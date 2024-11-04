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Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı gözaltına alındı
Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Tribün Lideri Cem Gölbaşı, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltının, peruk taktırılarak "Cem... 04.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-04T11:38+0300
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GFB lideri Cem Gölbaşı, sosyal medyada paylaştığı bir videoda giyimiyle dalga geçen bir kişiyi peruk taktırarak kendisinden özür dilettiği, aracına ve cep telefonuna el koyduğu iddiasıyla gözaltına alındı.Cem Gölbaşı gözaltına alındıSabah gazetesi haberine göre Fenerbahçe Spor Kulübü'nün en büyük taraftar grubu olan Genç Fenerbahçeliler'in (GFB) lideri Cem Gölbaşı, İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından gözaltına alındı.Cem Gölbaşı kimdir?Fenerbahçe tribün gruplarından Genç Fenerbahçeliler'in lideri Cem Gölbaşı, taraftar grubunun düzenlediği organizasyonlara öncelik etmesiyle tanınıyor.Fenerbahçe camiasında sık sık futbolcularla da bir araya gelen Cem Gölbaşı, tribünlerdeki coşkunun artması için de taraftarlara destek veren isimler arasında yer alıyor.Cem Gölbaşı neden gözaltına alındı?Gölbaşı, sosyal medyada paylaştığı bir videoda giyimiyle dalga geçen bir kişiyi peruk taktırarak kendisinden özür dilettiği, aracına ve cep telefonuna el koyduğu iddiasıyla gözaltına alındı.
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cem gölbaşı kimdir, genç fenerbahçeliler (gfb) tribün lideri cem gölbaşı kaç yaşında, cem gölbaşı, cem gölbaşı gözaltı, cem gölbaşı peruk, cem gölbaşı gözaltına mı alındı, cem gölbaşı fenerbahçe

Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı gözaltına alındı

11:38 04.11.2024 (güncellendi: 12:12 04.11.2024)
© İHA Cem Gölbaşı
Cem Gölbaşı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2024
© İHA
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Fenerbahçe Tribün Lideri Cem Gölbaşı, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltının, peruk taktırılarak "Cem Abi'den özür dilerim" videosu çektirilen kişinin şikayeti üzerine gerçekleştiği iddia edildi.
GFB lideri Cem Gölbaşı, sosyal medyada paylaştığı bir videoda giyimiyle dalga geçen bir kişiyi peruk taktırarak kendisinden özür dilettiği, aracına ve cep telefonuna el koyduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Cem Gölbaşı gözaltına alındı

Sabah gazetesi haberine göre Fenerbahçe Spor Kulübü'nün en büyük taraftar grubu olan Genç Fenerbahçeliler'in (GFB) lideri Cem Gölbaşı, İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından gözaltına alındı.

Cem Gölbaşı kimdir?

Fenerbahçe tribün gruplarından Genç Fenerbahçeliler'in lideri Cem Gölbaşı, taraftar grubunun düzenlediği organizasyonlara öncelik etmesiyle tanınıyor.

Fenerbahçe camiasında sık sık futbolcularla da bir araya gelen Cem Gölbaşı, tribünlerdeki coşkunun artması için de taraftarlara destek veren isimler arasında yer alıyor.

Cem Gölbaşı neden gözaltına alındı?

Gölbaşı, sosyal medyada paylaştığı bir videoda giyimiyle dalga geçen bir kişiyi peruk taktırarak kendisinden özür dilettiği, aracına ve cep telefonuna el koyduğu iddiasıyla gözaltına alındı.
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