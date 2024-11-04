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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/orban-abdde-baris-yanlisi-baskan-kazanirsa-avrupa-ukraynadaki-savasin-tarafi-olarak-kalamaz-1089995128.html
Orban: ABD'de barış yanlısı başkan kazanırsa, Avrupa Ukrayna'daki savaşın tarafı olarak kalamaz
Orban: ABD'de barış yanlısı başkan kazanırsa, Avrupa Ukrayna'daki savaşın tarafı olarak kalamaz
Sputnik Türkiye
Temmuz ayında AB dönem başkanı olarak başlattığı 'barış misyonu' kapsamında Trump'la görüşen Macar Başbakan Orban, Cumhuriyetçi Parti adayının kazanması... 04.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-04T10:18+0300
2024-11-04T10:18+0300
ukrayna krizi
macaristan
viktor orban
victor orban
budapeşte
abd
abd seçimleri
abd başkanlık seçimleri
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kamala harris
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ABD'de yarın yapılacak seçimleri Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın kazanması halinde, Avrupa'nın savaşın yükünü tek başına taşıyamayacağını ve Kiev'e verdiği desteği gözden geçirmek zorunda kalacağını belirtti.ABD'deki başkanlık yarışı sonucunun Ukrayna krizine olası yansımalarını değerlendiren Orban, "Biz Avrupalılar, eğer ABD'de barıştan yana bir başkanın kazanması ve ABD'nin barış yanlısı olması halinde, Avrupa savaşın tarafı olarak kalamaz" dedi.Trump'ın seçimlerden zaferle çıkması halinde Ukrayna'daki savaşın yükünü kaldıramayacak olan Avrupa'nın kendisini yeni duruma adapte etmesi gerekeceğini kaydeden Orban, Ukrayna'ya desteği sürdürüp sürdürmeme konusunun Budapeşte'de yapılacak AB Zirvesi'nde ele alınacağını belirtti.Daha önce Bloomberg, Trump'ın seçimi kazanması durumunda Orban'ın 8 Kasım'da Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılacak AB Zirvesi'ne Cumhuriyetçi politikacıyı davet etmek istediğini, bunun Avrupalı liderler arasında rahatsızlık yarattığını yazmıştı.Ukrayna'ya askeri destek verilmesine karşı çıkan Orban, daha önce birçok kez Trump'ın Demokrat Parti adayı Kamala Harris'e karşı seçimi kazanmasını umduğunu dile getirmişti.Macaristan Başbakanı Orban, Temmuz'da AB dönem başkanlığını devraldıktan sonra Ukrayna'da çözüm için başlattığı 'barış misyonu' kapsamında eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi başkan adayı Trump'la görüşmüştü.Orban, görüşmeye dair mesajında "Bugün Mar-a-Lago'da Başkan Donald Trump'ı ziyaret etmek bir onurdu. Barış yapmanın yollarını tartıştık. Günün iyi haberi: O, bunu (Ukrayna sorununu) çözecek" ifadelerini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/-mardin-ve-batman-belediyelerine-kayyum-atandi-1089988627.html
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macaristan, viktor orban, victor orban, budapeşte, abd, abd seçimleri, abd başkanlık seçimleri, donald trump, kamala harris, ukrayna, askeri yardım
macaristan, viktor orban, victor orban, budapeşte, abd, abd seçimleri, abd başkanlık seçimleri, donald trump, kamala harris, ukrayna, askeri yardım

Orban: ABD'de barış yanlısı başkan kazanırsa, Avrupa Ukrayna'daki savaşın tarafı olarak kalamaz

10:18 04.11.2024
Trump and Orban
Trump and Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2024
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Temmuz ayında AB dönem başkanı olarak başlattığı 'barış misyonu' kapsamında Trump'la görüşen Macar Başbakan Orban, Cumhuriyetçi Parti adayının kazanması halinde Avrupa'nın Ukrayna politikasında değişikliğe gitmek zorunda kalacağının altını çizdi.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ABD'de yarın yapılacak seçimleri Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın kazanması halinde, Avrupa'nın savaşın yükünü tek başına taşıyamayacağını ve Kiev'e verdiği desteği gözden geçirmek zorunda kalacağını belirtti.

ABD'deki başkanlık yarışı sonucunun Ukrayna krizine olası yansımalarını değerlendiren Orban, "Biz Avrupalılar, eğer ABD'de barıştan yana bir başkanın kazanması ve ABD'nin barış yanlısı olması halinde, Avrupa savaşın tarafı olarak kalamaz" dedi.

Trump'ın seçimlerden zaferle çıkması halinde Ukrayna'daki savaşın yükünü kaldıramayacak olan Avrupa'nın kendisini yeni duruma adapte etmesi gerekeceğini kaydeden Orban, Ukrayna'ya desteği sürdürüp sürdürmeme konusunun Budapeşte'de yapılacak AB Zirvesi'nde ele alınacağını belirtti.

Daha önce Bloomberg, Trump'ın seçimi kazanması durumunda Orban'ın 8 Kasım'da Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılacak AB Zirvesi'ne Cumhuriyetçi politikacıyı davet etmek istediğini, bunun Avrupalı liderler arasında rahatsızlık yarattığını yazmıştı.

Ukrayna'ya askeri destek verilmesine karşı çıkan Orban, daha önce birçok kez Trump'ın Demokrat Parti adayı Kamala Harris'e karşı seçimi kazanmasını umduğunu dile getirmişti.

Macaristan Başbakanı Orban, Temmuz'da AB dönem başkanlığını devraldıktan sonra Ukrayna'da çözüm için başlattığı 'barış misyonu' kapsamında eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi başkan adayı Trump'la görüşmüştü.

Orban, görüşmeye dair mesajında "Bugün Mar-a-Lago'da Başkan Donald Trump'ı ziyaret etmek bir onurdu. Barış yapmanın yollarını tartıştık. Günün iyi haberi: O, bunu (Ukrayna sorununu) çözecek" ifadelerini kullanmıştı.
polis - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2024
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