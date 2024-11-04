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Bu hafta hava nasıl olacak? Meteoroloji uzmanından yarın için uyarı: Kuvvetli yağış ve kar yağışı etkili olacak
Bu hafta hava nasıl olacak? Meteoroloji uzmanından yarın için uyarı: Kuvvetli yağış ve kar yağışı etkili olacak
Sputnik Türkiye
Yurt genelinde hava sıcaklıkları düşecek, özellikle yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde sıcaklıklar 5 ile 9 derece azalacak. Meteoroloji uzmanı Mehmet... 04.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-04T15:55+0300
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, haftanın hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Dünden itibaren yurt genelinde hava sıcaklıklarının düşmeye başladığını belirten Özdemirci, kuzey, iç ve doğu kesimlerinde sıcaklıkların 5 ila 9 derece düşeceğini bildirdi.Özdemirci, iç ve kuzey kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında, diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında olduğunu söyledi.Kuvvetli yağış uyarısıYarın, yurdun kuzey kesimleri ve Karadeniz Bölgesi'nde yağışlı havanın hakim olacağını dile getiren Özdemirci, "Sakarya, Ardahan, Hakkari ve Şırnak'ta aralıklı yağışlar var. Özellikle Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Ardahan, Hakkari'nin yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı göreceğiz" diye konuştu.Özellikle yarın, Doğu Karadeniz kıyılarında, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli yağış görüleceğini anlatan Özdemirci, vatandaşları olası sel felaketine karşı uyardı.Çarşamba günü yalnızca Doğu Karadeniz kıyılarında aralıklı yağış görüleceğini aktaran Özdemirci, daha sonraki günlerde yurt genelinde yağış beklentisinin söz konusu olmadığını ifade etti.İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak?Özdemirci, 3 büyükşehrin hava durumuna ilişkin de bilgi verdi.İstanbul'da gelecek 3 gün boyunca yağış beklenmediğini, genellikle az bulutlu ve açık havanın hakim olacağını dile getiren Özdemirci, "Sıcaklıklar yarın 8-16, çarşamba 10-15, perşembe günü 10-17 olacak" dedi.İzmir'de de gelecek 3 gün boyunca yağış beklenmediği bilgisini paylaşan Özdemirci, gündüz sıcaklıkların 21, gece ise 9-10 derece aralığında seyredeceğini söyledi.Ankara'da da az bulutlu havanın hakim olacağını, yağış beklenmediğini belirten Özdemirci, "Yarın ve çarşamba günü özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer pus hadisesi görülecek. Yarın gece 0, gündüz 12, çarşamba günü gece eksi 1, gündüz 12, perşembe günü eksi 1, gündüz 13 derece sıcaklık bekliyoruz" diye konuştu.Hava tahmin uzmanı Özdemirci, yurdun iç ve doğu kesimlerinde sıcaklıkların gelecek 4-5 gün içerisinde eksilere düşeceğine işaret ederek, bu nedenle zirai don uyarısında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/meteorolojiden-normalin-disinda-olacak-uyarisi-sicakliklar-4-derece-birden-dusecek-kar-geliyor-1089989340.html
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hava durumu, istanbul hava durumu, kar yağışı
hava durumu, istanbul hava durumu, kar yağışı

Bu hafta hava nasıl olacak? Meteoroloji uzmanından yarın için uyarı: Kuvvetli yağış ve kar yağışı etkili olacak

15:55 04.11.2024
© AAKar yağışı
Kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2024
© AA
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Yurt genelinde hava sıcaklıkları düşecek, özellikle yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde sıcaklıklar 5 ile 9 derece azalacak. Meteoroloji uzmanı Mehmet Özdemirci, yarına ilişkin özel uyarılarda bulundu. Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Ardahan, Hakkari'nin yüksek bölgelerinde kar yağışı bekleniyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, haftanın hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Dünden itibaren yurt genelinde hava sıcaklıklarının düşmeye başladığını belirten Özdemirci, kuzey, iç ve doğu kesimlerinde sıcaklıkların 5 ila 9 derece düşeceğini bildirdi.
Özdemirci, iç ve kuzey kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında, diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında olduğunu söyledi.

Kuvvetli yağış uyarısı

Yarın, yurdun kuzey kesimleri ve Karadeniz Bölgesi'nde yağışlı havanın hakim olacağını dile getiren Özdemirci, "Sakarya, Ardahan, Hakkari ve Şırnak'ta aralıklı yağışlar var. Özellikle Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Ardahan, Hakkari'nin yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı göreceğiz" diye konuştu.
Özellikle yarın, Doğu Karadeniz kıyılarında, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli yağış görüleceğini anlatan Özdemirci, vatandaşları olası sel felaketine karşı uyardı.
Çarşamba günü yalnızca Doğu Karadeniz kıyılarında aralıklı yağış görüleceğini aktaran Özdemirci, daha sonraki günlerde yurt genelinde yağış beklentisinin söz konusu olmadığını ifade etti.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak?

Özdemirci, 3 büyükşehrin hava durumuna ilişkin de bilgi verdi.
İstanbul'da gelecek 3 gün boyunca yağış beklenmediğini, genellikle az bulutlu ve açık havanın hakim olacağını dile getiren Özdemirci, "Sıcaklıklar yarın 8-16, çarşamba 10-15, perşembe günü 10-17 olacak" dedi.
İzmir'de de gelecek 3 gün boyunca yağış beklenmediği bilgisini paylaşan Özdemirci, gündüz sıcaklıkların 21, gece ise 9-10 derece aralığında seyredeceğini söyledi.
Ankara'da da az bulutlu havanın hakim olacağını, yağış beklenmediğini belirten Özdemirci, "Yarın ve çarşamba günü özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer pus hadisesi görülecek. Yarın gece 0, gündüz 12, çarşamba günü gece eksi 1, gündüz 12, perşembe günü eksi 1, gündüz 13 derece sıcaklık bekliyoruz" diye konuştu.
Hava tahmin uzmanı Özdemirci, yurdun iç ve doğu kesimlerinde sıcaklıkların gelecek 4-5 gün içerisinde eksilere düşeceğine işaret ederek, bu nedenle zirai don uyarısında bulundu.
Karla karışık yağmur - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2024
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Meteoroloji'den 'Normalin dışında olacak' uyarısı: Sıcaklıklar 4 derece birden düşecek, kar geliyor
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