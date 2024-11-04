https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/yuruyen-zaturre-vakalari-artiyor-acil-servise-basvurular-artti-yuruyen-zaturre-belirtileri-neler-1089992869.html
‘Yürüyen zatürre’ vakaları artıyor, acil servise başvurular arttı: 'Yürüyen zatürre' belirtileri neler?
‘Yürüyen zatürre’ vakaları artıyor, acil servise başvurular arttı: 'Yürüyen zatürre' belirtileri neler?
Sputnik Türkiye
Bulaşıcı hastalık uzmanları, uzun süren öksürüğü olan çocuklarda bu yıl artış gösteren bir tür ‘yürüyen zatürre’ olabileceğini ve tedavi için farklı bir... 04.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-04T09:52+0300
2024-11-04T09:52+0300
2024-11-04T09:53+0300
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'Yürüyen zatürre' vakaları ABD'de çocuklar arasında bir hayli yayılım göstermişti. Benzer şikayetlerin artmasıyla Türkiye'de de yürüyen zatürre görülmeye başlandığı anlaşıldı. Uzmanlar soğuk algınlığı belirtilerine dikkat çekti ve "Çoğunlukla; öksürük, baş ağrısı, halsizlik, ateş gibi belirtiler gösteriyor. Küçük çocuklarda ayrıca ishal ve kusma da görülebilir" dedi.Yürüyen zatürrenin farkı ne?Hürriyet'e konuşan Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sedat Öktem Türkiye'deki artan vaka sayısına dikkat çekti:Prof. Dr. Öktem, “Ülkemizde şu an için istatistiki bir veri olmamakla beraber benzer şekilde bu vakalarda artış olduğunu gözlemliyoruz. Yaz aylarında solunum enfeksiyonlarında belirgin azalmalar görürdük. Ancak bu yaz bu vakalar nedeniyle poliklinik ve acil servislere başvurular arttı. Ayrıca bu vakalar nedeniyle yaz aylarında bile hastane yatışlarının arttığını gözlemledik” ifadelerini kullandı.Zatürreye sebep olan çok sayıda virüs ve bakteri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Sedat Öktem, “Bazı bakteriler ile oluşan zatürrelerde çok yüksek ateş, hızlı nefes alma, solunum sıkıntısı, oksijen seviyesinde düşme, beslenememe, sıvı kaybı gibi bulgular olabiliyor ve evde ya da hastanede yatarak tedavi gerektirebiliyor” dedi.'Ayakta atlatılıyor'“Bazı virüs ve bakterilerin yaptığı zatürreler ise daha hafif seyrediyor ve ayakta bu hastalık atlatılıyor” diyen Prof. Dr. Öktem, “Mycoplasma Pnömoni’nin neden olduğu zatürrelerde çoğunlukla hafif seyrediyor. Bu nedenle bu mikrobun yaptığı zatürre çoğunlukla ayakta atlatıldığı için Amerika’da walking Pneumonia (yürüyen zatürre) tabiri kullanılıyor” ifadelerini kullandı.Yürüyen zatürre belirtileri neler?Hastalığın belirtilerine de değinen Prof. Dr. Sedat Öktem, “Çoğunlukla; öksürük, baş ağrısı, halsizlik, ateş gibi belirtiler gösteriyor. Küçük çocuklarda ayrıca ishal ve kusma da görülebilir. Ateş olmadan burun akıntısı, şiddeti giderek artan ve haftalarca süren öksürük, astım ataklarının ortaya çıkması ve hışıltının eşlik ettiği çocuklarda özellikle Mycoplasma pnömoninin neden olduğu yürüyen zatürre akla gelmelidir” şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/bangladeste-dang-hummasi-nedeniyle-bir-gunde-463-kisi-hastaneye-kaldirildi-1087797011.html
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zatürre, zatürre belirtileri, grip belirtileri, yürüyen zatürre nedir, yürüyen zatürre nedir
zatürre, zatürre belirtileri, grip belirtileri, yürüyen zatürre nedir, yürüyen zatürre nedir
‘Yürüyen zatürre’ vakaları artıyor, acil servise başvurular arttı: 'Yürüyen zatürre' belirtileri neler?
09:52 04.11.2024 (güncellendi: 09:53 04.11.2024)
Bulaşıcı hastalık uzmanları, uzun süren öksürüğü olan çocuklarda bu yıl artış gösteren bir tür ‘yürüyen zatürre’ olabileceğini ve tedavi için farklı bir antibiyotik rejimine ihtiyaç duyulabileceğini belirtiyor. Peki yürüyen zatürre tam olarak nedir? Neden bir anda artış göstermeye başladı? Prof. Dr. Sedat Öktem ile mercek altına aldık.
'Yürüyen zatürre' vakaları ABD'de çocuklar arasında bir hayli yayılım göstermişti. Benzer şikayetlerin artmasıyla Türkiye'de de yürüyen zatürre görülmeye başlandığı
anlaşıldı. Uzmanlar soğuk algınlığı belirtilerine dikkat çekti ve "Çoğunlukla; öksürük, baş ağrısı, halsizlik, ateş gibi belirtiler gösteriyor. Küçük çocuklarda ayrıca ishal ve kusma da görülebilir
" dedi.
Yürüyen zatürrenin farkı ne?
Hürriyet'e konuşan Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sedat Öktem Türkiye'deki artan vaka sayısına dikkat çekti:
Prof. Dr. Öktem, “Ülkemizde şu an için istatistiki bir veri olmamakla beraber benzer şekilde bu vakalarda artış olduğunu gözlemliyoruz. Yaz aylarında solunum enfeksiyonlarında belirgin azalmalar görürdük. Ancak bu yaz bu vakalar nedeniyle poliklinik ve acil servislere başvurular arttı. Ayrıca bu vakalar nedeniyle yaz aylarında bile hastane yatışlarının arttığını gözlemledik” ifadelerini kullandı.
Zatürreye sebep olan çok sayıda virüs ve bakteri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Sedat Öktem, “Bazı bakteriler ile oluşan zatürrelerde çok yüksek ateş, hızlı nefes alma, solunum sıkıntısı, oksijen seviyesinde düşme, beslenememe, sıvı kaybı gibi bulgular olabiliyor ve evde ya da hastanede yatarak tedavi gerektirebiliyor” dedi.
“Bazı virüs ve bakterilerin yaptığı zatürreler ise daha hafif seyrediyor ve ayakta bu hastalık atlatılıyor” diyen Prof. Dr. Öktem, “Mycoplasma Pnömoni’nin neden olduğu zatürrelerde çoğunlukla hafif seyrediyor. Bu nedenle bu mikrobun yaptığı zatürre çoğunlukla ayakta atlatıldığı için Amerika’da walking Pneumonia (yürüyen zatürre) tabiri kullanılıyor” ifadelerini kullandı.
Yürüyen zatürre belirtileri neler?
Hastalığın belirtilerine de değinen Prof. Dr. Sedat Öktem, “Çoğunlukla; öksürük, baş ağrısı, halsizlik, ateş gibi belirtiler gösteriyor. Küçük çocuklarda ayrıca ishal ve kusma da görülebilir. Ateş olmadan burun akıntısı, şiddeti giderek artan ve haftalarca süren öksürük, astım ataklarının ortaya çıkması ve hışıltının eşlik ettiği çocuklarda özellikle Mycoplasma pnömoninin neden olduğu yürüyen zatürre akla gelmelidir” şeklinde konuştu.