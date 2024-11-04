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Meteoroloji'den 'Normalin dışında olacak' uyarısı: Sıcaklıklar 4 derece birden düşecek, kar geliyor
Meteoroloji'den 'Normalin dışında olacak' uyarısı: Sıcaklıklar 4 derece birden düşecek, kar geliyor
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava beklerken, bazı bölgelerde sağanak yağış, sis ve kuvvetli rüzgar uyarısı... 04.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-04T08:12+0300
2024-11-04T08:12+0300
yaşam
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
hava
hava durumu
sıcak hava
yağmur
sağanak
sağanak yağış
sağanak yağış uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava beklendiğini açıkladı. Tahminlere göre, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Hatay, Samsun, Rize ve Artvin çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışlar genel olarak yağmur ve sağanak şeklinde görülürken, Rize, Artvin, Bitlis, Van ve Hakkari’nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar görülebilir.Hava sıcaklıkları düşüyorHava sıcaklıklarının, ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece altında seyredeceği belirtiliyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması bekleniyor. Özellikle sabah ve gece saatlerinde, kuzey ve iç bölgelerde pus ve yer yer sis etkili olabilir.Rüzgar uyarısıRüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esmesi beklenirken, Marmara’nın güneybatısı, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.Bu hafta içinde özellikle yağışlı ve serin havaya karşı hazırlıklı olunması, kuzey bölgelerdeki vatandaşların ise sis ve pus nedeniyle dikkatli seyahat etmesi öneriliyor.Bugün hava nasıl olacak?Marmara BölgesiParçalı ve az bulutlu bir hava beklenen Marmara'da, bölgenin güneybatısında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan 40-60 km/s hızla esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde ise pus ve sis etkili olabilir.Ege BölgesiEge’de de parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Kıyı kesimlerinde kuzey yönlü rüzgarların 40-60 km/s hızla esmesi beklenirken, iç kesimlerde sabah ve gece pus ve yer yer sis görülebilir.Akdeniz BölgesiAkdeniz bölgesinde parçalı ve az bulutlu hava hakimken, Hatay çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve sis etkili olabilir.İç Anadolu Bölgesiİç Anadolu’da da parçalı ve az bulutlu hava beklenirken, sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilir.Batı Karadeniz BölgesiBatı Karadeniz’de parçalı yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Gece saatlerinde kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Bölgenin kıyılarında ise rüzgar kuzeyden kuvvetli (40-60 km/s) esebilir.Orta ve Doğu Karadeniz BölgesiOrta ve Doğu Karadeniz’de çok bulutlu bir hava beklenirken, Samsun, Rize ve Artvin çevrelerinde yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar görülebilir.Doğu Anadolu BölgesiParçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Güneydoğu kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.Güneydoğu Anadolu BölgesiGüneydoğu Anadolu’da parçalı ve çok bulutlu hava hakim olurken, Şanlıurfa, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Denizlerde Hava DurumuDoğu Karadeniz ve Güney Ege’de fırtına beklenirken, Batı Karadeniz, Kuzey Ege ve Batı Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar etkili olacak. Denizlerde dalga yüksekliği Karadeniz'de yer yer 3 metreye kadar ulaşabilir.
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Meteoroloji'den 'Normalin dışında olacak' uyarısı: Sıcaklıklar 4 derece birden düşecek, kar geliyor

08:12 04.11.2024
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Karla karışık yağmur - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2024
© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava beklerken, bazı bölgelerde sağanak yağış, sis ve kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı. İşte, Marmara’dan Güneydoğu Anadolu’ya bölge bölge hava durumu detayları:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava beklendiğini açıkladı. Tahminlere göre, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Hatay, Samsun, Rize ve Artvin çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışlar genel olarak yağmur ve sağanak şeklinde görülürken, Rize, Artvin, Bitlis, Van ve Hakkari’nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar görülebilir.

