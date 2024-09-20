https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/okullar-acildi-ogrenciler-arasinda-salgin-basladi-en-cok-hangi-virutik-hastalik-goruluyor-1088044977.html

Okullar açıldı, öğrenciler arasında salgın başladı: En çok hangi virütik hastalık görülüyor, belirtileri neler?

Okullar açıldı, öğrenciler arasında salgın başladı: En çok hangi virütik hastalık görülüyor, belirtileri neler?

Sputnik Türkiye

Havaların soğuması, okulların açılması ve kapalı ortamlarda daha fazla vakit geçirilmesiyle birlikte çocuklarda görülen hastalıklar arttı. Prof. Dr. Vefik... 20.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-20T13:45+0300

2024-09-20T13:45+0300

2024-09-20T13:45+0300

türkiye

grip

rinovirüs

koronavirüs

step a

vefik arıca

okul

çocuk

salgın

acil servis

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Okullar açıldı, velilerin her yıl en büyük kabusu olan salgın hastalıklar ise ilk haftalardan itibaren kendini göstermeye başladı.Özellikle ilköğretim çağındaki çocuklar birkaç haftada bir grip salgınlarıyla mücadele ediyor. Çocuktan anneye-babaya derken sirkülasyon hiç bitmiyor. En çok hangi virüsler görüldü?Sputnik'e konuşan Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı ve Rektör Yardımcısı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vefik Arıca, geçen yıl en çok rinovirüs'ün görüldüğünü açıkladı.Çocuklardasoğuk algınlığı belirtiler neler?Virüslerin farkları: Hangisi daha tehlikeli?Veliler çocuklarını okula gönderirken nasıl önlem alabilir?Salgın hastalıklardan korunmak için velilerin alabileceği bazı basit ama etkili önlemler var. Prof. Dr. Arıca, çocukların bağışıklık sistemini güçlü tutmak için şu önlemlerin altını çiziyor:Çocuklar hastalıktan korunmak için okulda ne yapmalı?Çocuklarda grip aşısı uygulaması: Gribi yüzde 60 azaltıyorÖzellikle 5 yaşına kadar olan çocuklarda bağışıklık sistemi henüz gelişmediğinden hastalıklara karşı daha dayanıksız oluyorlar. Peki aşı, çocukları korumada ne kadar etkili?İnfluenza aşısı kimlere yapılmalı?

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2024

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Zeynep Gökalp https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/11/1044758007_0:132:1236:1368_100x100_80_0_0_fd21eec9465fc3d80e1c05156d705a72.jpg

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Zeynep Gökalp https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/11/1044758007_0:132:1236:1368_100x100_80_0_0_fd21eec9465fc3d80e1c05156d705a72.jpg

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