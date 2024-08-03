https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/uluslararasi-boks-birligi-baskanindan-cezayirli-boksore-elenen-angela-cariniye-destek-1086474023.html

Uluslararası Boks Birliği Başkanı'ndan Cezayirli boksöre elenen Angela Carini'ye destek

Uluslararası Boks Birliği Başkanı'ndan Cezayirli boksöre elenen Angela Carini'ye destek

Sputnik Türkiye

Boks Birliği Başkanı Umar Kremlev, IBA'nın internet sayfasında yer alan açıklamasında, Angela Carini'ye olimpiyat şampiyonu gibi para ödülü verileceğini... 03.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-03T22:02+0300

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spor

boks

türkiye boks federasyonu

kick boks

uluslararası boks federasyonu (ibf)

olimpiyat oyunları

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Uluslararası Boks Birliği (IBA) Başkanı Umar Kremlev, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Cezayirli Imane Khelif ile çıktığı müsabakadan çekilen İtalyan boksör Angela Carini'ye, olimpiyat şampiyonuna verilen para ödülü kadar ödül vereceklerini açıkladı.Carini'nin, maçın ardından yaptığı açıklama sırasında ağladığını hatırlatan Kremlev, "Onun gözyaşlarına bakamadım. Ben bu tür durumlara kayıtsız değilim. Her boksörü koruyacağımızın garantisini verebilirim. Kadın boksunu neden öldürdüklerini anlamıyorum. Güvenlik nedeniyle ringde yalnızca uygun sporcular yarışmalıdır." ifadelerini kullandı.Kremlev ayrıca, Imane Khelif gibi tartışma konusu olan bir başka boksör Tayvanlı Lin Yu Ting'in mağlup ettiği Özbekistanlı boksör Sitora Turdibekova'ya da destek vereceklerini açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/ciro-immobile-super-kupada-mauro-icardinin-rekorunu-ele-gecirdi-1086473891.html

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boks, türkiye boks federasyonu, kick boks, uluslararası boks federasyonu (ibf), olimpiyat oyunları