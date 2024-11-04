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SON DAKİKA | Memur ve emeklileri ilgilendiren 4 aylık enflasyon farkı netleşti: Maaş zammı ne kadar olacak?
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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/tuik-acikladi-kasim-ayi-kira-zam-orani-belli-oldu-1089993703.html
TÜİK açıkladı, kasım ayı kira zam oranı belli oldu
TÜİK açıkladı, kasım ayı kira zam oranı belli oldu
Sputnik Türkiye
Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon rakamlarıyla birlikte kasım ayı kira artış oranı belli oldu. Her ay açıklanan enflasyon rakamları, kira zammı üzerinde... 04.11.2024, Sputnik Türkiye
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayına ilişkin son dakika enflasyon verilerini açıkladı. Ekim ayında enflasyon bir önceki aya göre yüzde 2.88 arttı. Enflasyon verileriyle birlikte kasım ayı kira artış oranı da belli oldu. Enflasyon, 12 aylık ortalamalara göre yüzde 62.02 olarak gerçekleşti. Buna göre, kasım ayında kiralara yüzde 62.02 zam yapılacak.Kasım ayı kira artış oranı hesaplamasıMevcut Kira Bedeli: 15 bin TLKira Artışı Yapılacak Ay: Kasım 2024Girdiğiniz Artış Oranı: Yüzde 62,02Kira Artış Tutarı: 9 bin 303 TLAylık Yeni Kira Tutarı: 24 bin 303TL
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/tuik-ekim-ayi-enflasyon-verilerini-duyurdu-enflasyon-orani-ne-kadar-oldu-1089993496.html
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enflasyon, tüik ekim ayı enflasyon 2024, ekim ayı enflasyon, tuik enflasyon oranı, ekim enflasyon, ekim enflasyon 2024, tüik enflasyon, kasım ayı kira artış oranı, 4 aylık enflasyon 2024, aylık enflasyon oranları, kasım kira artış oranı, tüfe kira artış oranı, aylık enflasyon oranları, enag, enflasyon beklentisi, aylık enflasyon, enflasyon ekim, 2024 enflasyon oranları, 4 aylık enflasyon 2024, enag enflasyon, 4 aylık enflasyon farkı, ekim 2024 enflasyon, enflasyon rakamları, merkez bankası enflasyon 2024, enflasyon oranları, tefe tüfe, yıllık enflasyon, kasım ayı enflasyon, kasım ayı son dakika enflasyon
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TÜİK açıkladı, kasım ayı kira zam oranı belli oldu

10:07 04.11.2024 (güncellendi: 10:25 04.11.2024)
© AAİstanbul, konut, ev
İstanbul, konut, ev - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2024
© AA
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon rakamlarıyla birlikte kasım ayı kira artış oranı belli oldu. Her ay açıklanan enflasyon rakamları, kira zammı üzerinde etkili oluyor. Kira artışlarını etkileyen 12 aylık TÜFE rakamları netleşti ve zam oranı yüzde 62.02 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayına ilişkin son dakika enflasyon verilerini açıkladı. Ekim ayında enflasyon bir önceki aya göre yüzde 2.88 arttı. Enflasyon verileriyle birlikte kasım ayı kira artış oranı da belli oldu. Enflasyon, 12 aylık ortalamalara göre yüzde 62.02 olarak gerçekleşti. Buna göre, kasım ayında kiralara yüzde 62.02 zam yapılacak.

Kasım ayı kira artış oranı hesaplaması

Mevcut Kira Bedeli: 15 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Kasım 2024

Girdiğiniz Artış Oranı: Yüzde 62,02

Kira Artış Tutarı: 9 bin 303 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 24 bin 303TL
Pazar - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2024
EKONOMİ
TÜİK ekim ayı enflasyon verilerini duyurdu: Enflasyon oranı ne kadar oldu?
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