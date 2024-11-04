https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/tuik-acikladi-kasim-ayi-kira-zam-orani-belli-oldu-1089993703.html
TÜİK açıkladı, kasım ayı kira zam oranı belli oldu
TÜİK açıkladı, kasım ayı kira zam oranı belli oldu
Sputnik Türkiye
Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon rakamlarıyla birlikte kasım ayı kira artış oranı belli oldu. Her ay açıklanan enflasyon rakamları, kira zammı üzerinde... 04.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-04T10:07+0300
2024-11-04T10:07+0300
2024-11-04T10:25+0300
ekonomi
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
enagrup
enflasyon
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayına ilişkin son dakika enflasyon verilerini açıkladı. Ekim ayında enflasyon bir önceki aya göre yüzde 2.88 arttı. Enflasyon verileriyle birlikte kasım ayı kira artış oranı da belli oldu. Enflasyon, 12 aylık ortalamalara göre yüzde 62.02 olarak gerçekleşti. Buna göre, kasım ayında kiralara yüzde 62.02 zam yapılacak.Kasım ayı kira artış oranı hesaplamasıMevcut Kira Bedeli: 15 bin TLKira Artışı Yapılacak Ay: Kasım 2024Girdiğiniz Artış Oranı: Yüzde 62,02Kira Artış Tutarı: 9 bin 303 TLAylık Yeni Kira Tutarı: 24 bin 303TL
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/tuik-ekim-ayi-enflasyon-verilerini-duyurdu-enflasyon-orani-ne-kadar-oldu-1089993496.html
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TÜİK açıkladı, kasım ayı kira zam oranı belli oldu
10:07 04.11.2024 (güncellendi: 10:25 04.11.2024)
Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon rakamlarıyla birlikte kasım ayı kira artış oranı belli oldu. Her ay açıklanan enflasyon rakamları, kira zammı üzerinde etkili oluyor. Kira artışlarını etkileyen 12 aylık TÜFE rakamları netleşti ve zam oranı yüzde 62.02 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayına ilişkin son dakika enflasyon verilerini açıkladı. Ekim ayında enflasyon bir önceki aya göre yüzde 2.88 arttı. Enflasyon verileriyle birlikte kasım ayı kira artış oranı da belli oldu. Enflasyon, 12 aylık ortalamalara göre yüzde 62.02 olarak gerçekleşti. Buna göre, kasım ayında kiralara yüzde 62.02 zam yapılacak.
Kasım ayı kira artış oranı hesaplaması
Mevcut Kira Bedeli: 15 bin TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Kasım 2024
Girdiğiniz Artış Oranı: Yüzde 62,02
Kira Artış Tutarı: 9 bin 303 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 24 bin 303TL