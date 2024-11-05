https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/meteorolojiden-sicakliklar-sifirin-altina-dusecek-uyarisi-kar-ve-saganak-geliyor-sicakliklar-9-1090030944.html

Meteoroloji'den 'sıcaklıklar sıfırın altına düşecek uyarısı: Kar ve sağanak geliyor, sıcaklıklar 9 derece birden düşecek

Meteoroloji'den 'sıcaklıklar sıfırın altına düşecek uyarısı: Kar ve sağanak geliyor, sıcaklıklar 9 derece birden düşecek

Sputnik Türkiye

Ülke genelinde sıcaklıkların düşeceğini duyuran Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle kuzey, iç ve doğu kesimlerde 5-9 derece azalma yaşanacağını bildirdi... 05.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-05T07:45+0300

2024-11-05T07:45+0300

2024-11-05T07:45+0300

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Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, sıcaklıkların hafta boyunca hızla düşeceğini, kuzey, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin altında seyredeceğini açıkladı. Yurdun kuzey kesimleri ile Karadeniz Bölgesi'nde ise yağışlı hava hakim olacak. Özellikle Batı ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.Kuvvetli Yağış UyarısıÖzellikle Doğu Karadeniz kıyılarında, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli yağış görüleceği öngörülüyor. Bu bölgelerdeki vatandaşlar için olası sel ve taşkın risklerine karşı uyarılar yapıldı.Üç Büyükşehirde Hava Durumu Nasıl Olacak?Soğuk hava dalgası: Zirai don uyarısıÖzdemirci, iç ve doğu bölgelerde sıcaklıkların önümüzdeki günlerde eksilere düşeceğini belirterek, çiftçilere zirai don riskine karşı önlem almaları konusunda uyarıda bulundu.Meteorolojiden uyarılar: Kuvvetli yağış ve rüzgarMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, kuzey, iç ve doğu bölgelerde bulutlu hava hakim olacak. Batı ve Doğu Karadeniz ile Orta Karadeniz kıyılarında ise kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor. Rize ve Artvin’de yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı görülebilir.Türkiye genelinde hava tahminiMeteoroloji uzmanlarının aktardığına göre, soğuk hava etkisini birkaç gün daha sürdürecek. Vatandaşların özellikle kuzey ve doğu bölgelerde olası kar ve sağanak yağışlara karşı hazırlıklı olmaları ve hava koşullarına göre hareket etmeleri tavsiye ediliyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde sıcaklıkların düştüğünü ve yağışların etkisini artıracağını duyurdu. Özellikle kuzey, iç ve doğu kesimlerde sıcaklıkların 5-9 derece azalma göstermesi bekleniyor. Sakarya, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yerel sağanak yağış ve yüksek kesimlerde kar yağışı görülecek. Peki büyük şehirler ve Türkiye genelinde hava nasıl olacak? İşte güncel hava durumu tahminleri...Marmara Bölgesi'nde yağış ve kuvvetli rüzgarMarmara bölgesinde parçalı bulutlu bir hava hâkim olacak. Ancak Sakarya çevrelerinde yerel yağmur ve sağanak bekleniyor. Rüzgarın ise bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi (40-60 km/saat) öngörülüyor.Ege Bölgesi: Kuvvetli rüzgar etkili olacakEge bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bölgenin kıyı kesimlerinde ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 40-60 km/saat hızında kuvvetli rüzgar bekleniyor.Akdeniz Bölgesi'nde hava açıkAkdeniz’de genel olarak parçalı ve az bulutlu bir hava görülecek.İç Anadolu: Pus ve sis bekleniyorİç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek.Karadeniz Bölgesi: Sağanak ve karla karışık yağmurBatı Karadeniz’de çok bulutlu hava hâkim olurken, yağmur ve sağanak bekleniyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilir.Doğu Anadolu: Kar ve yağmurDoğu Anadolu’da özellikle Hakkari ve Ardahan çevrelerinde yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve sis görülecek.Güneydoğu Anadolu: Parçalı bulutlu havaGüneydoğu Anadolu’da hava parçalı ve çok bulutlu geçecek.Denizlerde hava durumuOrta ve Doğu Karadeniz’de fırtına beklenirken, Marmara ve Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar etkili olacak. Bu bölgelerde denize çıkacak olanlar için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.Kuvvetli Yağış ve Rüzgar UyarılarıGiresun, Trabzon, Rize ve Artvin’de kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yüksek kesimlerde kar yağışı görülebilir. Marmara, Kuzey Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında 40-60 km/saat hızında kuvvetli rüzgar tahmin ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/enflasyon-rakami-aciklandi-masadaki-en-guclu-rakam-ortaya-cikti-asgari-ucret-zammi-ne-kadar-olacak-1090030706.html

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