https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/okullar-acildi-ogrenciler-arasinda-salgin-basladi-en-cok-hangi-virutik-hastalik-goruluyor-1088044977.html
Okullar açıldı, öğrenciler arasında salgın başladı: En çok hangi virütik hastalık görülüyor, belirtileri neler?
Okullar açıldı, öğrenciler arasında salgın başladı: En çok hangi virütik hastalık görülüyor, belirtileri neler?
Sputnik Türkiye
Havaların soğuması, okulların açılması ve kapalı ortamlarda daha fazla vakit geçirilmesiyle birlikte çocuklarda görülen hastalıklar arttı. Prof. Dr. Vefik... 20.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-20T13:45+0300
2024-09-20T13:45+0300
2024-09-20T13:45+0300
türkiye
grip
rinovirüs
koronavirüs
step a
vefik arıca
okul
çocuk
salgın
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Okullar açıldı, velilerin her yıl en büyük kabusu olan salgın hastalıklar ise ilk haftalardan itibaren kendini göstermeye başladı.Özellikle ilköğretim çağındaki çocuklar birkaç haftada bir grip salgınlarıyla mücadele ediyor. Çocuktan anneye-babaya derken sirkülasyon hiç bitmiyor. En çok hangi virüsler görüldü?Sputnik'e konuşan Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı ve Rektör Yardımcısı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vefik Arıca, geçen yıl en çok rinovirüs'ün görüldüğünü açıkladı.Çocuklardasoğuk algınlığı belirtiler neler?Virüslerin farkları: Hangisi daha tehlikeli?Veliler çocuklarını okula gönderirken nasıl önlem alabilir?Salgın hastalıklardan korunmak için velilerin alabileceği bazı basit ama etkili önlemler var. Prof. Dr. Arıca, çocukların bağışıklık sistemini güçlü tutmak için şu önlemlerin altını çiziyor:Çocuklar hastalıktan korunmak için okulda ne yapmalı?Çocuklarda grip aşısı uygulaması: Gribi yüzde 60 azaltıyorÖzellikle 5 yaşına kadar olan çocuklarda bağışıklık sistemi henüz gelişmediğinden hastalıklara karşı daha dayanıksız oluyorlar. Peki aşı, çocukları korumada ne kadar etkili?İnfluenza aşısı kimlere yapılmalı?
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influenza belirtileri, rinovirüs belirtileri, koronavirüs belirtileri neler, çocuklarda grip belirtileri, soğuk algınlığı belirtileri, step a belirtileri, grip aşısı, çocuklara grip aşısı, grip aşısı kaç yaşa yapılır. çocuklarda gribi en hızlı ne geçirir?, çocuklarda influenza kaç gün sürer?, çocuklarda gribe hangi ilaç iyi gelir?, grip çocuklarda kaç gün sürer?
influenza belirtileri, rinovirüs belirtileri, koronavirüs belirtileri neler, çocuklarda grip belirtileri, soğuk algınlığı belirtileri, step a belirtileri, grip aşısı, çocuklara grip aşısı, grip aşısı kaç yaşa yapılır. çocuklarda gribi en hızlı ne geçirir?, çocuklarda influenza kaç gün sürer?, çocuklarda gribe hangi ilaç iyi gelir?, grip çocuklarda kaç gün sürer?
Okullar açıldı, öğrenciler arasında salgın başladı: En çok hangi virütik hastalık görülüyor, belirtileri neler?
Özel
Havaların soğuması, okulların açılması ve kapalı ortamlarda daha fazla vakit geçirilmesiyle birlikte çocuklarda görülen hastalıklar arttı. Prof. Dr. Vefik Arıca geçen yıl en çok rastlanan virüs çeşidini açıkladı. Arıca hastalıkların sebeplerini ve korunma yöntemlerini de sıraladı.
Okullar açıldı, velilerin her yıl en büyük kabusu olan salgın hastalıklar ise ilk haftalardan itibaren kendini göstermeye başladı.
Özellikle ilköğretim çağındaki çocuklar birkaç haftada bir grip salgınlarıyla mücadele ediyor. Çocuktan anneye-babaya derken sirkülasyon hiç bitmiyor.
En çok hangi virüsler görüldü?
Sputnik'e konuşan Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı ve Rektör Yardımcısı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vefik Arıca, geçen yıl en çok rinovirüs'ün görüldüğünü açıkladı.
Geçen yıl yapılan sağlık taramalarına göre en yaygın görülen virütik hastalıklar arasında rinovirüs (soğuk algınlığına neden olan virüs), influenza (grip), RSV (Respiratuvar Sinsityal Virüs) ve daha az yaygın olmakla birlikte, koronavirüs dikkat çekti. 2023-2024 eğitim-öğretim yılında özellikle çocuklar arasında RSV’nin diğer yıllara kıyasla daha fazla görülmesi, sağlık otoritelerini harekete geçirdi. Verilere göre, geçen yıl okula giden çocukların yüzde 40'ında rinovirüs, yüzde 30'unda influenza tespit edildi.
Geçen yıl çocuklarda en çok hangi virüsler görüldü?
1.
Rinovirüs
2.
İnfluenza
3.
RSV
4.
Koronavirüs
Çocuklardasoğuk algınlığı belirtiler neler?
