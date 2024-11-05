Meteoroloji'den 'sıcaklıklar sıfırın altına düşecek uyarısı: Kar ve sağanak geliyor, sıcaklıklar 9 derece birden düşecek
© İHAKar yağışı
© İHA
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Ülke genelinde sıcaklıkların düşeceğini duyuran Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle kuzey, iç ve doğu kesimlerde 5-9 derece azalma yaşanacağını bildirdi. Ülkenin birçok bölgesinde kar yağışı görülmesi beklenirken, Ankara’da sıcaklıkların sıfırın altına düşeceği açıklandı. Peki, İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirlerde hava nasıl olacak?
Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, sıcaklıkların hafta boyunca hızla düşeceğini, kuzey, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin altında seyredeceğini açıkladı. Yurdun kuzey kesimleri ile Karadeniz Bölgesi'nde ise yağışlı hava hakim olacak. Özellikle Batı ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Kuvvetli Yağış Uyarısı
Özellikle Doğu Karadeniz kıyılarında, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli yağış görüleceği öngörülüyor. Bu bölgelerdeki vatandaşlar için olası sel ve taşkın risklerine karşı uyarılar yapıldı.
Üç Büyükşehirde Hava Durumu Nasıl Olacak?
İstanbul: Önümüzdeki üç gün boyunca İstanbul’da yağış beklenmiyor. Hava genellikle az bulutlu ve açık olacak. Sıcaklıkların ise salı günü 8-16, çarşamba 10-15, perşembe günü 10-17 derece arasında seyretmesi bekleniyor.
İzmir: İzmir’de de önümüzdeki günlerde yağış beklenmiyor. Hava gündüz saatlerinde 21 dereceye kadar çıkacak, gece ise 9-10 derece aralığında seyredecek.
Ankara: Başkent Ankara’da az bulutlu bir hava hakim olacak. Salı ve çarşamba günleri özellikle gece saatlerinde pus görülecek. Salı günü gece sıcaklık sıfır dereceye kadar düşerken, gündüz 12 derece olacak. Çarşamba ve perşembe günleri ise gece sıcaklık -1 dereceye düşerken, gündüz sıcaklıklar 12-13 derece arasında değişecek.
Soğuk hava dalgası: Zirai don uyarısı
Özdemirci, iç ve doğu bölgelerde sıcaklıkların önümüzdeki günlerde eksilere düşeceğini belirterek, çiftçilere zirai don riskine karşı önlem almaları konusunda uyarıda bulundu.
Meteorolojiden uyarılar: Kuvvetli yağış ve rüzgar
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, kuzey, iç ve doğu bölgelerde bulutlu hava hakim olacak. Batı ve Doğu Karadeniz ile Orta Karadeniz kıyılarında ise kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor. Rize ve Artvin’de yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı görülebilir.
Kuvvetli Yağış Uyarısı: Trabzon ve Giresun çevrelerinde yerel kuvvetli yağış (21-50 kg/m2), Rize ve Artvin çevrelerinde ise çok kuvvetli yağış (51-75 kg/m2) bekleniyor. Bu bölgelerde sel, su baskını ve yüksek kesimlerde buzlanma riski bulunduğundan vatandaşların dikkatli olması gerektiği bildirildi.
Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Marmara’nın güneybatısı, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden 40-60 km/saat hızında kuvvetli rüzgar bekleniyor. Rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması önerildi.
Türkiye genelinde hava tahmini
Meteoroloji uzmanlarının aktardığına göre, soğuk hava etkisini birkaç gün daha sürdürecek. Vatandaşların özellikle kuzey ve doğu bölgelerde olası kar ve sağanak yağışlara karşı hazırlıklı olmaları ve hava koşullarına göre hareket etmeleri tavsiye ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde sıcaklıkların düştüğünü ve yağışların etkisini artıracağını duyurdu. Özellikle kuzey, iç ve doğu kesimlerde sıcaklıkların 5-9 derece azalma göstermesi bekleniyor. Sakarya, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yerel sağanak yağış ve yüksek kesimlerde kar yağışı görülecek. Peki büyük şehirler ve Türkiye genelinde hava nasıl olacak? İşte güncel hava durumu tahminleri...
Marmara Bölgesi'nde yağış ve kuvvetli rüzgar
Marmara bölgesinde parçalı bulutlu bir hava hâkim olacak. Ancak Sakarya çevrelerinde yerel yağmur ve sağanak bekleniyor. Rüzgarın ise bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi (40-60 km/saat) öngörülüyor.
Edirne: Parçalı ve az bulutlu, 16°C
İstanbul: Parçalı bulutlu, 16°C
Kocaeli: Parçalı bulutlu, 15°C
Kırklareli: Parçalı bulutlu, 13°C
Ege Bölgesi: Kuvvetli rüzgar etkili olacak
Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bölgenin kıyı kesimlerinde ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 40-60 km/saat hızında kuvvetli rüzgar bekleniyor.
Afyonkarahisar: Parçalı ve az bulutlu, 12°C
Denizli: Parçalı ve az bulutlu, 20°C
İzmir: Parçalı ve az bulutlu, 21°C
Muğla: Parçalı ve az bulutlu, 22°C
Akdeniz Bölgesi'nde hava açık
Akdeniz’de genel olarak parçalı ve az bulutlu bir hava görülecek.
Adana: Parçalı ve az bulutlu, 26°C
Antalya: Parçalı ve az bulutlu, 27°C
Hatay: Parçalı ve az bulutlu, 23°C
Mersin: Parçalı ve az bulutlu, 24°C
İç Anadolu: Pus ve sis bekleniyor
İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek.
Ankara: Parçalı ve az bulutlu, 12°C
Eskişehir: Parçalı ve az bulutlu, 12°C
Konya: Parçalı ve az bulutlu, 13°C
Nevşehir: Parçalı ve az bulutlu, 11°C
Karadeniz Bölgesi: Sağanak ve karla karışık yağmur
Batı Karadeniz’de çok bulutlu hava hâkim olurken, yağmur ve sağanak bekleniyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilir.
Bolu: Parçalı bulutlu, yağmur, yükseklerde kar, 11°C
Düzce: Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı, 14°C
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, 12°C
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, 13°C
Doğu Anadolu: Kar ve yağmur
Doğu Anadolu’da özellikle Hakkari ve Ardahan çevrelerinde yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve sis görülecek.
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, 7°C
Kars: Parçalı ve çok bulutlu, 8°C
Malatya: Parçalı bulutlu, 15°C
Van: Parçalı ve çok bulutlu, 12°C
Güneydoğu Anadolu: Parçalı bulutlu hava
Güneydoğu Anadolu’da hava parçalı ve çok bulutlu geçecek.
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, 18°C
Gaziantep: Parçalı bulutlu, 19°C
Siirt: Parçalı ve çok bulutlu, 16°C
Şanlıurfa: Parçalı bulutlu, 19°C
Denizlerde hava durumu
Orta ve Doğu Karadeniz’de fırtına beklenirken, Marmara ve Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar etkili olacak. Bu bölgelerde denize çıkacak olanlar için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.
Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarıları
Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’de kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yüksek kesimlerde kar yağışı görülebilir. Marmara, Kuzey Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında 40-60 km/saat hızında kuvvetli rüzgar tahmin ediliyor.
Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’de kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yüksek kesimlerde kar yağışı görülebilir. Marmara, Kuzey Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında 40-60 km/saat hızında kuvvetli rüzgar tahmin ediliyor.