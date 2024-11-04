Orban: ABD'de barış yanlısı başkan kazanırsa, Avrupa Ukrayna'daki savaşın tarafı olarak kalamaz

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ABD'de yarın yapılacak seçimleri Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın kazanması halinde, Avrupa'nın savaşın yükünü tek başına taşıyamayacağını ve Kiev'e verdiği desteği gözden geçirmek zorunda kalacağını belirtti.



ABD'deki başkanlık yarışı sonucunun Ukrayna krizine olası yansımalarını değerlendiren Orban, "Biz Avrupalılar, eğer ABD'de barıştan yana bir başkanın kazanması ve ABD'nin barış yanlısı olması halinde, Avrupa savaşın tarafı olarak kalamaz" dedi.



Trump'ın seçimlerden zaferle çıkması halinde Ukrayna'daki savaşın yükünü kaldıramayacak olan Avrupa'nın kendisini yeni duruma adapte etmesi gerekeceğini kaydeden Orban, Ukrayna'ya desteği sürdürüp sürdürmeme konusunun Budapeşte'de yapılacak AB Zirvesi'nde ele alınacağını belirtti.



Daha önce Bloomberg, Trump'ın seçimi kazanması durumunda Orban'ın 8 Kasım'da Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılacak AB Zirvesi'ne Cumhuriyetçi politikacıyı davet etmek istediğini, bunun Avrupalı liderler arasında rahatsızlık yarattığını yazmıştı.



Ukrayna'ya askeri destek verilmesine karşı çıkan Orban, daha önce birçok kez Trump'ın Demokrat Parti adayı Kamala Harris'e karşı seçimi kazanmasını umduğunu dile getirmişti.



Macaristan Başbakanı Orban, Temmuz'da AB dönem başkanlığını devraldıktan sonra Ukrayna'da çözüm için başlattığı 'barış misyonu' kapsamında eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi başkan adayı Trump'la görüşmüştü.



Orban, görüşmeye dair mesajında "Bugün Mar-a-Lago'da Başkan Donald Trump'ı ziyaret etmek bir onurdu. Barış yapmanın yollarını tartıştık. Günün iyi haberi: O, bunu (Ukrayna sorununu) çözecek" ifadelerini kullanmıştı.