https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/mourinhodan-benzersiz-gol-sevinci-once-diz-ustu-kaydi-sonra-takla-atarak-oyuncularin-arasina-girdi-1089992392.html
Mourinho'dan benzersiz gol sevinci: Önce diz üstü kaydı sonra takla atarak oyuncuların arasına girdi
Mourinho'dan benzersiz gol sevinci: Önce diz üstü kaydı sonra takla atarak oyuncuların arasına girdi
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, 2-1 geriye düştüğü maçta Trabzonspor'u 3-2 yendi. Sarı lacivertlilerin son golünden sonra teknik direktör Jose Mourinho'nun sevinci gündem oldu. 04.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-04T09:39+0300
2024-11-04T09:39+0300
2024-11-04T09:39+0300
spor
jose mourinho
fenerbahçe
fenerbahçe spor kulübü
trabzonspor
gol
gol
galibiyet
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'a konuk oldu. Sarı lacivertliler, 2-1 geriye düştüğü maçta Trabzonspor'u 3-2 yendi. Fenerbahçe'nin gollerini Fred, Edin Dzeko ve Sofyan Amrabat attı. Mourinho galibiyet golünün ardından dizlerine çökerek sahaya girdi, sonra da takla attı.Mourinho'dan gol sevinciAmrabat'ın galibiyeti getiren golünün ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho saha içine dizleri üzerinde kayarak girdi. Sonrasında takla atan hoca oyuncuların ortasına daldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/-avrupada-gundem-jose-mourinho-turk-futbol-otoritelerine-siddetle-saldirdi-1089989954.html
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Mourinho'dan benzersiz gol sevinci: Önce diz üstü kaydı sonra takla atarak oyuncuların arasına girdi
Fenerbahçe, 2-1 geriye düştüğü maçta Trabzonspor'u 3-2 yendi. Sarı lacivertlilerin son golünden sonra teknik direktör Jose Mourinho'nun sevinci gündem oldu.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'a konuk oldu.
Sarı lacivertliler, 2-1 geriye düştüğü maçta Trabzonspor'u
3-2 yendi. Fenerbahçe'nin gollerini Fred, Edin Dzeko ve Sofyan Amrabat attı. Mourinho galibiyet golünün ardından dizlerine çökerek sahaya girdi, sonra da takla attı.
Amrabat'ın galibiyeti getiren golünün ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho saha içine dizleri üzerinde kayarak girdi. Sonrasında takla atan hoca oyuncuların ortasına daldı.