Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor’u 3-2 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Fenerbahçe'ye son dakikalarda galibiyeti getiren gol Sofyan Amrabat'tan geldi. Karşılaşma sonunda Fenerbahçe, ligde Galatasaray ile arasındaki puan farkını 5'e indirdi. Trabzonspor, ligdeki son 2 karşılaşmadan yenilgi ile ayrıldı.Mourinho: Sisteme karşı oynadıkFenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho maçtan sonra yaptığı açıklamada “Bu maçta sisteme karşı oynadık” dedi. Fenerbahçeli teknik direktör, VAR Hakemi Atilla Karaoğlan’ı da sert şekilde eleştirdi. Mourinho “Tüm Fenerbahçeliler adına konuşuyorum. Onu istemiyoruz. Zira kötü kokular geliyor” şeklinde konuştu. Mourinho “Bana buraya gelirken bir sürü şey söylenmişti. Ama gerçeğin sadece yarısını anlatmışlar. Tamamını bilsem gelmezdim. Çünkü biz Fenerbahçe olarak çok güçlü insanlara karşı da savaşıyoruz” ifadesini kullandı.Jose Mourinho “Ben burada sadece çalışıyorum. Siz Türklerin olup bitene karşı sesini yükseltmesi, bunu umursaması lazım. Bunları söyleyen ben olunca sistemin ağzını kapatacağı kişi ben olacağım. Bunları siz konuşmalısınız. Neyse biz (Fenerbahçe olarak) temiziz” diye ekledi.Mourinho’nun açıklama yaptığı maçta 40 dakika top oynandı, maçın toplam süresi 108 dakikaydı.Amrabat: Bugünkü golüm tesadüf değildiFenerbahçe'nin maçı kazanmasını sağlayan golün sahibi Sofyan Amrabat ise yaptığı açıklamada şunları ifade etti:
Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor’u 3-2 yendi. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 90+12'de Amrabat attı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho maç sonrası yaptığı açıklamada "Sisteme karşı oynadık" ifadesini kullandı.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu.
Fenerbahçe'ye son dakikalarda galibiyeti getiren gol Sofyan Amrabat'tan geldi.
Karşılaşma sonunda Fenerbahçe, ligde Galatasaray ile arasındaki puan farkını 5'e indirdi. Trabzonspor, ligdeki son 2 karşılaşmadan yenilgi ile ayrıldı.
Mourinho: Sisteme karşı oynadık
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho maçtan sonra yaptığı açıklamada “Bu maçta sisteme karşı oynadık” dedi.
Fenerbahçeli teknik direktör, VAR Hakemi Atilla Karaoğlan’ı da sert şekilde eleştirdi. Mourinho “Tüm Fenerbahçeliler adına konuşuyorum. Onu istemiyoruz. Zira kötü kokular geliyor” şeklinde konuştu.
Mourinho “Bana buraya gelirken bir sürü şey söylenmişti. Ama gerçeğin sadece yarısını anlatmışlar. Tamamını bilsem gelmezdim. Çünkü biz Fenerbahçe olarak çok güçlü insanlara karşı da savaşıyoruz” ifadesini kullandı.
Jose Mourinho “Ben burada sadece çalışıyorum. Siz Türklerin olup bitene karşı sesini yükseltmesi, bunu umursaması lazım. Bunları söyleyen ben olunca sistemin ağzını kapatacağı kişi ben olacağım. Bunları siz konuşmalısınız. Neyse biz (Fenerbahçe olarak) temiziz” diye ekledi.
Mourinho’nun açıklama yaptığı maçta 40 dakika top oynandı, maçın toplam süresi 108 dakikaydı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho futbolcularıyla birlikte gol sevincini yaşadı
Amrabat: Bugünkü golüm tesadüf değildi
Fenerbahçe'nin maçı kazanmasını sağlayan golün sahibi Sofyan Amrabat ise yaptığı açıklamada şunları ifade etti:
"İntikamcı bir adam değilim. Ben adil oyundan yanayım. Ben hakemleri eleştirmek istemiyorum, çok zor bir iş yapıyorlar. Buraya transfer olmadan önce herkesin Fenerbahçe’ye karşı olduğunu söylüyorlardı. Ben buna inanmıyordum. Ama şimdilerde insanların neden böyle dediğini anlayabiliyorum. Normalde pozisyonum gereği çok fazla gol atan biri değilim. Ama bugünkü golüm tesadüf değildi."