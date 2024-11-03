https://anlatilaninotesi.com.tr/20241103/fenerbahce-deplasmanda-trabzonsporu-3-2-maglup-etti-1089984912.html

Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor’u 3-2 mağlup etti

Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor’u 3-2 mağlup etti

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor’u 3-2 yendi. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 90+12'de Amrabat attı. Fenerbahçe... 03.11.2024, Sputnik Türkiye

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spor

fenerbahçe

trabzonspor

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sofyan amrabat

jose mourinho

var

video yardımcı hakem (var)

atilla karaoğlan

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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Fenerbahçe'ye son dakikalarda galibiyeti getiren gol Sofyan Amrabat'tan geldi. Karşılaşma sonunda Fenerbahçe, ligde Galatasaray ile arasındaki puan farkını 5'e indirdi. Trabzonspor, ligdeki son 2 karşılaşmadan yenilgi ile ayrıldı.Mourinho: Sisteme karşı oynadıkFenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho maçtan sonra yaptığı açıklamada “Bu maçta sisteme karşı oynadık” dedi. Fenerbahçeli teknik direktör, VAR Hakemi Atilla Karaoğlan’ı da sert şekilde eleştirdi. Mourinho “Tüm Fenerbahçeliler adına konuşuyorum. Onu istemiyoruz. Zira kötü kokular geliyor” şeklinde konuştu. Mourinho “Bana buraya gelirken bir sürü şey söylenmişti. Ama gerçeğin sadece yarısını anlatmışlar. Tamamını bilsem gelmezdim. Çünkü biz Fenerbahçe olarak çok güçlü insanlara karşı da savaşıyoruz” ifadesini kullandı.Jose Mourinho “Ben burada sadece çalışıyorum. Siz Türklerin olup bitene karşı sesini yükseltmesi, bunu umursaması lazım. Bunları söyleyen ben olunca sistemin ağzını kapatacağı kişi ben olacağım. Bunları siz konuşmalısınız. Neyse biz (Fenerbahçe olarak) temiziz” diye ekledi.Mourinho’nun açıklama yaptığı maçta 40 dakika top oynandı, maçın toplam süresi 108 dakikaydı.Amrabat: Bugünkü golüm tesadüf değildiFenerbahçe'nin maçı kazanmasını sağlayan golün sahibi Sofyan Amrabat ise yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

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