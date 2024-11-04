https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/fenerbahce-tribun-lideri-cem-golbasi-gozaltina-alindi-1089999343.html

Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı gözaltına alındı

Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Tribün Lideri Cem Gölbaşı, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltının, peruk taktırılarak "Cem... 04.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-04T11:38+0300

2024-11-04T11:38+0300

2024-11-04T12:12+0300

türkiye

cem gölbaşı

gözaltı

gözaltı kararı

fenerbahçe

tehdit

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/1c/1074987970_0:109:1000:671_1920x0_80_0_0_677df65833f1cee299e7de348b3d9f66.jpg

GFB lideri Cem Gölbaşı, sosyal medyada paylaştığı bir videoda giyimiyle dalga geçen bir kişiyi peruk taktırarak kendisinden özür dilettiği, aracına ve cep telefonuna el koyduğu iddiasıyla gözaltına alındı.Cem Gölbaşı gözaltına alındıSabah gazetesi haberine göre Fenerbahçe Spor Kulübü'nün en büyük taraftar grubu olan Genç Fenerbahçeliler'in (GFB) lideri Cem Gölbaşı, İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından gözaltına alındı.Cem Gölbaşı kimdir?Fenerbahçe tribün gruplarından Genç Fenerbahçeliler'in lideri Cem Gölbaşı, taraftar grubunun düzenlediği organizasyonlara öncelik etmesiyle tanınıyor.Fenerbahçe camiasında sık sık futbolcularla da bir araya gelen Cem Gölbaşı, tribünlerdeki coşkunun artması için de taraftarlara destek veren isimler arasında yer alıyor.Cem Gölbaşı neden gözaltına alındı?Gölbaşı, sosyal medyada paylaştığı bir videoda giyimiyle dalga geçen bir kişiyi peruk taktırarak kendisinden özür dilettiği, aracına ve cep telefonuna el koyduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/mourinhodan-benzersiz-gol-sevinci-once-diz-ustu-kaydi-sonra-takla-atarak-oyuncularin-arasina-girdi-1089992392.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

cem gölbaşı kimdir, genç fenerbahçeliler (gfb) tribün lideri cem gölbaşı kaç yaşında, cem gölbaşı, cem gölbaşı gözaltı, cem gölbaşı peruk, cem gölbaşı gözaltına mı alındı, cem gölbaşı fenerbahçe