Hava sıcaklıkları düşüyor

Hava sıcaklıklarının, ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece altında seyredeceği belirtiliyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması bekleniyor. Özellikle sabah ve gece saatlerinde, kuzey ve iç bölgelerde pus ve yer yer sis etkili olabilir.

Rüzgar uyarısı

Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esmesi beklenirken, Marmara’nın güneybatısı, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.
Bu hafta içinde özellikle yağışlı ve serin havaya karşı hazırlıklı olunması, kuzey bölgelerdeki vatandaşların ise sis ve pus nedeniyle dikkatli seyahat etmesi öneriliyor.

Bugün hava nasıl olacak?

Marmara Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu bir hava beklenen Marmara'da, bölgenin güneybatısında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan 40-60 km/s hızla esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde ise pus ve sis etkili olabilir.
Edirne: 18°C, parçalı ve az bulutlu
İstanbul: 16°C, parçalı bulutlu
Kırklareli: 16°C, parçalı bulutlu
Kocaeli: 16°C, parçalı bulutlu

Ege Bölgesi

Ege’de de parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Kıyı kesimlerinde kuzey yönlü rüzgarların 40-60 km/s hızla esmesi beklenirken, iç kesimlerde sabah ve gece pus ve yer yer sis görülebilir.
Afyonkarahisar: 13°C, parçalı ve az bulutlu
Denizli: 20°C, parçalı ve az bulutlu
İzmir: 20°C, parçalı ve az bulutlu
Muğla: 21°C, parçalı ve az bulutlu

Akdeniz Bölgesi

Akdeniz bölgesinde parçalı ve az bulutlu hava hakimken, Hatay çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve sis etkili olabilir.
Adana: 26°C, parçalı ve az bulutlu
Antalya: 26°C, parçalı ve az bulutlu
Hatay: 22°C, öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı
Mersin: 23°C, parçalı ve az bulutlu

İç Anadolu Bölgesi

İç Anadolu’da da parçalı ve az bulutlu hava beklenirken, sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilir.
Ankara: 12°C, parçalı ve az bulutlu
Eskişehir: 13°C, parçalı ve az bulutlu
Konya: 15°C, parçalı ve az bulutlu
Nevşehir: 10°C, parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz Bölgesi

Batı Karadeniz’de parçalı yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Gece saatlerinde kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Bölgenin kıyılarında ise rüzgar kuzeyden kuvvetli (40-60 km/s) esebilir.
Bolu: 10°C, parçalı bulutlu
Düzce: 14°C, parçalı bulutlu
Sinop: 15°C, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
Zonguldak: 13°C, gece saatlerinde sağanak yağışlı

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

Orta ve Doğu Karadeniz’de çok bulutlu bir hava beklenirken, Samsun, Rize ve Artvin çevrelerinde yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar görülebilir.
Amasya: 12°C, parçalı ve çok bulutlu
Artvin: 10°C, yüksekleri kar yağışlı
Samsun: 15°C, gece saatlerinde sağanak yağışlı
Trabzon: 14°C, parçalı ve çok bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Güneydoğu kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Erzurum: 10°C, parçalı ve çok bulutlu
Kars: 10°C, parçalı ve çok bulutlu
Malatya: 15°C, parçalı bulutlu
Van: 11°C, yüksekleri kar yağışlı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Güneydoğu Anadolu’da parçalı ve çok bulutlu hava hakim olurken, Şanlıurfa, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Diyarbakır: 19°C, parçalı ve çok bulutlu
Gaziantep: 20°C, parçalı ve çok bulutlu
Siirt: 18°C, öğleden sonra sağanak yağışlı
Şanlıurfa: 19°C, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Denizlerde Hava Durumu

Doğu Karadeniz ve Güney Ege’de fırtına beklenirken, Batı Karadeniz, Kuzey Ege ve Batı Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar etkili olacak. Denizlerde dalga yüksekliği Karadeniz'de yer yer 3 metreye kadar ulaşabilir.
polis - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2024
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