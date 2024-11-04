https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/-avrupada-gundem-jose-mourinho-turk-futbol-otoritelerine-siddetle-saldirdi-1089989954.html

Avrupa'da gündem Jose Mourinho: 'Türk futbol otoritelerine şiddetle saldırdı'

Avrupa'da gündem Jose Mourinho: 'Türk futbol otoritelerine şiddetle saldırdı'

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe’nin başındaki Jose Mourinho, Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor karşısında alınan 3-2’lik zaferin ardından adeta çılgına döndü. Deplasmanda... 04.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-04T08:20+0300

2024-11-04T08:20+0300

2024-11-04T08:20+0300

spor

jose mourinho

fenerbahçe

fenerbahçe spor kulübü

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

trabzonspor

derbi

hakem

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Trabzonspor karşısında Fenerbahçe’yi zaferle sahaya çıkaran Jose Mourinho’nun coşkulu kutlamaları ve maç sonrası yaptığı açıklamalar Avrupa’da geniş yankı uyandırırken, teknik direktörün Türkiye’deki hakem ve VAR sistemine dair sert eleştirileri de gündemde yer aldı.İngiltere’den Daily Mail ve The Sun: Mourinho’nun Komik AnlarıDaily Mail, Mourinho’nun galibiyet golü sonrasında diz üstü kayarak sevincini gösterdiğini ancak bu hareketin beklediği gibi gitmediğini yazdı. Kayarken düşen Mourinho, sahada güler yüzlü bir manzara sundu. Mourinho, maç sonrası ise hakem kararlarını sekiz dakikalık bir tiratla eleştirdi.The Sun gazetesi, Mourinho'nun "özel biri" olarak anılan imza hareketi diz üstü kaymayı bu sefer başaramadığını vurgularken, taraftarların Amrabat’ın son dakika golü sonrası bu komik anı çok da önemsemediğini belirtti.İtalya’dan Gianluca Di Marzio: Çılgınca Kutlama ve Basın Gösterisiİtalya’nın ünlü spor sitesi Gianluca Di Marzio, Amrabat'ın son dakika golünün ardından Mourinho’nun çılgınca kutlama yaptığını ve basın toplantısında da çarpıcı açıklamalar yaptığını belirtti. Mourinho’nun VAR sistemine eleştirilerini de dile getiren Di Marzio, Portekizli teknik adamın Fenerbahçe'deki serüvenine dikkat çekti.Fransa’dan Le Parisien: Türk Futbol Otoritelerine Sert EleştirilerLe Parisien, Mourinho’nun Türk futbol otoritelerini sert bir dille eleştirdiğini ve “Türkiye’de sistemin kulübün çıkarlarına aykırı işlediğini” ifade ettiğini aktardı. Maç sonunda sahada yaşanan coşkulu kutlamayı, Şampiyonlar Ligi finaline layık olarak tanımlayan gazete, Mourinho’nun açıklamalarını oldukça dikkat çekici buldu.Belçika’dan Voetbal Krant: Mourinho Çılgına DöndüVoetbal Krant ise Mourinho’nun galibiyet sonrası röportajda VAR’a yönelik eleştirilerini ön plana çıkardı. Portekizli teknik adam, hakem kararlarının etkisini ele alarak, “Hakem o anda çay mı içiyordu, sanırım bu yüzden göremedi” sözleriyle dikkat çekti.İspanya’dan Marca: Sahada Takla Atan MourinhoMarca, Mourinho’nun gol sonrası coşkuyla sahaya fırlayarak oyuncularla birlikte kutlama yaptığını belirtti. Galibiyet anında yaşadığı sevinçle sahada yuvarlanan Mourinho, Avrupa basınında ilginç bir görüntü olarak yorumlandı.Yunanistan’dan Sportal: Efsane MourinhoSportal, Mourinho’nun Fenerbahçe’nin galibiyetini özel bir sevinçle kutladığını belirterek, bu zaferin efsane teknik direktörün kendine has kutlama tarzını bir kez daha gösterdiğini yazdı.

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jose mourinho, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), trabzonspor, derbi, hakem