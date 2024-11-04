https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/meteorolojiden-normalin-disinda-olacak-uyarisi-sicakliklar-4-derece-birden-dusecek-kar-geliyor-1089989340.html

Meteoroloji'den 'Normalin dışında olacak' uyarısı: Sıcaklıklar 4 derece birden düşecek, kar geliyor

Meteoroloji'den 'Normalin dışında olacak' uyarısı: Sıcaklıklar 4 derece birden düşecek, kar geliyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava beklerken, bazı bölgelerde sağanak yağış, sis ve kuvvetli rüzgar uyarısı... 04.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-04T08:12+0300

2024-11-04T08:12+0300

2024-11-04T08:12+0300

yaşam

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava beklendiğini açıkladı. Tahminlere göre, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Hatay, Samsun, Rize ve Artvin çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışlar genel olarak yağmur ve sağanak şeklinde görülürken, Rize, Artvin, Bitlis, Van ve Hakkari’nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar görülebilir.Hava sıcaklıkları düşüyorHava sıcaklıklarının, ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece altında seyredeceği belirtiliyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması bekleniyor. Özellikle sabah ve gece saatlerinde, kuzey ve iç bölgelerde pus ve yer yer sis etkili olabilir.Rüzgar uyarısıRüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esmesi beklenirken, Marmara’nın güneybatısı, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.Bu hafta içinde özellikle yağışlı ve serin havaya karşı hazırlıklı olunması, kuzey bölgelerdeki vatandaşların ise sis ve pus nedeniyle dikkatli seyahat etmesi öneriliyor.Bugün hava nasıl olacak?Marmara BölgesiParçalı ve az bulutlu bir hava beklenen Marmara'da, bölgenin güneybatısında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan 40-60 km/s hızla esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde ise pus ve sis etkili olabilir.Ege BölgesiEge’de de parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Kıyı kesimlerinde kuzey yönlü rüzgarların 40-60 km/s hızla esmesi beklenirken, iç kesimlerde sabah ve gece pus ve yer yer sis görülebilir.Akdeniz BölgesiAkdeniz bölgesinde parçalı ve az bulutlu hava hakimken, Hatay çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve sis etkili olabilir.İç Anadolu Bölgesiİç Anadolu’da da parçalı ve az bulutlu hava beklenirken, sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilir.Batı Karadeniz BölgesiBatı Karadeniz’de parçalı yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Gece saatlerinde kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Bölgenin kıyılarında ise rüzgar kuzeyden kuvvetli (40-60 km/s) esebilir.Orta ve Doğu Karadeniz BölgesiOrta ve Doğu Karadeniz’de çok bulutlu bir hava beklenirken, Samsun, Rize ve Artvin çevrelerinde yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar görülebilir.Doğu Anadolu BölgesiParçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Güneydoğu kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.Güneydoğu Anadolu BölgesiGüneydoğu Anadolu’da parçalı ve çok bulutlu hava hakim olurken, Şanlıurfa, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Denizlerde Hava DurumuDoğu Karadeniz ve Güney Ege’de fırtına beklenirken, Batı Karadeniz, Kuzey Ege ve Batı Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar etkili olacak. Denizlerde dalga yüksekliği Karadeniz'de yer yer 3 metreye kadar ulaşabilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/-mardin-ve-batman-belediyelerine-kayyum-atandi-1089988627.html

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