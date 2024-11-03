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Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor’u 3-2 mağlup etti
Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor’u 3-2 mağlup etti
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor’u 3-2 yendi. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 90+12'de Amrabat attı. Fenerbahçe... 03.11.2024, Sputnik Türkiye
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Fenerbahçe'ye son dakikalarda galibiyeti getiren gol Sofyan Amrabat'tan geldi. Karşılaşma sonunda Fenerbahçe, ligde Galatasaray ile arasındaki puan farkını 5'e indirdi. Trabzonspor, ligdeki son 2 karşılaşmadan yenilgi ile ayrıldı.Mourinho: Sisteme karşı oynadıkFenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho maçtan sonra yaptığı açıklamada “Bu maçta sisteme karşı oynadık” dedi. Fenerbahçeli teknik direktör, VAR Hakemi Atilla Karaoğlan’ı da sert şekilde eleştirdi. Mourinho “Tüm Fenerbahçeliler adına konuşuyorum. Onu istemiyoruz. Zira kötü kokular geliyor” şeklinde konuştu. Mourinho “Bana buraya gelirken bir sürü şey söylenmişti. Ama gerçeğin sadece yarısını anlatmışlar. Tamamını bilsem gelmezdim. Çünkü biz Fenerbahçe olarak çok güçlü insanlara karşı da savaşıyoruz” ifadesini kullandı.Jose Mourinho “Ben burada sadece çalışıyorum. Siz Türklerin olup bitene karşı sesini yükseltmesi, bunu umursaması lazım. Bunları söyleyen ben olunca sistemin ağzını kapatacağı kişi ben olacağım. Bunları siz konuşmalısınız. Neyse biz (Fenerbahçe olarak) temiziz” diye ekledi.Mourinho’nun açıklama yaptığı maçta 40 dakika top oynandı, maçın toplam süresi 108 dakikaydı.Amrabat: Bugünkü golüm tesadüf değildiFenerbahçe'nin maçı kazanmasını sağlayan golün sahibi Sofyan Amrabat ise yaptığı açıklamada şunları ifade etti:
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Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor’u 3-2 mağlup etti

21:18 03.11.2024 (güncellendi: 22:03 03.11.2024)
© AA / Seyit Ahmet EksikTrendyol Süper Lig’in 11. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe mücadele etti
Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe mücadele etti - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2024
© AA / Seyit Ahmet Eksik
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Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor’u 3-2 yendi. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 90+12'de Amrabat attı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho maç sonrası yaptığı açıklamada "Sisteme karşı oynadık" ifadesini kullandı.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu.
Fenerbahçe'ye son dakikalarda galibiyeti getiren gol Sofyan Amrabat'tan geldi.
Karşılaşma sonunda Fenerbahçe, ligde Galatasaray ile arasındaki puan farkını 5'e indirdi. Trabzonspor, ligdeki son 2 karşılaşmadan yenilgi ile ayrıldı.

Mourinho: Sisteme karşı oynadık

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho maçtan sonra yaptığı açıklamada “Bu maçta sisteme karşı oynadık” dedi.
Fenerbahçeli teknik direktör, VAR Hakemi Atilla Karaoğlan’ı da sert şekilde eleştirdi. Mourinho “Tüm Fenerbahçeliler adına konuşuyorum. Onu istemiyoruz. Zira kötü kokular geliyor” şeklinde konuştu.
Mourinho “Bana buraya gelirken bir sürü şey söylenmişti. Ama gerçeğin sadece yarısını anlatmışlar. Tamamını bilsem gelmezdim. Çünkü biz Fenerbahçe olarak çok güçlü insanlara karşı da savaşıyoruz” ifadesini kullandı.
Jose Mourinho “Ben burada sadece çalışıyorum. Siz Türklerin olup bitene karşı sesini yükseltmesi, bunu umursaması lazım. Bunları söyleyen ben olunca sistemin ağzını kapatacağı kişi ben olacağım. Bunları siz konuşmalısınız. Neyse biz (Fenerbahçe olarak) temiziz” diye ekledi.
Mourinho’nun açıklama yaptığı maçta 40 dakika top oynandı, maçın toplam süresi 108 dakikaydı.
© AA / Hakan Burak AltunözFenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho futbolcularıyla birlikte gol sevincini yaşadı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho futbolcularıyla birlikte gol sevincini yaşadı - Sputnik Türkiye
1/3
© AA / Hakan Burak Altunöz
Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho futbolcularıyla birlikte gol sevincini yaşadı
© AA / Hakan Burak AltunözFenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho futbolcularıyla birlikte gol sevincini yaşadı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho futbolcularıyla birlikte gol sevincini yaşadı - Sputnik Türkiye
2/3
© AA / Hakan Burak Altunöz
Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho futbolcularıyla birlikte gol sevincini yaşadı
© AA / Hakan Burak AltunözFenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho futbolcularıyla birlikte gol sevincini yaşadı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho futbolcularıyla birlikte gol sevincini yaşadı - Sputnik Türkiye
3/3
© AA / Hakan Burak Altunöz
Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho futbolcularıyla birlikte gol sevincini yaşadı
1/3
© AA / Hakan Burak Altunöz
Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho futbolcularıyla birlikte gol sevincini yaşadı
2/3
© AA / Hakan Burak Altunöz
Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho futbolcularıyla birlikte gol sevincini yaşadı
3/3
© AA / Hakan Burak Altunöz
Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho futbolcularıyla birlikte gol sevincini yaşadı

Amrabat: Bugünkü golüm tesadüf değildi

Fenerbahçe'nin maçı kazanmasını sağlayan golün sahibi Sofyan Amrabat ise yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"İntikamcı bir adam değilim. Ben adil oyundan yanayım. Ben hakemleri eleştirmek istemiyorum, çok zor bir iş yapıyorlar. Buraya transfer olmadan önce herkesin Fenerbahçe’ye karşı olduğunu söylüyorlardı. Ben buna inanmıyordum. Ama şimdilerde insanların neden böyle dediğini anlayabiliyorum. Normalde pozisyonum gereği çok fazla gol atan biri değilim. Ama bugünkü golüm tesadüf değildi."

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