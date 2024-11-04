https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/enag-ekim-ayi-enflasyon-rakamlarini-acikladi-1089991815.html
ENAG ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
ENAG ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
Sputnik Türkiye
Ekim ayı 2024 enflasyon verileri bugün belli oluyor. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) tarafından ekim ayına ilişkin son dakika enflasyon verileri açıklandı... 04.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-04T09:19+0300
2024-11-04T09:19+0300
2024-11-04T09:27+0300
ekonomi
türkiye istatistik kurumu (tüik)
enagrup
enflasyon
enflasyon araştırma grubu
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Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), son dakika ekim ayı enflasyon araştırmalarının sonucunu açıkladı. ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi Ekim ayında yüzde 5.57 arttı. ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi, E-TÜFE'deki 12 aylık artış oranı yüzde 89.77 olarak gerçekleşti.TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en fazla yükseliş ise yüzde 10.38 ile "Ulaştırma" kaleminde gerçekleşti. En çok aylık düşüş yüzde 3.01 ile "Lokanta ve Oteller" grubunda oldu.ENAG Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Eylül ayında yüzde 5.34 artmış; E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 88.63 olarak gerçekleşmişti.Öncü göstergeler enflasyonun artacağına işaret ediyorduÖncü göstergeler de ekim ayında enflasyonun artacağına işaret ediyordu. İTO'nun verisi Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon rakamları için öncü gösterge olarak kabul ediliyor. Verilere göre, İstanbul'da perakende fiyatlar aylık yüzde 3.64 yükseldi. Toptan fiyatlar aylık bazda yüzde 0.15 arttı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/ekim-ayi-enflasyon-rakamlari-bugun-aciklaniyor-asgari-ucret-ve-ekonomide-beklentiler-ne-yonde-1089990649.html
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ENAG ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
09:19 04.11.2024 (güncellendi: 09:27 04.11.2024)
Ekim ayı 2024 enflasyon verileri bugün belli oluyor. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) tarafından ekim ayına ilişkin son dakika enflasyon verileri açıklandı. Ekim ayında enflasyon yüzde 5.57 arttı. Yıllık enflasyon artış oranı ise yüzde 89.77 olarak gerçekleşti.
Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), son dakika ekim ayı enflasyon araştırmalarının sonucunu açıkladı. ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi Ekim ayında yüzde 5.57 arttı. ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi, E-TÜFE'deki 12 aylık artış oranı yüzde 89.77 olarak gerçekleşti.
TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en fazla yükseliş ise yüzde 10.38 ile "Ulaştırma" kaleminde gerçekleşti. En çok aylık düşüş yüzde 3.01 ile "Lokanta ve Oteller" grubunda oldu.
ENAG Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Eylül ayında yüzde 5.34 artmış; E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 88.63 olarak gerçekleşmişti.
Öncü göstergeler enflasyonun artacağına işaret ediyordu
Öncü göstergeler de ekim ayında enflasyonun artacağına işaret ediyordu. İTO'nun verisi Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon rakamları için öncü gösterge olarak kabul ediliyor. Verilere göre, İstanbul'da perakende fiyatlar aylık yüzde 3.64 yükseldi. Toptan fiyatlar aylık bazda yüzde 0.15 arttı.