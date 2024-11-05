https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/2025-trafik-cezalari-belli-oldu-yeni-yilda-cezalarda-yuzde-50ye-yakin-arti-1090031906.html

2025 trafik cezaları belli oldu: Yeni yılda cezalarda yüzde 50'ye yakın artı

2025 trafik cezaları belli oldu: Yeni yılda cezalarda yüzde 50'ye yakın artı

Sputnik Türkiye

2025 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 43.93 olarak kesinleşti. Bu oranla birlikte, yeni yılda trafik cezaları başta olmak üzere otoyol ve... 05.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-05T08:05+0300

2024-11-05T08:05+0300

2024-11-05T08:05+0300

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trafik kontrolü

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trafik cezası

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trafik cezaları

trafik polisi

trafik para cezası

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TÜİK verilerine göre, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) 12 aylık ortalamaya göre yüzde 43,93 arttı. 2025 yılında trafik cezaları, otoyol ve köprü geçiş ücretleri gibi kalemlerde bu oranla doğru orantılı bir artış yapılacak.Kırmızı ışıkta geçmek ve cep telefonu kullanmanın cezası: 2 bin 167 TLYeni yılla birlikte kırmızı ışıkta geçmenin veya seyir halindeyken cep telefonuyla konuşmanın cezası 2 bin 167 TL’ye yükselecek. 2025 yılında sürücülerin güvenliğini sağlamak amacıyla özellikle dikkatsizlik ve kural ihlallerine yönelik cezaların daha caydırıcı olması hedefleniyor.Drift atmanın cezası: 46 bin 392 TLDrift atma, trafikte büyük bir tehlike yaratıyor. 2025 yılı için drift yapmanın cezası 46 bin 392 TL’ye çıkarılarak caydırıcı bir adım atılıyor.Hız limitlerini aşmanın ve makas atmanın cezaları da arttıÖzellikle hız limitlerini aşmak ve trafikte tehlike saçan “makas atmak” gibi ihlallerin de cezası yükseldi. Makas atmanın cezası 9 bin 267 TL olarak belirlendi.Trafikte huzur i̇çin yeni düzenlemelerBu zamlarla birlikte, 2025 yılında trafik cezalarının daha caydırıcı bir seviyeye çıkarılması, sürücülerin daha dikkatli olmasını teşvik etmeyi amaçlıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/meteorolojiden-sicakliklar-sifirin-altina-dusecek-uyarisi-kar-ve-saganak-geliyor-sicakliklar-9-1090030944.html

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