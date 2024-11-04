https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/tuik-acikladi-kasim-ayi-kira-zam-orani-belli-oldu-1089993703.html

TÜİK açıkladı, kasım ayı kira zam oranı belli oldu

TÜİK açıkladı, kasım ayı kira zam oranı belli oldu

Sputnik Türkiye

Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon rakamlarıyla birlikte kasım ayı kira artış oranı belli oldu. Her ay açıklanan enflasyon rakamları, kira zammı üzerinde... 04.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-04T10:07+0300

2024-11-04T10:07+0300

2024-11-04T10:25+0300

ekonomi

tüik

türkiye istatistik kurumu (tüik)

enagrup

enflasyon

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayına ilişkin son dakika enflasyon verilerini açıkladı. Ekim ayında enflasyon bir önceki aya göre yüzde 2.88 arttı. Enflasyon verileriyle birlikte kasım ayı kira artış oranı da belli oldu. Enflasyon, 12 aylık ortalamalara göre yüzde 62.02 olarak gerçekleşti. Buna göre, kasım ayında kiralara yüzde 62.02 zam yapılacak.Kasım ayı kira artış oranı hesaplamasıMevcut Kira Bedeli: 15 bin TLKira Artışı Yapılacak Ay: Kasım 2024Girdiğiniz Artış Oranı: Yüzde 62,02Kira Artış Tutarı: 9 bin 303 TLAylık Yeni Kira Tutarı: 24 bin 303TL

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/tuik-ekim-ayi-enflasyon-verilerini-duyurdu-enflasyon-orani-ne-kadar-oldu-1089993496.html

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