ABD medyası 2024 yılında Ukrayna’ya rekor sayıda yer verdi
Ayrıntılar geliyor
ABD medyasının 2024 yılında, önceki 25 yıla kıyasla Ukrayna’ya daha sık yer verdiği ortaya çıktı.
Sputnik’in analizine göre, başkanlık seçiminin yapıldığı bu yıl ABD medyası Ukrayna’ya son seçim dönemine göre beş kat, 2000 yılına göre ise 40 kat daha fazla yer verdi.