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Mourinho'dan benzersiz gol sevinci: Önce diz üstü kaydı sonra takla atarak oyuncuların arasına girdi
Mourinho'dan benzersiz gol sevinci: Önce diz üstü kaydı sonra takla atarak oyuncuların arasına girdi
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, 2-1 geriye düştüğü maçta Trabzonspor'u 3-2 yendi. Sarı lacivertlilerin son golünden sonra teknik direktör Jose Mourinho'nun sevinci gündem oldu. 04.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-04T09:39+0300
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spor
jose mourinho
fenerbahçe
fenerbahçe spor kulübü
trabzonspor
gol
gol
galibiyet
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'a konuk oldu. Sarı lacivertliler, 2-1 geriye düştüğü maçta Trabzonspor'u 3-2 yendi. Fenerbahçe'nin gollerini Fred, Edin Dzeko ve Sofyan Amrabat attı. Mourinho galibiyet golünün ardından dizlerine çökerek sahaya girdi, sonra da takla attı.Mourinho'dan gol sevinciAmrabat'ın galibiyeti getiren golünün ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho saha içine dizleri üzerinde kayarak girdi. Sonrasında takla atan hoca oyuncuların ortasına daldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/-avrupada-gundem-jose-mourinho-turk-futbol-otoritelerine-siddetle-saldirdi-1089989954.html
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Mourinho'dan benzersiz gol sevinci: Önce diz üstü kaydı sonra takla atarak oyuncuların arasına girdi

09:39 04.11.2024
© İHA / GÖKMEN ŞAHİN - OZAN KÖSE-AW321719Mourinho
Mourinho - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2024
© İHA / GÖKMEN ŞAHİN - OZAN KÖSE-AW321719
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Fenerbahçe, 2-1 geriye düştüğü maçta Trabzonspor'u 3-2 yendi. Sarı lacivertlilerin son golünden sonra teknik direktör Jose Mourinho'nun sevinci gündem oldu.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'a konuk oldu. Sarı lacivertliler, 2-1 geriye düştüğü maçta Trabzonspor'u 3-2 yendi. Fenerbahçe'nin gollerini Fred, Edin Dzeko ve Sofyan Amrabat attı. Mourinho galibiyet golünün ardından dizlerine çökerek sahaya girdi, sonra da takla attı.

Mourinho'dan gol sevinci

Amrabat'ın galibiyeti getiren golünün ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho saha içine dizleri üzerinde kayarak girdi. Sonrasında takla atan hoca oyuncuların ortasına daldı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho futbolcularıyla birlikte gol sevincini yaşadı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2024
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