Hastanelere başvuran çocukların en sık dile getirdiği şikayetlerin başında şiddetli öksürük, burun akıntısı, yorgunluk ve yüksek ateş geliyor. Özellikle grip vakalarında görülen kas ağrıları ve yutkunma güçlüğü velilerin endişelerini artırıyor. Uzmanlara göre, geçen yıl hastanelere gelen çocukların yüzde 60'ı bu belirtilerle başvurdu ve çoğu grip veya soğuk algınlığı tanısı aldı.
Virüslerin farkları: Hangisi daha tehlikeli?
Koronavirüs, influenza, Strep A, rinovirüs ve RSV gibi hastalıklar, özellikle çocuklarda benzer belirtiler göstermesine rağmen farklılıklarıyla dikkat çekiyor: Koronavirüs, özellikle üst solunum yollarını etkilerken, uzun süreli öksürük ve tat-koku kaybıyla öne çıkıyor. İnfluenza ise yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı ve kas ağrılarıyla bilinir. Strep A genellikle boğaz enfeksiyonu olarak başlar ve tedavi edilmezse ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Rinovirüs, burun akıntısı ve hafif ateşle kendini gösterirken, diğer virüslere göre daha hafif seyreder. RSV, özellikle küçük çocuklarda bronşiolit ve zatürreye neden olabilen ciddi bir solunum yolu virüsüdür. Geçen yılın sağlık verilerine göre, RSV nedeniyle hastaneye başvuran çocukların oranı yüzde 15, grip nedeniyle ise yüzde 25 olarak kaydedildi.
Veliler çocuklarını okula gönderirken nasıl önlem alabilir?
Salgın hastalıklardan korunmak için velilerin alabileceği bazı basit ama etkili önlemler var. Prof. Dr. Arıca, çocukların bağışıklık sistemini güçlü tutmak için şu önlemlerin altını çiziyor:
1.
Elleri sık sık yıkamak: Çocuklar, virüslerin en çok bulaştığı ellerini temiz tutmalı. Özellikle okuldan eve döndüklerinde ellerini en az 20 saniye sabunla yıkamaları gerekiyor.
2.
Dengeli beslenme ve bol sıvı tüketimi: Çocukların bağışıklık sistemini güçlendirmek için meyve, sebze ve bol su tüketimi şart.
3.
Aşı takvimine uymak: Grip ve KOVID-19 gibi hastalıklar için aşıların düzenli yapılması, ağır seyretme riskini azaltıyor.
4.
Kalabalık ortamlardan kaçınmak: Özellikle hastalık belirtileri gösteren çocukların okula gönderilmemesi, salgının önlenmesinde kritik önem taşıyor.
Çocuklar hastalıktan korunmak için okulda ne yapmalı?
Maske takmak: Özellikle kapalı ve kalabalık ortamlarda maske kullanmak, virüslerin yayılmasını büyük ölçüde engelleyebilir.
Kişisel eşyaları paylaşmamak: Kalem, su şişesi gibi kişisel eşyaların paylaşılmaması da virüs bulaşmasını önlemede etkili.
El hijyenine dikkat etmek: Ellerini yüzlerine dokundurmamaya ve yemeklerden önce mutlaka yıkamaya özen göstermeliler.
Çocuklarda grip aşısı uygulaması: Gribi yüzde 60 azaltıyor
Özellikle 5 yaşına kadar olan çocuklarda bağışıklık sistemi henüz gelişmediğinden hastalıklara karşı daha dayanıksız oluyorlar. Peki aşı, çocukları korumada ne kadar etkili?
Grip aşısı, çocukları influenza virüsüne karşı korumada büyük önem taşıyor. Özellikle 6 ay ile 5 yaş arası çocuklar, bağışıklık sistemleri tam gelişmediği için gribe karşı daha savunmasızdır. Aşı, grip nedeniyle oluşabilecek zatürre ve bronşit gibi ciddi komplikasyonları önleyebilir. Aşılanmış çocuklarda grip vakaları yüzde 60 oranında azalır ve hastaneye yatma riski düşer. Ayrıca aşı, virüsün okul ve ev ortamında yayılmasını da engelleyerek toplumsal bağışıklığa katkı sağlar.
İnfluenza aşısı kimlere yapılmalı?
Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) önerilerine göre, 6 aydan büyük herkesin influenza aşısı olması tavsiye ediliyor. Ancak bazı risk grupları için bu aşı daha da kritik hale geliyor. Çocuklar bu grupların başında geliyor. Özellikle şu gruplardaki çocukların mutlaka aşılanması öneriliyor: 6 ay ile 5 yaş arası çocuklar: Bu yaş grubu, gribe karşı daha savunmasız olup, grip sonrası komplikasyonlar daha ciddi seyredebiliyor. Kronik hastalığı olan çocuklar: Astım, diyabet, kalp hastalığı gibi kronik rahatsızlıkları bulunan çocuklarda grip daha ağır geçebiliyor ve zatürre gibi ikincil enfeksiyonlara yol açabiliyor. Bağışıklık sistemi zayıf olan çocuklar: Bağışıklık sistemi zayıf olan çocuklar, grip virüsüne karşı daha hassas oldukları için ağır enfeksiyon riski taşıyor.